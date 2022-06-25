«Алые Паруса» вернулись в Санкт-Петербург. Как это было

Праздник «Алые Паруса» прошел в Санкт-Петербурге в традиционном формате впервые за два года — раньше проводить его мешали ковидные ограничения. Для всех гостей и виновников торжества — выпускников школ — на Дворцовой площади выступили популярные артисты и звезды шоу-бизнеса. Завершилось празднование уже традиционным грандиозным салютом и проходом белоснежного брига «Россия» под алыми парусами.

Концерт на Дворцовой площади провели комик Владимир Маркони и певица Алсу. К выпускникам со сцены обратился губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он поздравил еще вчерашних школьников и дал официальный старт празднику.

Для всех гостей торжественного мероприятия выступали популярные артисты и звезды шоу-бизнеса. Среди них были Хабиб, группа The Hatters, Ваня Дмитриенко, Коста Лакоста, Ханна, Люся Чеботина, Анатолий Цой (TSOY), Полина Гагарина и многие другие. Хедлайнером концерта стал солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков.

В честь выпускников школ небоскреб «Лахта Центра» подсветили символичным алым цветом.

«Цвет вина, роз, зари, рубина… и маленьких мандаринов, цвет этот — в многочисленных оттенках своих — всегда весел и точен» — так писал Александр Грин о том, почему паруса на корабле Грэя были алого цвета. Цвет юности, любви, надежды, жизни, цвет утренней зари, которую завтра встретят выпускники, вступая во взрослую жизнь. Цвет башни «Лахта Центра» сегодняшней ночью — в знак приветствия и лучших пожеланий», — сказано в поздравлении пресс-службы центра.

Видео/Фото: официальная группа «Лахта-центр» во «Вконтакте»

Кульминацией праздника стало прохождение белоснежного брига «Россия» под алыми парусами и грандиозный салют.

«Алые паруса» прогремели на весь Санкт-Петербург. Жители и гости города публиковали в соцсетях кадры празднования.