Отключение России ударит по SWIFT. Найдутся и альтернативы

После новых санкций США вновь появилась угроза отключения России от системы SWIFT. Чиновники говорят о возможном появлении альтернативы, а экономические эксперты считают, что разрыв с Россией приведет к турбулентности на рынках. Но отключать нашу страну от системы невыгодно, ведь для нее это станет началом конца.

МИД РФ не исключил создание собственной альтернативы системы SWIFT в России. Заместитель главы ведомства Александр Панкин заявил, что это будет ответом как на сложившуюся геополитическую реальность, так и на необходимость модернизировать способы осуществления платежей, учитывая достижения в цифровой сфере.

Панкин отметил, что быстрое развитие цифровой валюты и блокчейн-технологий поможет сформировать базу для международных расчетов на новой основе.

Об угрозе отключения от системы SWIFT вновь заговорили на фоне новых санкций США против России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что из-за санкционных устремлений оппонентов необходимо быть начеку.

Последствия отключения

Отключение от международной межбанковской системы может беспокоить россиян, однако экономические эксперты уверены, что после такой санкции в стране не произойдет катастрофы. Руководитель Общества защиты потребителей финансовых услуг «Финпотребсоюз» Игорь Костиков объяснил «360», что сейчас отключение от SWIFT не станет тяжелой проблемой.

Аналогичных систем достаточно много, и отключение не будет катастрофой Игорь Костиков.

Он добавил, что уже сейчас существует много протоколов безопасного обмена информацией и корреспондентских счетов, через которые можно осуществлять аналогичные операции.

Найдется альтернатива

Ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников отметил, что отключить какую-либо страну от системы сложно как технически, так и административно. Он рассказал, что отключение, безусловно, шокирует финансовый рынок и повлияет на курс рубля, но в дальнейшем валюта стабилизируется.

«Возможно, что рубль провалится до 80 (рублей за доллар — прим. ред.), но это будет не критично», — добавил эксперт.

В глобальном масштабе, по его словам, такой шаг повлияет на развитие альтернативных систем.

Возможное отключение может ударить и по самой системе SWIFT. По мнению Игоря Костикова, для SWIFT этот шаг станет началом конца. В глобальном масштабе, по словам Никиты Масленникова, отключение России может нарушить стабильность расчетов по нефтяному и газовому рынкам, а также по рынку металлов.

Оба эксперта напомнили, что SWIFT — независимая организация, которая напрямую не подчиняется США. Тем не менее Вашингтон давит на систему. Но одновременно с этим есть и те, кто оценивают последствия санкции и выступают против этого шага.

Что такое SWIFT

SWIFT — международная межбанковская система обмена информацией о платежах. Ее создали в 1973 году, а в основу легла инновационная и амбициозная идея о создании мировых финансовых сервисов сообщений. Во всем мире SWIFT пользуются более 11 тысяч финансовых институтов более чем в 200 странах.

Штаб-квартира банковской системы находится в Бельгии, но США может оказывать на нее политическое давление. В 2014 году, после присоединения Крыма к России, страна угрожала отключить Россию от системы. Тогда же появилась отечественная Система передачи финансовых сообщений (СПФС), которая работает как внутри России, так и за рубежом.