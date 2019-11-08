Амбиции, выпад или глупость? Зачем Польша оштрафовала инвестора «Северного потока—2»

UOKiK, польский антимонопольный регулятор, наложил штраф на французскую компанию Engie. Она является одним из инвесторов проекта «Северный поток—2». Размер штрафа —40,3 миллиона евро. Какие цели преследовала Польша и чем это может грозить проекту, «360» рассказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений им. Е. М. Примакова РАН Владимир Оленченко.

UOKiK — это Управление по конкуренции и защите прав потребителей в Польше. Штраф был наложен на одного из крупных инвесторов проекта «Северный поток—2» — французскую компанию Engie Energy. Размер штрафа оказался рекордным. Он эквивалентен 2,8 миллиарда рублей.

Штрафные санкции последовали за отказ от сотрудничества в разбирательстве вокруг реализации проекта. Engie Energy должна была предоставить определенный пакет документов, который позволил бы доказать монополистические действия российского «Газпрома», но якобы сделала это позже обозначенного срока. Теперь французская компания намерена обжаловать штраф Польши.

«Мы наложили на Engie Energy штраф в размере 172 миллиона злотых за постоянный и необоснованный отказ в отправке запрошенных документов. Дело касается разбирательств в отношении предприятий, ответственных за строительство газопровода «Северный поток — 2», — сообщило польское Управлении по конкуренции и защиты право потребителей на своей странице в Twitter.

Руководитель UOKiK Марек Нехцял заявил: Engie Energy показала «отсутствие воли к сотрудничеству». Польша расценила это как «отсутствие уважения». Пока неизвестно, были ли наложены штрафы на других участников проекта.

Представители Engie Energy заявили, что с претензиями не согласны, и намерены незамедлительно оспаривать карательные санкции Польши.

Источник фото: РИА «Новости»

Расследование в отношении инвесторов «Северного потока—2» было начато UOKiK весной 2019 года. «Газпром» и другие пять партнеров были обвинены в нарушении антимонопольного законодательства, которое действует в Польше. Обвинения выдвинули компаниям Shell, Wintershall, OMV, Uniper и Engie Energy. UOKiK вроде как не соглашался на финансовую сделку, нацеленную на ограничение конкуренции, с «Газпромом».

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений им. Е. М. Примакова Российской академии наук Владимир Оленченко заявил, что подобные штрафные санкции могут считаться обоснованными только по польской логике, заключающейся в стремлении любым способом помешать функционированию «Северного потока—2».

«Дело в том, что Польша вынашивает планы стать главным распределительным звеном газа в Европе. Газ будут доставлять из Соединенных Штатов Америки», — пояснил эксперт.

Американский сжиженный природный газ в Польше будут подвергать определенным технологическим процессам, а затем продавать Украине, Германии и другим странам.

Вот такие у них амбиции. И под эти амбиции они пытаются ломать все ситуации, которые складываются в Европе. Конечно, это необоснованно Владимир Оленченко

«Мы не первый раз видим, как Польша пытается влиять на действия «Северного потока». Думаю, к этому надо относиться как очередному выпаду и двигаться дальше в реализации проекта. А Польше нужно найти какое-то занятие, какими-то штрафами ее тоже озаботить», — произнес Владимир Оленченко.

Источник фото: РИА «Новости»

«Северный поток—2» (Nord Stream 2 AG) — масштабный проект по строительству и запуску газопровода, который пройдет из России в Германию по дну Балтики. Ежегодная мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа. Все работы обойдутся в 9,5 миллиарда евро.

Изначально планировалось, что «Газпром» и его европейские партнеры создадут единую компанию, которая будет заниматься реализацией проекта. UOKiK разрешения на это не дало. В результате российский газовый концерт стал 100%-ным владельцем «Северного потока—2», инвестировав 4,75 миллиарда евро. Остальные фирмы взяли на себя обязательства финансирования половины работ. Каждая из них выделила 950 миллионов евро.

Строительство «Северного потока—2» вызвало негативную реакцию со стороны нескольких стран. Среди них — Украина и Соединенные Штаты Америки. Противники Nord Stream 2 опасаются, что Российская Федерация начнет поставлять газ в Европу напрямую. Это, во-первых, поставит европейские страны в определенную зависимость от российского топлива. Во-вторых, будет прекращен транзит газа через Украину.