Альтернатива маскам. Можно ли заменить их защитным экраном или респиратором

С 12 мая в Подмосковье начнет действовать масочный режим. А тех, кто будет выходить на улицу без средств защиты, оштрафуют. В интернет-магазинах продаются разнообразные респираторы и даже защитные экраны — вроде тех, что используют врачи. «360» рассказывает, смогут ли они стать альтернативой простой медицинской или самодельной маске.

С 12 мая жителям и гостям Подмосковья придется надевать маски при посещении общественных мест или поездок в транспорте. Нарушителей будут штрафовать на четыре тысячи рублей. Хотя для многих, в том числе звезд эстрады и телевидения, средство защиты давно превратилось не только в привычный «элемент гардероба», но и в стильный дополняющий образ аксессуар.

Приобрести обычную медицинскую маску можно будет не только в аптеке, но и на кассах в супермаркетах. Для исключения дефицита этой продукции в области уже перепрофилировали 14 предприятий. А если постоянно платить за одноразовые вещицы накладно, можно сделать маску своими руками, например из марли или старой футболки. В интернет-магазинах можно также купить различные респираторы.

Mercedes против «Запорожца»

В плане защиты от коронавируса респираторы с фильтрами гораздо эффективнее обычных медицинских масок, рассказал «360» врач-эксперт Тимур Пестерев. Благодаря аэрозольным фильтрам они абсолютно не пропускают даже мельчайшие капельки жидкости с вирусами. Минус один — высокая стоимость.

«Респиратор можно сравнить с Mercedes, а маску — с „Запорожцем“. Фильтры для респираторов бывают разными. Какие-то защищают и от пыли, и от аэрозолей. Какие-то — только от пыли или от аэрозолей. И в этих нюансах нужно разбираться», — пояснил Пестерев.

Для защиты от коронавируса фильтр должен быть не угольным, а композитным — с мембранами для улавливания аэрозолей и частичек пыли. Чисто угольные используются на химических производствах, обезвредить биологически опасные частички они не способны.

«Уголь сорбирует активные вещества, в том числе ядовитые. Он очищает воздух от дыма, продуктов горения, например. Вирус он сорбировать не будет. Любая плотная ткань, хорошо сшитая, будет защищать от частиц мокроты, в которых есть вирус», — сообщил «360» Алексей Аграновский, вирусолог и заведующий сектором молекулярной вирусологии биологического факультета МГУ.

Специальные медицинские маски и респираторы лучше простых или самодельных. Они делятся по классам защиты. FFP1 обладают наименьшей степенью защиты и очищают воздух от крупных частичек нетоксичной пыли. FFP2-респираторы, помимо этого, фильтруют мелкую пыль и жидкие аэрозоли. Степень защиты FFP3 гарантирует удаление до 99% примесей из вдыхаемого воздуха, в том числе мельчайших частичек вирусов, бактерий, спор плесени и радиоактивной пыли.

Защитный перебор

Защитные экраны не способны снизить риск заболевания COVID-19, подчеркнул Пестерев. Вирус передается воздушно-капельным путем, а в этом случае человек дышит даже без минимальной фильтрации.

«Маска, по сути, плохонький, но фильтр. А защитный экран убережет только от брызгов жидкости и не позволяет трогать лицо. Его можно использовать только в сочетании с маской. Человек гарантированно не будет дотрагиваться руками до лица. Это эффективнее, чем просто маска», — добавил врач.

Тому, кто наденет экран вместе с маской, будет жарко и неудобно дышать, предупредил вирусолог Аграновский. Это в теории чем больше барьеров, тем выше защита. Но на практике сочетание маски и экрана — явный перебор.

«Соблюдение дистанции гораздо важнее. Вирус весьма контагиозный (заразительный — прим. ред.). Не такой, как корь или ветрянка, но тем не менее. Он образует „облачка“ вокруг больных людей и носителей. Маска в некоторой степени выручает. Но держаться в стороне от других людей надежнее», — подчеркнул Аграновский.