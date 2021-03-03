«Альтернативу для Германии» заподозрили в правом экстремизме. В партии это сочли попыткой уничтожить оппозицию

Партию «Альтернатива для Германии» причислили к «подозреваемым в правом экстремизме». Сделало это Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ (контрразведка, BfV), сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на свои источники. Теперь за партией могут установить наблюдение. Это все происки противников оппозиции перед выборами, уверены в самой АдГ.

По данным Der Spiegel, основанием для подозрений послужил доклад BfV для внутреннего пользования. В документе порядка тысячи страниц, на которых — предполагаемые доказательства нарушений со стороны АдГ демократического порядка. Правда, сама контрразведка пока публично не объявляла, что считает всю партию «подозреваемой в правом экстремизме». BfV вместе с земельными ведомствами уже несколько лет изучают вопрос возможной слежки за АдГ на федеральном уровне.

Однако в самой партии уверены, что никакой угрозы не представляют и праворадикальных высказываний не оглашали. Об этом в разговоре с «360» заявил депутат 19 созыва парламента Германии от партии «Альтернатива для Германии».

«Нет у нас праворадикальных высказываний. Есть патриотические высказывания, но у нас в Германии простая фраза „я люблю свою страну“ уже является праворадикальной», — заявил собеседник.

Он напомнил, что в Германии грядут выборы. Тем временем недовольство народа властью растет. В обществе появились разговоры, что оппозиционная АдГ может набрать много голосов.

В Германии есть три дубинки, которыми можно уничтожить любое инакомыслие: расизм, антисемитизм и национализм. Мы единственная альтернатива в политике, единственная оппозиционная партия, которая очень уж сильно мешает планам элиты, это не секрет, это все знают. Вальдемар Гердт депутат бундестага.

Депутат бундестага отметил, что о таком шаге BfV в партии знали, понимали, что без него оппоненты не обойдутся. По словам Гердта, предыдущий президент контрразведки потерял свою работу, только потому что отказался фабриковать дела против АдГ.

«Когда нас обвинили в организации противозаконных демонстраций, он сказал, что нет никаких данных, что это все было организовано этой партией. И только за это высказывание он потерял свою работу, хотя 30 лет работал в обойме. Потерять место только из-за этого высказывания… Вы понимаете, с какими силами нам прийдется сейчас бороться?» — подчеркнул собеседник «360».

Он назвал действия BfV проектом по уничтожению последней оппозиционной силы в Германии. Если его реализуют, страна окажется в диктатуре, уверен депутат.

«Надеюсь, что этого не произойдет. Надеюсь, что народ на выборах все-таки займет правильную позицию и мы сможем серьезно повлиять на будущий состав правительства. Это в принципе наш последний шанс что-то изменить, чтобы мы могли сотрудничать друг с другом, развивать свободное экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока, а не нагнетать обстановку и не бряцать оружием», — заключил Гердт.