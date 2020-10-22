Миллион за чудо. Как Удивительный Рэнди боролся с магами и экстрасенсами

Умер известный научный скептик и иллюзионист Джеймс Рэнди. Ему было 92 года. Смерть связана с возрастом, сообщили в фонде знаменитости. Однако у современников до сих пор большой интерес вызывает жизнь Рэнди. Он сам занимался фокусами и обещал заплатить миллион долларов тому, кто сможет доказать свои паранормальные способности в ходе корректного эксперимента. Этого так и не произошло.

Рэнди начал заниматься иллюзиями еще в 1946 году, пишет Associated Press. Он работал под псевдонимом Удивительный Рэнди. Фокусник прославился своими шоу, среди которых — вызволение себя из запертого гроба и из смирительной рубашки, будучи подвешенным над Ниагарским водопадом.

При этом мужчина сам был скептиком и подчеркивал, что никакой магии в его выступлениях нет. «Все, что вы здесь видели, — это фокусы. В этом нет ничего сверхъестественного», — подчеркивал он.

С 1970-х годов Рэнди начал разоблачать своих коллег и все, что связывали с чудесами, экстрасенсами и так далее. Одним из крупнейших успехов на этом поприще стало снятие маски с Ури Геллера, который якобы мог сгибать ложки силой мысли. Это произошло на вечернем шоу Джонни Карсона в 1972 году. Тогда Рэнди убедился, чтобы ничего не попало в руки шарлатана перед съемками. Как результат — отсутствие сверхъестественных способностей у Геллера перед камерами в течение 22 минут.

Скептик стремился опровергнуть не только тех, кто якобы читает по ладони или слышит мысли, но и мануальных терапевтов, гомеопатов и других, которых он считал «хищниками, ищущими деньги невинных людей». Рэнди нацелился на мошенников с завидным упорством и самоотверженностью, которые, как он признавал, граничили с навязчивой идеей.

«Я каждый день вижу людей, которых обманывают медики-шарлатаны, всякого рода мошенники, экстрасенсы… утверждают, что могут найти потерявшихся детей или помочь вложить свои деньги. Я знаю, что их обманывают, потому что я знаю используемые методы», — сказал Рэнди Associated Press в 1998 году.

Его усилия напоминали попытки разоблачить шарлатанов великого предшественника фокусника — Гарри Гудини. Он тоже посвятил большую часть своего времени борьбе с любителями спиритических сеансов.

Также иллюзионист поддерживал программы, которые были направлены на формирование научного мировоззрения у молодого поколения, помогал создавать учебные программы и сам писал соответствующую литературу. В 1996 году экс-фокусник создал образовательный Фонд Джеймса Рэнди.

Именно через эту организацию скептик пообещал выплатить один миллион долларов тому, кто докажет свои паранормальные способности во время корректно поставленного научного эксперимента. Недоброжелатели не верили, что деньги вообще существуют, но у Рэнди была банковская документация. За все время существования фонда, то есть за 24 года, никто даже близко не подошел к получению премии. А сам Рэнди ушел на пенсию в 2015 году.