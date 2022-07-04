Американские вакцины уходят с рынка. У России есть год на увеличение собственного производства лекарств

Американская компания MSD намерена убрать с российского фармрынка вакцины от кори, ветрянки, краснухи и паротита. Однако полностью остановить производство будет возможно лишь через год. Эксперты считают, что уход американцев продиктован политикой и его не нужно считать катастрофой — в России есть собственные вакцины. Кроме того, некоторые из них можно закупать у дружественной Индии.

Прекращение поставок

Представители американской фармацевтической компании MSD заявили, что больше не будут поставлять в Россию ряд вакцин. Речь идет о препаратах от кори, краснухи, ветряной оспы и паротита. Это решение также распространяется и на вакцины, которые выпускают другие производители. Кроме того, могут прекратиться поставки не только вакцин, но и других препаратов, у которых есть аналоги в стране. Продажу остальных лекарств MSD намерена сохранить.

По закону MSD может прекратить поставки продукции в Россию только через год с момента уведомления Минздрава о своих намерениях. При этом здравоохранительное ведомство пока никак не прокомментировало информацию о планах фармацевтической компании. Специалисты предполагают, что на решение американцев повлиял экономический фактор и с российского рынка просто решили убрать препараты с низкой долей продаж.

В марте этого года приостановить в Россию импорт неосновных лекарственных препаратов решила компания Eli Lilly and Company. Она также сообщила о приостановке всех инвестиций, рекламной деятельности и новых клинических испытаний. При этом в продаже останутся препараты для больных раком, а также инсулин для людей с сахарным диабетом.

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Что известно об MSD

MSD работает на фармацевтическом рынке уже века, предпочитает вести историю с Якоба Фридриха Мерка, купившего в 1668 году аптеку в Германии. В России компания работает с 1992 года. Сегодня у нее более 500 исследовательских центров, в которых специалисты создают вакцины, а также лекарства от онкологии, инфекционных заболеваний и сахарного диабета.

В рамках соглашений с российскими фармакологами компания производит 11 препаратов. Всего в портфеле MSD в России более 40 лекарств и вакцин, из них 29 включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. В прошлом году чистая прибыль американской компании превысила 13 миллиардов долларов США.

MSD всегда чутко реагировала на критику: быстро снимала с производства лекарства, которые подозревали в побочных эффектах, и платила деньги по искам, меняла оборудование, стоило только появиться упреку в нанесении ущерба окружающей среде.

Обеспечить независимость России

Росздравнадзор подтвердил, что российский представитель MSD — компания «МСД Фармасьютикалс» — уведомила о планах прекратить производство и ввоз в Россию некоторых вакцин. При этом в ведомстве заверили, что на российском рынке достаточное количество вакцин для профилактики ветряной оспы, кори, краснухи и паротита российского производства, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко отметил, что решение MSD напомнило о необходимости обеспечить полную биологическую безопасность России. Одним из главных ее аспектов нужно считать создание национальных вакцин. Однако достижению этой цели мешают преграды, которые пора устранить, написала «Политика сегодня».

«Это юридический оформленный сигнал к тому, чтобы мы передали всю вакцинопрофилактику в „Ростех“. Но самое уязвимое звено — это технологическое оборудование. Все наше национальное производство в основном работает на иностранном оборудовании. Нам надо этим озаботиться, чтобы полностью обеспечить вакцинную независимость нашего государства», — сказал Онищенко.

Нехватки вакцин нет

Доктор наук, профессор ГУ НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова РАМН Михаил Костинов в разговоре с «360» заверил, что с уходом американцев Россия не останется без лекарств. В стране существуют и используются отечественные вакцины от краснухи, кори и паротита. Привиться можно как от одного конкретного, так и от нескольких заболеваний сразу, это не проблема, отметил он.

Другое дело, что собственной вакцины от ветряной оспы в России пока нет, добавил Костинов. Однако существуют индийские аналоги, которые будут поставляться на отечественный рынок. Поэтому здесь, по его словам, все нормально и поводов для паники нет. А вот мнение, что иностранные фармкомпании просто выводят препараты, у которых низкая доля продаж, иммунолог посчитал неверным.

Это глупость — думать, будто американцы решили, что не станут больше поставлять в Россию самые худшие по продажам препараты и оставят только лидеров. Западные компании убирают лекарства, которые наверняка могут иметь стратегическое значение Михаил Костинов иммунолог, доктор наук, профессор.

Доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн уточнил, что в действиях уходящей с российского фармакологического рынка компании есть сочетание экономических и политических причин. Они начинают с того, что закрывают продажи именно тех препаратов, которые давали им наименьший доход, уверен он.

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«Решение MSD неприятное. Американская компания зарекомендовала себя как хорошего производителя вакцин. Однако ничего катастрофического не произошло. Согласно договору, выпуск лекарств продолжится еще год. Значит, у нас есть время увеличить их производство», — отметил профессор.

В России опыт локализации MSD насчитывает уже больше 10 лет: было налажено производство более чем 15 препаратов для лечения социально значимых заболеваний, в том числе кардиологических болезней, сахарного диабета, ВИЧ-инфекции, гепатита. Альтштейн сообщил, что теперь эти проекты, скорее всего, будут приостановлены.