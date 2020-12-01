Американские военные изучат «кукурузники». Но в бою им это не поможет

В США заинтересовались приобретением российских вертолетов Ми-17 или Ми-24, в также самолетом Ан-2. Все для того, чтобы американские инструкторы изучили их возможности. Военный эксперт рассказал «360», что для США это нормальная практика.

Американское Министерство обороны может закупить российские вертолеты Ми-24 или Ми-17, а также самолета Ан-2. Об этом стало известно из уведомления к потенциальному контракту, с чьим текстом ознакомился Russia Today. Власти хотят, чтобы американские инструкторы изучили работу нашей техники.

«Для ознакомления в летном этапе курсов по тактике и вооружениям будут участвовать два летательных аппарата, предоставленные подрядчиком в качестве реалистичного условного противника во время выполнения заданных летных упражнений в соответствии с указаниями командующего MAWTS-1», — следует из документа.

MAWTS-1 — это военное училище летной й подготовки Корпуса морской пехоты США в городе Юта.

Для чего им эта техника?

Ми-24 — это ударный вертолет. Он считается первым европейским специализированным боевым вертолетом. На данный момент имеет множество модификаций и экспортировался во множество стран. Из-за его формы у него было прозвище «крокодил».

Ми-17 — это вид транспортного вертолета.

А вот самолет Ан-2 — это вообще советский «кукурузник». По словам военного эксперта Алексея Леонкова, такие самолеты уже давно не выпускают. Американцам придется искать их и приобретать у тех стран, где еще осталось советское наследие.

Леонков отметил, что США хотят приобрести технику, чтобы понимать, как может действовать российская армия. Они полагают, что техника и ее количество определяют успех в боевых операциях. Вот и стараются ее заполучить.

Такая тактика для них не нова. В США и раньше закупали различные виды стрелкового вооружения и гранаты для учебных заведений. В свое время они пытались любыми способами добыть российские самолеты и комплексы ПВО. Находили их обычно в зонах конфликтов, объяснил эксперт. Позже на основе этой техники пытались строить свою тактику и стратегию боевых конфликтов.

Леонков вспомнил, как в Ираке в 90-х российский зенитно-ракетный комплекс сбил американскую ракету «Томагавк». Американцы потом сделали все, чтобы заполучить один из этих комплексов в целом состоянии. Им это удалось, и его отправили на базу для изучения. На этой основе они доработали свою ракету и писали, что теперь сделали универсальное оружие, которое никто не собьет. В апреле 2018 года в Дамаске эти новейшие «Томагавки» вновь были сбиты российскими комплексами, стоявшими на вооружении сирийской армии.

Американцы считают, если получить технику противника в натуральную величину, то это даст преимущество. Принесет ли такой принцип обучения персонала им долгожданную победу? Сомневаюсь Алексей Леонков военный эксперт.

Однако в самих действиях он ничего тревожного или опасного не видит. В любой армии обучение идет против некоего вероятного противника. Все изучают зарубежное вооружение, которого нет в их собственной армии. В России происходит то же самое. Это нормальная учебная подготовка в войсках. Просто различается подход к обучению.

«Американцы больше любят натуральные железки, а нам достаточно изучить некоторые свойства и ознакомиться с техникой, пораженной на поле боя, чтобы сделать правильные выводы», — заключил эксперт.