Amazon почти убил 100-летний книжный магазин. На помощь пришел писатель Нил Гейман

Все меньше британцев покупают книги в магазинах, предпочитая заказывать товары на Amazon и других интернет-площадках. Под угрозой исчезновения оказался и магазинчик в английском графстве Хэмпшир, открывшийся сотню лет назад. Внимание к нему привлек писатель-фантаст Нил Гейман.

На днях сотрудник книжного магазина, расположенного в городе Питерсфилд, опубликовал в Twitter пост отчаяния.

«Перекати-поле. Ни одной проданной книги за сегодня. £0,00 (фунтов стерлингов).Кажется, это произошло впервые. Мы знаем, это жалко, но если вы хотите помочь, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими предложениями на AbeBooks со скидкой 25%».

Через несколько часов запись ретвитнул знаменитый писатель Нил Гейман, автор романов «Звездная пыль» и «Американские боги», а также серии комиксов «Песочный человек». За сутки твитом поделились более семи тысяч человек.

Нил Гейман / Facebook

В результате за день в магазин поступили 300 сообщений с вопросами о книгах и большое количество онлайн-заказов. На аккаунт книжной лавки подписались 1,1 тысячи человек, сообщил Petersfield Bookshop в Twitter.

«Что за вечер! Мы потрясены в хорошем смысле этого слова. У нас 1100 новых подписчиков, множество онлайн-заказов на книги и более 300 сообщений, многие спрашивают о книгах».

Один из местных жителей узнал о существовании магазина от друга, живущего за океаном.

«Парень в магазине сегодня: «Я живу в Питерсфилде всю свою жизнь и никогда не был в вашем магазине. Вчера мой друг из Сан-Франциско сказал мне, что я должен сюда зайти».

Конечно, магазин поблагодарил Геймана, популярность которого помогла бизнесу остаться на плаву.

«Можно мы просто скажем спасибо Нилу Гейману. Мы не думали, что у нас будет такой день, но он был лучшим. Люди добры, и это невозможно забыть».

Писатель ответил: «В эти темные дни замечательно видеть, что Twitter делает что-то хорошее!»

Всего, как рассказал «Би-би-си» директор магазина Джон Вествуд, за сутки у него появилось 95 онлайн-заказов.

Я верю в эту отрасль, но онлайн-заказы и Amazon сильно ударили по нам. Мне пришлось продать свою квартиру, чтобы держать бизнес на плаву, и чаще всего я сплю на раскладушке в магазине. Джон Вествуд директор магазина

Вествуд добавил, что занялся этим неприбыльным бизнесом ради своего отца. Книги он считает особенными: «Видеть их, трогать, вдыхать их запах — это особое место».

Магазин Petersfield Bookshop работает на одном месте с 1958 года. Там продают старые издания и новые книги. В 2018 году магазин отметил свое столетие.