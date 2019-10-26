Американку отхлестали в России и взяли за это $85. Ей понравилось

Американская журналистка Кэти Уоррен совершила путешествие по России. Она посетила Кремль, побывала в алмазном руднике и прокатилась по Транссибирской магистрали. Но самым запоминающимся стало посещение Сандунов. Там за 85 баксов (пять тысяч рублей) ее от души отхлестали веником и облили ледяной водой.

В августе 2019 года Кэти Уоррен впервые посетила Россию и осталась довольна Каждому эпизоду Кэти посвятила отдельную публикацию в издании Business Insider.

Резиденция Путина

Внутри Кремля она ожидала увидеть множество административных зданий. А вместо них там оказались «прекрасные дворцы, соборы, музеи и сады». Хотя Государственный Кремлевский дворец показался ей очень «зловещим и советским на вид».

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«Кремль является официальной резиденцией президента России Владимира Путина. Он защищен элитным военным полком и имеет стены толщиной до 21 фута», — пояснила читателям Кэти.

Правда, далее она отметила, что в своей официальной резиденции президент не живет (в отличие от Трампа, который ночует в Белом доме). Для этого у Путина есть другая резиденция в Ново-Огареве. Охраняет Кремль, узнала она, Президентский полк. Рост его служащих должен лежать в пределах пяти футов семи дюймов (170,2 сантиметра) и шести футов двух дюймов (188 сантиметров), а еще солдаты должны слышать шепот с 20-футового расстояния (шесть метров).

Алмазный рудник и Транссиб

Далее Кэти посетила Алроса-Ботуобинский карьер в Мирном, где в 2018 году добыли 1,4 миллиона карат алмазов. До места барышня добиралась вместе с шахтерами на маленьком 27-местном Ан-38-100.

«Я еще никогда не летал на таком маленьком самолете. Это было на удивление громко. Примерно через час мы приземлились в месте, которое можно описать как середину нигде», — вспоминает девушка.

До Москвы Кэти решила добраться поездом по Транссибу. Билет в купе второго класса из Новосибирска в Москву обошелся ей в 148 долларов. Но, по-видимому, барышня так и не познала удовольствия от вареных картошечки и яиц вкрутую, откровений перед случайными попутчиками и медитации под фирменное железнодорожное «тудух-тудух».

«Мне более двух суток пришлось не принимать душ и не переодеваться. А еще развлекаться без сотовой связи или Wi-Fi, ходить в тесный вонючий туалет, есть посредственную еду и терпеть храпящего соседа по купе», — пожаловалась она.

Тамбуры, по ее мнению, в вагонах были слишком узкими, а купе — маленьким и жарким. Зато Кэти оценила главное украшение любого поезда — вагонный «самовар» с бесконечным запасом горячей воды и знаменитые железнодорожные подстаканники.

«За все время моего путешествия я выпила больше чая, чем когда-либо в своей жизни. Главным образом потому, что мне было скучно. Мне дали традиционный русский металлический держатель для стакана под названием подстаканник», — рассказала журналистка.

Веничком от души

Перед отлетом барышня побывала в старейшей общественной бане России — Сандунах. Билет туда обошелся ей в 85 долларов. В парилке Кэти заказала то, что она назвала «ветвевой массаж».

«В традиционной бане, venik-массаж является неотъемлемой частью опыта. Venik — это пучок веток с листьями, обычно березы или дуба, который затем используется для массажа, похлопывания и удара вверх и вниз по телу», — пояснила она читателям.

«Ветвевой» массаж оказался той еще штукой. Сначала массажистка 15 минут колотила ее веником. Затем без предупреждения окатила ледяной водой и продолжила экзекуцию.

«О, и я была полностью обнажена на протяжении всего этого процесса — за исключением зеленой фетровой шляпы, которую определенно мог бы носить эльф», — сообщила Кэти.

Несмотря на это массаж вениками ей понравился. Кожа отшелушилась и стала нежной, а девушка начала чувствовать себя бодрой и одновременно расслабленной. В общем, как отметила Кэти, это была самая запоминающаяся часть ее путешествия.

«Наконец, моя массажистка направила меня в душ. И это было правильно, потому что у меня были кусочки веника в таких местах, где я никогда не ожидал найти листья», — заключила девушка.