ВСУ нанесли варварские удары по Новой Каховке с помощью американских установок НIМАRS. Ракеты попали в склады со взрывоопасными удобрениями. Пострадали мирные жители, в том числе семьи с маленькими детьми. При этом для атак ВСУ использовали данные американских спутников. По мнению военных экспертов, украинцам разрешили лишь нажать на кнопку «Пуск». Также от установок пострадали и другие города ЛДНР. Тем временем специалисты уверены, в НIМАRS нет ничего сверхъестественного, а на вооружении России есть техника и посерьезнее.

Удары HIMARS по мирному населению

США передали разведданные Украине для обстрелов Донбасса при помощи установок HIMARS. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что украинские войска получили приказ использовать эти системы против гражданского населения.

«Вооруженные формирования Украины повсеместно применили полученные из США реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. И делали они это при непосредственном содействии американской стороны, которая не только предоставляла необходимые разведсведения, но и негласно откомандировала инструкторов, которые помогали представителям киевского режима правильно прицеливаться», — процитировало дипломата RT.

Источник фото: РИА «Новости»

Именно с поставками этого тяжелого вооружения связана активизация артиллерий ВСУ, уверена представитель МИД России Мария Захарова.

«Судя по всему, получили приказ из Киева без малейшего колебания использовать упомянутые установки против гражданского населения», — пояснила Захарова.

От ударов HIMARS пострадал годовалый мальчик

На этой неделе Вооруженные силы Украины дважды нанесли удары по городу Новая Каховка в Херсонской области, в том числе из американских ракетных систем HIMARS. В военно-гражданской администрации Каховского района заявили, что атака была совершена по личному приказу президента Украины Владимира Зеленского.

В итоге взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. Есть погибшие, пострадали 90 человек. Многие остаются под завалами. В городе сильно пострадали дома и другая инфраструктура, особенно в радиусе двух километров от взрыва.

На сегодня в больницах Новой Каховки остаются 38 мирных жителей, пострадавших от украинских ударов, сообщил глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.

«В настоящий момент 38 человек находятся в больнице. Все это гражданские люди. <…> Продолжаем разбирать завалы. В морге два человека погибших. Информации о пропавших без вести у нас нет. Есть люди, которые однозначно еще появятся. Звонят родственники тех, кто перестал выходить на связь. <…> К большому сожалению, количество погибших и пострадавших, наверное, увеличится», — рассказал Леонтьев РИА «Новости».

Он добавил, что среди пострадавших есть целые семьи, в том числе дети. Среди них — годовалый мальчик.

«Смотреть прискорбно, у него забинтована голова, кровь. Это выглядит ужасно. Или, например, семья — мама и папа, у них сломаны руки и есть ребеночек двух месяцев, мама кормит грудью. Квартиры нет», — сказал Леонтьев.

За три дня до ударов Новую Каховку снимал один из спутников США, как и до атак Белгорода, Новошахтинска и других российских объектов. Леонтьев назвал произошедшее варварством. Он уверен, что ВСУ знали о складах и о грядущих потерях среди мирного населения.

«Я уверен, те, кто готовил это варварство, они знали, что находится на складах, и чего хотели, того и достигли. Это то же самое, что произошло в Бейруте несколько лет назад, когда погибло огромное количество людей. В принципе, у нас то же самое. Масштабы катастрофы крайне велики. Нам предстоит разбирать завалы. Под завалами очень много людей», — сказал Леонтьев.

HIMARS и другие города Донбасса

Также в ночь на среду украинские войска выпустили по Луганску девять ракет из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Также, по данным Народной милиции ЛНР, обстреляли населенный пункт Стаханов.

«В результате обстрела населенного пункта Стаханов погибли два человека и два мирных жителя получили ранения. Повреждено остекление 11 многоэтажных жилых домов, детского сада „Сказка“ и Стахановской специализированной школы № 10», — сказано в заявлении официального представителя ведомства Ивана Филипоненко.

HIMARS — одно из более-менее нормальных оружий Запада

HIMARS — достаточно эффективное средство борьбы с живой силой, легко бронированными целями. Дальность стрельбы 40–60 километров — в зависимости от типа снарядов. Об этом «360» рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он сравнил HIMARS с российской РСЗО «Ураган».

«Но наш „Ураган“ — 70 километров, боевая часть — 200 килограммов тротила, а здесь (у HIMARS — прим. ред.) тротила всего 80 килограммов. <…> C чего все заговорили об этом оружии? Во-первых, рекламная акция. <…> Второе — у них очень хорошая система наведения. <…> Точность — до одного метра. Реально куда прицелился, туда попадает», — пояснил он.

Эксперт из Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов отозвался о HIMARS более сдержанно. По его словам, это одно из более-менее нормальных оружий, которые есть у Запада.

Это неплохое оружие. Примерно аналог нашего „Урагана“. <…> Да, многофункциональное оружие, да, к нему американцы сделали новые ракеты — более точные, имеющие спутниковое наведение. Ничего такого особенного в этом нет. <…> У нас есть оружие и помощнее, чем HIMARS Владимир Орлов.

Более того, Орлов подчеркнул, что Украина применяет HIMARS против мирного населения. Так что появлению и успехам этого оружия сейчас уделяют слишком много внимания.

По Новой Каховке стреляли американцы

В Новой Каховке была демонстрация этого оружия, уверен Матвийчук. При этом, по его мнению, стреляли именно американцы, судя по точности.

Если точность великолепная, значит, стреляли по системе наводки из космоса. Американцы в космос никого не пускают. Значит, американские инструкторы сидели, нажимали кнопки, вводили данные. Может быть, украинцам разрешили нажать кнопку „Пуск“ Анатолий Матвийчук.

Матвийчук подчеркнул, что ход боевых действий HIMARS переломить не в силах, несмотря на их точность. Для этого понадобилось бы не менее 250, а желательно 500 РСЗО. Американцы столько не дадут, уверен военный эксперт. Более того, США очень боятся, что это оружие попадет в руки российских военных. Тем временем HIMARS у Украины уже заканчиваются.