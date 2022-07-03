Америка в раздоре. Города США один за другим отказались праздновать День независимости

День независимости США празднуется 4 июля — для страны это одно из главных торжеств. В этом году американцы отметят его в 246-й раз. Праздник тесно связан с прославлением демократии, рассуждать о которой в США явно не время. В одном из городов торжества уже отменили полностью, во многих — под разными предлогами отказались от фейерверков.

Всеобщее равенство

День независимости — главный государственный праздник в Соединенных Штатах — провозгласили в честь принятия Декларации независимости в далеком 1776 году. Именно 4 июля того года представители 13 штатов США подписали в Филадельфии документ, который провозгласил Штаты самостоятельным государством, независимым от Британского королевства.

Это был первый в истории документ, который провозгласил принцип народного суверенитета основой государственного устройства (в те времена было принято опираться на теорию божественного происхождения власти). Декларация давала народу право на восстание и свержение деспотичного правительства и провозглашала идеи демократии: всеобщее равенство и неотъемлемые права людей, в том числе на «жизнь, свободу и стремление к счастью».

Вот уже почти два с половиной века в этот день в США устраивают фейерверки, карнавалы, ярмарки, концерты, спортивные матчи, звучат обращения политиков к народу.

Источник фото: РИА «Новости»

Еще одна ежегодная традиция — устраивать 4 июля большое барбекю.

«Зачем вам вечеринка?»

События последнего времени явно не располагают к отмечанию праздника демократии и равенства. Например, 24 июня Верховный суд США отменил гарантированное женщинам право на аборт, которым они пользовались почти полвека. Президент Джо Байден заметил, что у американского народа «отняли конституционное право, которое ранее признали». Жители США вышли на улицы с протестами.

А 27 июня в Акроне, штат Огайо, полицейские хладнокровно убили 25-летнего темнокожего парня при задержании. По данным американских СМИ, в него выпустили около 90 пуль. Ситуация вышла двоякая: с одной стороны, парень всего лишь нарушил правила дорожного движения (явно не то, за что можно убивать), с другой — был вооружен и, возможно, опасен. Когда правоохранители попытались его остановить, молодой человек выстрелил в них, выпрыгнул из машины и побежал. Тогда полицейские и расправились с ним. История получила широкую огласку и тоже стала поводом для массовых протестов.

Источник фото: РИА «Новости»

Власти опасались, что подобные акции омрачат и День независимости. Впрочем, по данным The Washington Post, жители Акрона просто решили проигнорировать праздник в этом году. Все мероприятия отменили.

Во многих городах США решили отказаться от традиционных фейерверков. Правда, в основном под благовидным предлогом, якобы из-за угрозы возникновения пожаров или дефицита фейерверков из-за проблем с логистикой. Но в городе Орландо во Флориде напрямую заявили о сомнениях в уместности торжеств.

«Многие люди, вероятно, не хотят прославлять нашу нацию прямо сейчас, и мы не можем их винить. Когда вокруг так много разногласий, ненависти и беспорядков, с какой стати вам нужна вечеринка, посвященная чему-то из этого?» — процитировала власти города «Красная Весна».

Далее в сообщении отмечалось, что фейерверки порождают «какую-то необъяснимую связь» между зрителями, и заключалось: несмотря на то что «Америка в раздоре», фейерверк уже куплен.

Местное отделение профсоюза полицейских назвало это заявление «подстрекательским и безвкусным».

Источник фото: РИА «Новости»

Пир во время раскола

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта доктор исторических наук МГУ Юрий Рогулев в беседе с «360» выразил сомнения в том, что этот праздник сможет объединить американцев.

«Американцы очень любят этот праздник и отмечают его с большим размахом. Несмотря на раскол и всякие проблемы, праздновать они его будут. Объединит ли их это? Нет. Раскол общества очень глубокий, и ему уже много лет. Это раскол и политический, и идейный, и культурный, и расовый, и этнический — сразу по многим позициям», — заметил эксперт.

Рогулев добавил, что люди «не могут все время ругаться, хочется и попраздновать». К тому же в США мало крупных праздников — День благодарения, Рождество и День независимости.

Из-за того, что в США на фоне антироссийских санкций сильно подорожали продукты, ежегодное барбекю на 4 июля обойдется в сумму, на 17% превышающую прошлогоднюю, — примерно 70 долларов на каждые 10 человек, подсчитала Национальная федерация сельского хозяйства. В список продуктов для вечеринки под открытым небом входят свиной стейк, тушеная свинина с бобами, куриная грудка, чизбургеры, лимонад с клубникой, чипсы и картофельный салат. Сильнее всего из этого подорожали мясо и чипсы.

Впрочем, американские власти не смущает даже это. Гулять так гулять.