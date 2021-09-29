Американский серийный убийца Сэмюэль Литтл убил более 90 человек. Он сам рассказывал о преступлениях полиции

На счету американского серийного убийцы Сэмюэля Литтла как минимум 93 жертвы. На допросах в полиции Литтл рассказывает о совершенных зверствах с таким удовольствием, как будто заново переживает момент, получая почти физическое наслаждение.

Сэмюэль Литтл

«Я припарковал машину так, чтобы видеть, если кто-то подойдет. Я вытащил ее из машины. Она слишком большая была, чтобы ее куда-то тащить. Положил ее прям там на свалке. И там и оставил», — рассказывал серийный убийца полицейским.

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В психологии есть несколько теорий о природе человеческой жестокости. Ряд ученых утверждает, что, на самом деле, все мы убийцы. Это заложено эволюцией, ведь в прошлом людям постоянно приходилось бороться за ограниченные ресурсы, что неизбежно приводило к соревнованию и насилию. Грубо говоря, выживает сильнейший. Но с течением времени человек приобрел навык борьбы с агрессией. А сама способность убивать дана всем от природы.

Но одно дело способность, а другое — стремление ее реализовать.

Литтл вырос с бабушкой. Мать отказалась от него еще в раннем детстве. Учился мальчик плохо. За кражу велосипеда в 16 лет попал в спецшколу для трудных подростков. Занимался спортом. Рисовал. Первое убийство он совершил в 29 лет. Познакомился с девушкой. Вывез ее в уединенное место и задушил.

По другой теории убивать человека заставляет жестокость, которая у одних есть, а у других нет или меньше. Человек теряет чувство собственной ценности как личности. И в итоге оценивает не свои действия, а только результат.

В случае с Литтлом — удовольствие от процесса удушения. Да, именно женская шея стала для американца своего рода триггером. Каждую жертву он связывал, душил и одновременно самоудовлетворялся. Прятать тела Литтл особо не старался. Чаще всего просто сбрасывал у обочины в уединенном месте. А к утру из этого городка его и след простыл.

Но в 1976-м году убийцу все-таки арестовали. Девушка по имени Памела чудом осталась жива после нападения и заявила в полицию. Но Литтл уверял, что девушку не насиловал, а только бил. Литтл провел за решеткой всего три месяца.

Причина жестокости — детские травмы?

Причиной жестокости психологи чаще всего называют детские травмы. У ребенка был пример реализации планов за счет силы и подавления. И став взрослым, он тоже начинает добиваться желаемого силой.

«Это люди, которые в детстве были лишены материнской любви или получали ее с помощью негативного поведения. И этот сценарий укрепился в их сознании», — отметила психолог Елена Алешина.

Источник фото: Pixabay

Литтлу нужно было видеть мучения жертвы именно от удушения. Поэтому, по сути, ему все равно, кого убивать. Он выбирал представителей маргинального слоя только потому, что их не будут искать. А если найдут, убийству проститутки полиция вряд ли уделит много внимания. Его арестовывали 20 раз. Но больше двух лет в тюрьме он не проводил.

Для серийных убийц характерно еще такое качество как отчужденность. Перед совершением убийства они фантазируют и продумывают все возможные детали. И поэтому спустя много лет могут безошибочно восстановить любую сцену.