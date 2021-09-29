Американский серийный убийца Сэмюэль Литтл убил более 90 человек. Он сам рассказывал о преступлениях полиции
На счету американского серийного убийцы Сэмюэля Литтла как минимум 93 жертвы. На допросах в полиции Литтл рассказывает о совершенных зверствах с таким удовольствием, как будто заново переживает момент, получая почти физическое наслаждение.
Сэмюэль Литтл
«Я припарковал машину так, чтобы видеть, если кто-то подойдет. Я вытащил ее из машины. Она слишком большая была, чтобы ее куда-то тащить. Положил ее прям там на свалке. И там и оставил», — рассказывал серийный убийца полицейским.
В психологии есть несколько теорий о природе человеческой жестокости. Ряд ученых утверждает, что, на самом деле, все мы убийцы. Это заложено эволюцией, ведь в прошлом людям постоянно приходилось бороться за ограниченные ресурсы, что неизбежно приводило к соревнованию и насилию. Грубо говоря, выживает сильнейший. Но с течением времени человек приобрел навык борьбы с агрессией. А сама способность убивать дана всем от природы.
Но одно дело способность, а другое — стремление ее реализовать.
Литтл вырос с бабушкой. Мать отказалась от него еще в раннем детстве. Учился мальчик плохо. За кражу велосипеда в 16 лет попал в спецшколу для трудных подростков. Занимался спортом. Рисовал. Первое убийство он совершил в 29 лет. Познакомился с девушкой. Вывез ее в уединенное место и задушил.
По другой теории убивать человека заставляет жестокость, которая у одних есть, а у других нет или меньше. Человек теряет чувство собственной ценности как личности. И в итоге оценивает не свои действия, а только результат.
В случае с Литтлом — удовольствие от процесса удушения. Да, именно женская шея стала для американца своего рода триггером. Каждую жертву он связывал, душил и одновременно самоудовлетворялся. Прятать тела Литтл особо не старался. Чаще всего просто сбрасывал у обочины в уединенном месте. А к утру из этого городка его и след простыл.
Но в 1976-м году убийцу все-таки арестовали. Девушка по имени Памела чудом осталась жива после нападения и заявила в полицию. Но Литтл уверял, что девушку не насиловал, а только бил. Литтл провел за решеткой всего три месяца.
Причина жестокости — детские травмы?
Причиной жестокости психологи чаще всего называют детские травмы. У ребенка был пример реализации планов за счет силы и подавления. И став взрослым, он тоже начинает добиваться желаемого силой.
«Это люди, которые в детстве были лишены материнской любви или получали ее с помощью негативного поведения. И этот сценарий укрепился в их сознании», — отметила психолог Елена Алешина.
Литтлу нужно было видеть мучения жертвы именно от удушения. Поэтому, по сути, ему все равно, кого убивать. Он выбирал представителей маргинального слоя только потому, что их не будут искать. А если найдут, убийству проститутки полиция вряд ли уделит много внимания. Его арестовывали 20 раз. Но больше двух лет в тюрьме он не проводил.
Для серийных убийц характерно еще такое качество как отчужденность. Перед совершением убийства они фантазируют и продумывают все возможные детали. И поэтому спустя много лет могут безошибочно восстановить любую сцену.