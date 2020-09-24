Американца оскорбила Свастика. Это крошечный поселок, который гордится своим названием

Житель Нью-Йорка подал жалобу на название небольшого поселения на севере штата. Оно называется Свастика. По его словам, это неуважительно по отношению ко многим американцам. Власти города рассмотрели вопрос и единогласно отказали в переименовании.

Велосипедист Майкл Алкамо живет в Нью-Йорке, но любит кататься по горам Адирондак на севере штата. Этим летом во время очередной поездки он заметил маленькую вывеску на улице с названием «Свастика». Оказалось, что так называется небольшое поселение около города Блэк-Брук.

Это крайне оскорбило американца. По мнению Алкамо, места не должны носить такие названия. Тем более, когда в Штатах сейчас активно сносят памятники конфедератам.

Алкамо показалось это неуважительным особенно по отношению к ветеранам Второй мировой войны, чьи могилы были поблизости. Как пишет NPR, в августе он обратился к властям с просьбой рассмотреть этот вопрос.

«Я думаю, должно быть очевидно, что городу следует обновить свое название и выбрать то, которое не было бы столь оскорбительным для многих американцев и столь символизирующим нетерпимость, ненависть и тиранию», — сказал он.

Городские власти города Блэк-Брук, под чью юрисдикцию попадает Свастика, согласились рассмотреть жалобу в сентябре. После пяти минут обсуждения на собрании 14 сентября четыре члена городского совета единогласно проголосовали против.

Велосипедист Алкамо был разочарован реакцией города. А в соцсетях на него ополчились местные жители за то, что он пытался вмешаться в сельские дела.

Знак благополучия

По словам куратора города Блэк-Брука Джон Дугласа, название небольшого поселения появилось задолго до Второй мировой войны. Оно произошло от от санскритского слова, означающего благополучие. Четырехсторонний символ, представляющий свастику, на протяжении тысячелетий использовался в индийских религиях и считался символом удачи.

Значение свастики было омрачено, начиная с 1930-х годов, с приходом к власти Адольфа Гитлера, использовавшим эту фигуру как символ нацизма и антисемитизма.

Городской инспектор Джон Дуглас сообщил New York Post, что с момента Второй мировой войны несколько раз предлагалось сменить название. Впервые предложение прозвучало сразу после Второй мировой, но жители наотрез отказались это делать.

Согласно данным онлайн-энциклопедии, поселение было основано в XIX веке. Первоначальное община была известна как Гудрич Миллс. Позже название сменили на Свастика в честь почтового отделения, работавшего на территории с 1913 по 1958 годы.

Дуглас отметил, что в поселении проживали люди, воевавшие во Второй мировой войне, и они отказались менять имя только из-за того, что Гитлер пытался запятнать значение свастики.

«Неужели индуисты и [буддисты] и все остальные стерли это из своей религиозной истории из-за немцев?» — говорит он.

Оказывается, что Свастика есть не только в США, но и в Канаде. Там поселение с таким названием появилось в 1908 году вокруг горнодобывающего предприятия в Северном Онтарио. Город назвали в честь золотого рудника Свастика, который был заложен осенью 1907 года. И это тоже было отсылкой к санскритскому символу удачи.

К 1911 году население канадской Свастики составляло 450 человек с двумя действующими шахтами: Лаки Кросс и Свастика. В 2008 году небольшая община Свастики отметила столетний юбилей города.