Американец лепит скульптуры из пюре. В этом году он сделал Cybertruck Илона Маска

В этот раз брат Грега Дэн выложил весь процесс создания скульптуры в Twitter.

Он даже добавил зернышко кукурузы в качестве металлического шара, которым Маск разбил стекло, когда демонстрировал надежность автомобильных стекол. Глава Tesla после фиаско пытался оправдаться, но ему особо не поверили. Между тем Грег Милано налил созданному им пикапу соус в кузов.

О себе автор необычных скульптур рассказал, что он специалист в области истории архитектуры. Идеи для своих работ из картофельного пюре он черпает из новостей.

Делать такие поделки он начал, когда еще учился в школе.

«Это началось, как у любого другого подростка с создания вулкана из пюре. Потом это превратилось в пирамиду и пару других вещей. А потом это стало традицией», — рассказал Грег Милано.

По его словам, лепить он начинает, когда все уже рассаживаются за стол. На одну поделку у него уходит около двух часов, чтобы все сделать правильно. Некоторые конструкции получаются более сложными.

В прошлом году он выстроил из пюре здание музея Гуггенхейма в Нью-Йорке.

В 2016 году он выстроил Белый дом в честь президентских выборов. Еще были греческий Пантеон и Стоунхендж. Были и достаточно простые вещи вроде головы фигурки из конструктора Lego.

Свои работы Грег Милано выкладывал в социальных сетях. Он отметил, что два года подряд ничего не выкладывал и подписчики сильно расстроились, поэтому он снова продолжил радовать всех своими картофельными скульптурами.

Со всеми своими произведениями Грег Милано поступает каждый год одинаково: он заливает их соусом, разминает вилкой и съедает.и