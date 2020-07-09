Американский самолет сбили над Венесуэлой. В нем могла поместиться почти тонна наркотиков

Военные Венесуэлы сбили американский самолет, который залетел в их границы. На нем, как считают власти республики, перевозили наркотики.

«CEOFANB сообщает, что командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в ночь на 8 июля в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолетами нашей военной авиации», — говорится в сообщении Стратегического оперативного командования в Twitter.

Что известно о самолете

Свое заявление Вооруженные силы Венесуэлы сопроводили снимками горящего самолета. На киле судна сохранился номер — N339AV.

По информации сервиса Flightradar, военные сбили самолет марки Hawker 800. Он принадлежал частному лицу. На вторичном рынке цена такого транспорта около двух миллионов долларов. Его грузоподъемность 900 килограммов.

Перед роковым для него полетом воздушное судно было на территории Мексики. Рейс зарегистрировали в центральном штате Толука, самолет должен был доставить свой груз на остров Косумель у побережья Кинтана-Роо.

Борьба с наркоторговлей

Официальных данных о месте происшествия или о находящихся на борту людях нет. Так бывает, когда речь идет об обороте наркотиков. За месяц до этого инцидента в Минобороны страны сообщили о схожем происшествии, только на западе.

В середине июня на мексиканской таможне в городе Тихуана, штат Нижняя Калифорния (Северная), на границе со Штатами изъяли крупную партию наркотиков. Нелегальный груз обнаружили во время досмотра при помощи рентгеновского аппарата.

Всего мексиканские таможенники тогда конфисковали 301 ящик с марихуаной общим весом более 3,6 тонны и 21 ящик с метамфетамином весом 565 килограммов. Стоимость изъятой партии наркотиков оценили в 3,5 миллиона долларов.

Семь лет назад глава государства Николас Мадуро сообщил об утверждении законодательной нормы, которая позволяет сбивать любой самолет наркоторговцев, если он нелегально летит над территорией Венесуэлы. Разрабатывать этот закон предложил еще Уго Чавес, который был главой государства до 2013 года. По словам Мадуро, Венесуэла удерживает рекорд по борьбе с незаконным оборотом наркотиков уже 15 лет.

При этом Минюст США ранее обвинил действующего главу южноамериканской республики и еще 14 руководителей страны в причастности к наркоторговле. Госдепартамент даже объявил награду за Мадуро — 15 миллионов долларов. Президент, в свою очередь, отверг обвинения правительства США.

До этого власти Венесуэлы сообщили, что готовы оказать любую помощь США, заявившим о новых методах борьбы, для сдерживания наркоторговцев. Об этом говорится в опубликованном на странице в Twitter главы МИДа республики Хорхе Ареасы.