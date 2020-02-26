Американский рэпер назвал Тимати нацистом и опозорился. Российские тролли сделали все еще хуже

В соцсетях разгорелся скандал между американским рэпером Талибом Квели, российскими хип-хоп-исполнителями и троллями. Началось все с твита Талиба про расизм со стороны белых людей, а закончилось обвинением Тимати, Гуфа и Оксимирона в нацизме. Теперь исполнителя активно троллят в Сети, а он на это ведется. Подробнее о том, как российская хип-хоп-сцена превратилась в пристанище нацистов в глазах американцев, — в материале «360».

Спор о привилегиях

Американский рэпер Талиб Квели в Twitter, отвечая одному пользователю, написал, что только «белый расист будет отрицать наличие белых привилегий». На эти слова отреагировал российский рэпер i1. Он посчитал, что «белые привилегии» — это концепт, применимый, возможно, к США, но не к России. С этой фразы начался конфликт, затянувшийся на несколько дней.

«Для человека из России, где большинство людей белые и рабство существовало до 1861 года, а полиция терроризирует бедных и диссидентов, так тяжело постоянно читать только о белых привилегиях. Когда финансовые привилегии, привилегии таланта и личных качеств чаще являются более значительными», — заявил рэпер.

Завязался спор, в котором Квели довольно резко реагировал на высказывания музыканта, а после назвал его расистом и послал куда подальше. Если бы дело закончилось на этом, все было бы нормально. Люди имеют право на разное понимание расизма, а уж спорить в Сети — любимое дело.

Вот только американец сцепился с еще одним российским исполнителем — PLC. Тот написал, что является большим фанатом музыки артиста на протяжении многих лет. Однако обвинять всех белых людей в рабстве, которое было в США, — это неправильно. Стоит ли говорить, что американский рэпер от таких замечаний не пришел в восторг?

«Когда я говорил, что рабство — вина всех белых в мире? Никогда. Я никогда не говорил этого. Тогда почему ты врешь и плачешься? Ни один мой фанат так никогда бы не сделал. Ты не фанат», — написал Талиб.

PLC еще некоторое время продолжал объяснять свою точку зрения. Он рассказывал, что раньше люди в России тоже были несвободны. Их продавали как вещи, наказывали кнутами, убивали и многие другое. Так музыкант хотел донести мысль о том, что между странами был схожий опыт в прошлом и что проблема не в цвете кожи, а в плохих людях, которые существуют везде.

Рэпер этими словами не проникся и закончил общение с артистом с посылом на три буквы. А еще добавил, что не является его рабом и не обязан быть с ним добрым.

Тимати в рядах нацистов

Конфликт стал обретать некрасивые формы. Люди начали использовать грубые выражения, не обошлось и без личностей радикальных взглядов. Настоящей проблемой стало то, что оскорбленный американец начал распространять ложную информацию о других российских хип-хоп-артистах.

Талиб является участником хип-хоп-дуэта Black Star, основанного в 1997 году. Узнав, что в России есть лейбл с аналогичным названием, созданный Тимати, он оскорбился и назвал это «культурным стервятничеством». Дальше рэперу посчастливилось наткнуться на кадр с Тимати из комедии «Гитлер капут!». Там российский хип-хоп-исполнитель сидит на фоне нацистской свастики. И вместо того, чтобы разобраться в ситуации, Талиб просто обозвал Тимати нацистом на широкую аудиторию.

«Этот нацистский русский рэпер входит в группу под названием Black Star. На заметочку».

В комментариях люди попытались объяснить, что кадр вырван из контекста и все не так, как кажется. Рэпер никого слушать не стал и продолжил публиковать фото российского артиста. Такая откровенная клевета многих возмутила. Некоторые решили, что Талиб даже не хочет ничего понимать и просто пытается попасть в заголовки новостей. Не получается сделать это с помощью музыки, пытается пробиться через скандалы.

На удивление сам Тимати отнесся к такому поведению очень спокойно.

«Гуф, по-братски, это ты у него тел забрал?» — написал исполнитель под постом Талиба.

Однако многие отмечают, что конфликт перешел за грани разумного. Легендарный американский исполнитель мог не соглашаться с доводами россиян, мог посылать их, но обозвать человека нацистом на огромную аудиторию — это другое. Не приложить ни малейших усилий, чтобы проверить достоверность информации — это крайне безответственно. И уж тем более крайне некрасиво выкладывать фото Тимати с маленькой дочкой, где он очевидно тянется рукой к камере, а не пытается отдать нацистское приветствие. Квели не хочет строить диалог, а хочет добиться признания собственной правоты любыми подручными способами.

Атака троллей

Чем дольше длится спор, тем больше людей в нем участвует. А это значит, что среди них обязательно найдутся и шутники, и тролли, и настоящие расисты. Квели пишут десятки людей в Twitter, среди них немало тех, кто отзывается о нем в крайне нелестной форме. Артист, в свою очередь, без устали отвечает почти каждому в не менее агрессивной манере.

Он также абсолютно не замечает троллинга и ведется на вбросы о том, что и другие российские хип-хоп-артисты являются «нацистами, как Тимати». Досталось даже Михаилу Боярскому. Он якобы позировал вместе с российскими рэперами Оксимироном и Витей СД, изображающим всем известное приветствие. Российского актера на этот кадр добавили при помощи фотошопа, но разве это кому-то интересно? Лучше просто оклеветать побольше людей в надежде набрать лайки.

Талиб, видимо, решил репостить все, что включает в себя фразу «российский рэпер нацист». Иначе как объяснить то, что он поделился твитом одного пользователя с изображением «молодого Оксимирона». Известный рэпер якобы хвастается своими мускулами на фоне флага со свастикой. Только на фото вовсе не Оксимирон, а находящийся в тюрьме националист Максим Тесак Марцинкевич.

Кажется, конфликт никогда не закончится. Квели отказывается прекращать реагировать на твиты, а тролли продолжают донимать артиста. История дошла до той точки, где правых уже нет. Разговор, начавшийся с «белых привилегией», можно было направить в конструктивное русло. Мог получиться диалог, в котором и россияне, и американцы узнали бы что-то новое. Однако он ушел в русло агрессии, а от этого ничего хорошего не случается. Талиб оклеветал невиновных людей, повелся на троллей и в итоге навлек на свой аккаунт пришествие настоящих расистов. Теперь в глазах его иностранных слушателей Россия — это жуткая страна, а в глазах россиян Талиб — «неадекватный дядя».