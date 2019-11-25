Королева поп-музыки сменила короля. Итоги American Music Awards 2019

В воскресенье прошла 47-я церемония вручения American Music Awards в Лос-Анджелесе. Обладательницей главной награды года стала Тейлор Свифт, а еще в церемонии появилась новая номинация. «360» рассказывает о самом интересном с одной из самых престижных ежегодных музыкальных премий Америки, закончившейся своеобразной сменой власти в королевстве поп-музыки.

Билли Айлиш, которая набрала за последний год огромную популярность среди молодежи и не сходит с вершин чартов отличилась и на American Music Awards в Лос-Анджелесе. Певица получила две награды — в номинациях «Лучший альтернативный исполнитель» и «Лучший новый артист года».

Представлял юную звезду всемирно известный рэпер и продюсер Tyler, the Creator. «В этом году мой альбом IGOR стал альбомом номер один в стране. А потом эта девушка, одевающаяся как квотербек, решила пойти и изменить это», — сказал он.

Рэпер Post Malone вместе с Оззи Осборном и Тревисом Скоттом вышли на сцену American Music Awards, чтобы исполнить композицию «Take What You Want» вместе. В 2020 году Осборн обещал выпустить первый за 10 лет новый альбом Ordinary Man, а также отправиться в турне по Северной Америке с Мэрилином Мэнсоном.

В этом году на American Music Awards появилась новая номинация — «Лучший исполнитель соул/R&B». Награду первой в истории номинации получила Бейонсе. На церемонии также выступили Green Day и Кристина Агилера с A Great Big World и многие другие, а Queen получили награду за лучший саундтрек — к фильму «Богемская рапсодия».

Королева церемонии

Главным событием American Music Awards 2019 стала Тейлор Свифт — она взяла награды в каждой из шести номинаций, в которых была заявлена. В их числе «Артист года» и специальная награда «Артист десятилетия».

При этом до церемонии вручения наград никто не был уверен, сможет ли певица выступить со своей программой — ее старый лейбл Big Machine запрещал исполнять старые хиты, так как по договору до 2020 года она не имеет права на перезапись старых песен. Из-за этого под угрозой оказалось не только выступление на American Music Awards, но и документальный фильм о певице и ряд ее других выступлений. Но артистке удалось договориться с продюсерами и все же представить фанатам долгожданное шоу.

Тейлор Свифт открыла свое выступление песней The Man из нового альбома Lover, который взял награду в номинации «Любимый альбом в жанре поп/рок». Певица выступала в рубашке с названиями своих прошлых альбомов — это был своеобразный трибьют новой пластинке, принесшей ей награду. Закончила свое выступление артистка акустическим исполнением заглавной песни победоносного альбома.

Кроме прочего, Тейлор Свифт еще и обогнала Майкла Джексона по количеству полученных наград — у него было 24 премии, а у Тейлор Свифт после последнего награждения — 29. Теперь певица официально переняла титул короля поп-музыки и стала обладательницей наибольшего в истории премии количества наград.