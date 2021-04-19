Россия собралась построить альтернативу МКС. И лучше сделать это побыстрее

Россия хочет отказаться от МКС после 2025 года. Другие страны-участники давно уже создали новый проект и активно в него инвестируют. Российская сторона говорит о создании собственной орбитальной станции, но пока неизвестно, существует ли готовый проект. А главное, непонятно, где взять на это денег

Россия может отказаться от работы на Международной космической станции. Вице-премьер Юрий Борисов рассказал, что отечественные специалисты проведут техническое обследование МКС и примут решение о выходе из проекта с 2025 года, о чем предупредят иностранных партнеров.

Поводом для такого решения стало желание избежать ненужных рисков на фоне многочисленных сообщений о технических неисправностях МКС. В пресс-службе Роскосмоса также подтвердили, что решение будет принято после окончания срока эксплуатации станции в 2024 году.

Ранее ракетно-космическая корпорация «Энергия» поделилась планами о создании собственной орбитальной станции. Новая российская орбитальная служебная станция сможет решать задачи дистанционного зондирования, связи, навигации, геологической разведки и космического туризма.

Космонавты Андрей Борисенко и Павел Виноградов в разговоре с «360» отметили, что станции уже более 20 лет и это серьезнейший срок для эксплуатации пилотируемого комплекса. Хотя МКС еще служит, новая станция в любом случае будет предпочтительнее.

Причины для прощания

Главный аналитик некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС» Андрей Ионин в беседе с «360» отметил, что есть три комплекса причин, которые ведут к окончанию проекта. Во-первых, завершение работы МКС планировалось к 2015 году, а сейчас этот срок отодвинули до 2024 года.

Вторая причина — все участники этого проекта уже определились, куда они идут и чем они дальше займутся. В прошлом году, рассказал эксперт, США объявили о создании проекта «Артемида», они в него уже инвестируют, проводятся конкурсы.

«Формально Россия первая объявила, что не будет продолжать работы на МКС. Но партнеры России де-факто такое решение уже приняли раньше, согласившись войти в проект „Артемида“ под американской юрисдикцией. Наша страна от участия отказалась», — пояснил Андрей Ионин.

Третьим фактором аналитик назвал технические проблемы на МКС. По его словам, станция — это сложнейшая система, работающая в экстремальных условиях. Со временем там неизбежны изменения, которые ведут к тому, что система, ее элементы и конструкция становятся ненадежными. И вот эти три группы причин сошлись сейчас в одной точке.

Космические неполадки

За время работы станции действительно произошел целый ряд сбоев, например в работе системы получения кислорода «Электрон-ВМ». Они вызваны проблемами с давлением кислорода. Причем эта система выходила из строя более пяти раз. На время ремонта ее дублировала система американского сегмента, сообщил «Интерфакс».

Трещина в промежуточной камере российского модуля «Звезда» стала причиной пусть незначительной, но все же утечки воздуха с МКС. Космонавты своими силами постарались заделать царапину. О ее причинах до сих пор ведутся споры: кто-то утверждает, что это результат вражеской диверсии, есть и сторонники версии с инопланетянами.

В том же российском модуле «Звезда» сломался туалет, что в условиях космоса более чем серьезная авария. Космонавтам пришлось пользоваться уборной в американском сегменте станции. Но вскоре и там санузел забарахлил. В итоге космонавты все же смогли отремонтировать оба туалета, сообщило РИА «Новости».

С 2015 года на МКС выходили из строя система электропитания, охлаждения, подачи воды и кондиционирования, терминалы компьютеров. Случались и проблемы стыковки: беспилотный космический корабль «Союз МС-14» не смог причалить к российскому модулю из-за поломки оборудования. Космонавтам пришлось парковать корабль в ручном режиме.

Успеть без разрыва

Андрей Ионин выразил мнение о том, что теперь главное — решить, что делать дальше. Ведь продолжительность любых космических проектов — принятие решения, финансирование, разработка, проектирование, изготовление, испытания, запуск — это пять-шесть лет.

«Для России главное, чтобы не получилось разрыва между завершением проекта МКС и новым проектом. Повторю, у всех партнеров, кроме России, такого разрыва не будет — они уходят в клубную программу. Если у нас будет разрыв, мы можем вернуться к эпохе 60-х годов, когда в космос на несколько дней летали корабли „Союз“. Это будет катастрофой», — подчеркнул аналитик.

По мнению эксперта, сегодня сложно давать оценку стоимости национальной станции. Андрей Ионин напомнил, что российский сегмент МКС обошелся в порядка 10 миллиардов долларов — в сумму входит и создание, и эксплуатация. Но тут нужно учитывать инфляцию, а также тот факт, что большую часть затрат по станции несли США. Россия делала вклад технологиями, и за счет этого затраты были минимизированы.

«На первом этапе американцы финансировали российские модули, первый даже делался в кредит. Но его создавали на основе уже имеющихся разработок для станции „Мир“, а теперь придется делать что-то новое, и это дополнительные затраты. Поэтому очень приблизительно стоимость первых 10 лет будет не менее 10 миллиардов долларов», — подытожил эксперт.

Космическая коммуналка

Международная космическая станция ведет историю своей работы с конца 1998 года. 20 ноября Россия вывела на орбиту первый элемент — функционально-грузовой блок «Заря», к которому 7 декабря пристыковался американский модуль «Юнити». 10 декабря 1998 года был открыт люк в модуль «Юнити», и представители США и России Роберт Кабана и Сергей Крикалев вошли внутрь станции.

Источник фото: wikipedia.org

В создании и обслуживании самого дорогого объекта принимали участие 14 стран. Совсем недавно на МКС начала работу новая 65-я длительная экспедиция.

Станция движется по своей орбите со скоростью около 27 700 километров в час, и космонавты на борту могут наблюдать рассветы и закаты каждые 45 минут.

На станции есть своя теплица, и с 2015 года в меню на МКС официально включена свежая зелень, выращенная в условиях микрогравитации. Впервые такой эксперимент был поставлен на станции «Мир».

На МКС неоднократно бывали космические туристы, которые выкладывали за полет порядка 20–30 миллионов долларов. А еще на станции состоялась заочная свадьба: российский космонавт Юрий Маленченко женился на находившейся на Земле Екатерине Дмитриевой из Техаса. По законам штата жених или невеста могут отсутствовать на свадьбе, если он или она представлены доверенным лицом.

На МКС даже снимали рекламу. В 2006 году космонавт в открытом космосе выбил и отправил на низкую околоземную орбиту мячик для гольфа. Деньги за рекламу получил Роскосмос.