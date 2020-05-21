США выйдут из Договора по открытому небу. Чего ждать России?

В чем смысл договора

Договор по открытому небу заключили в 1992 году. Он позволял сторонам с помощью наблюдательных полетов «понимать намерения и направления военного строительства» друг друга. Выход США из Договора по открытому небу не стал неожиданным, заявил «360» военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Заявления об этом делались и в предшествующий период, поэтому ничего неожиданного здесь нет. Это планы США на подрыв международной стратегической стабильности и развязывание себе рук для неконтролируемой гонки вооружений», — считает эксперт.

Денонсацию соглашения он связал с фигурой американского президента.

Трамп сегодня — это, по сути, Никита Хрущев, который действует импульсивно, непредсказуемо и абсолютно безответственно. Игорь Коротченко главный редактор журнала «Национальная оборона».

Выход из соглашения, по словам Коротченко, продиктован «авантюристическими решениями» американского лидера.

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Что будет дальше

«С выходом США из договора растет фактор неопределенности в их военных планах, следовательно, повышаются риски непредсказуемых действий и в целом повышается риск войны», — заявил Коротченко.

США, продолжил эксперт, «разрушают основополагающие документы в области стратегической стабильности». В 2019 году страна вышла из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), в 2001-м денонсировала Договор об ограничении систем противоракетной обороны, также Вашингтон заявляет о готовности выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (СНВ-III).

По словам Коротченко, с выходом США из Договора по открытому небу России придется считаться с тем, что «военные приготовления США будут менее прозрачны и понятны для нашей страны».

Как ответит Россия

«В этой связи повышается фактор укрепления системы воздушно-космической обороны России, чтобы в отношении нашей страны был невозможен план быстрого глобального удара, который разрабатывает Пентагон. Ключевым фактором здесь является насыщение российской системы воздушно-космической обороны современными комплексами ПВО и ПРО», — заявил журналист.

Он напомнил, что в войска России поставляют ЗРК С-400, «Бук-М3» и «Тор-М2», а также разработку зенитно-ракетных комплексов С-500.

При чем здесь Китай

Военный политолог, заведующий кафедрой политики и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин согласен, что Договор по открытому небу «позволял и нам, и американцам в определенной мере контролировать территории друг друга».

«Но на сегодняшний день Соединенные Штаты Америки посчитали, что этот договор не отвечает национальной безопасности, и они выходят из него, чтобы прекратить возможный контроль, в частности со стороны России», — отметил эксперт, назвав это очередным витком осложнения ситуации между двумя странами.

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Кошкин считает, что решение о выходе из договора США приняли раньше, еще когда объявили о денонсации ДРСМД. Эксперт связал это с видением ситуации президентом Дональдом Трампом — «все эти механизмы устарели, они не в пользу США, их надо менять и выстраивать в соответствии с новыми реалиями», которые бы включали контроль Китая.

По словам Кошкина, для заключения новых соглашений США «выставляют сложные условия», требуя подключения КНР, на что Пекин «реагирует весьма отрицательно».

В итоге попытки США выстроить новый механизм контроля вооружений оборачиваются разрушением того, «что было создано с большими усилиями» ранее.

Эксперт считает, что в ситуации, когда США «повсеместно стремятся обострить ситуацию», Россия остается «стабилизирующим элементом», сохраняющим мировое равновесие.

Как реагируют союзники США

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Завкафедрой политики и социологии вспомнил и выход США из других международных договоренностей во время президентства Трампа. По мнению эксперта, Вашингтон ведет себя «как слон в посудной лавке», не учитывая интересы союзников.

«Развалив ядерную сделку по Ирану, США начали давать по рукам своим союзникам, которые не хотели обрывать свои бизнес-связи с Ираном. Точно так же было и по климату. Устроили шоу с выходом из ДРСМД… США везде разрушают механизмы, как слон в посудной лавке, и не задумываются над тем, что они теряют и своих надежных союзников, которые сегодня, как Европа, уже осуждают их действия и хотели бы получить больше свободы от Вашингтона», — заявил Кошкин.

Из международных договоров, от которых США еще могут отказаться, остался только СНВ-III, напомнил эксперт. Действие соглашения истекает в феврале 2021 года.