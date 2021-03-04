Альтернатива для Армении. Кто может возглавить страну вместо Пашиняна

Оппозиция в Ереване продолжает требовать отставки Пашиняна. А бывший президент Армении Роберт Кочарян заявил о готовности участвовать во внеочередных выборах премьер-министра страны. Политолог и эксперт по Южному Кавказу оценил его шансы стать новым премьером и рассказал, кто еще мог бы занять этот пост.

Роберт Кочарян недавно заявил о своем возвращении в большую политику, а сегодня рассказал о готовности участвовать в выборах на пресс-конференции в Ереване.

«Если будут внеочередные выборы, буду участвовать. Я думаю, у меня есть достаточно опыта. <…> Уверен ли я в своей победе? По крайней мере в выборах еще не проигрывал», — передает его слова ТАСС.

При этом он отметил, что это может произойти только после того, как Никол Пашинян уйдет в отставку, а его фракция после этого два раза не выберет нового премьера. Кочарян также заметил, что не будет создавать собственную политическую партию, но выразил поддержку оппозиционному «Движению за спасение родины».

Действенный политик

По мнению политолога и эксперта по Южному Кавказу Андрея Арешева, Кочарян является едва ли не единственным из крупных политиков, способных привести Армению хоть к какому-то «подобию выхода из катастрофический ситуации, в которой она сейчас оказалась по вине Пашиняна и его команды».

Пока судить о его шансах на победу рано, но они у него, безусловно, есть. Если будут объявлены выборы, то в своей предвыборной кампании Роберт Кочарян, безусловно, скажет еще свое слово. На руку сыграет и то, что он заявил о поддержке «Движения за спасение родины».

Арешев отметил, что шансы попасть в парламент Армении у Кочаряна есть, если, конечно, итоги не будут сфальсифицированы действующей властью.

«Все патентованные борцы за демократию, какими себя показывали Пашинян и его идеологические клоны в других странах, дорвавшись до власти, ни в коей мере не готовы эту власть так просто отдать», — сказал эксперт.

Приход Кочаряна к власти также сулит улучшение отношений между Россией и Арменией. За годы своего президентства он неоднократно делом подтверждал свой статус деятельного сторонника российско-армянского сотрудничества.

Кочарян возглавлял Армению с 1998 по 2008 год.

Другие кандидаты

Как рассказал Арешев, в Армении сейчас рассматривают разные кандидатуры на роль премьер-министра, но помимо Кочаряна можно выделить двух человек.

С одной стороны, есть оппозиционное «Движение за спасение родины». Оно объединило в себе более десятка партий, выступающих против нынешней власти. Они настаивают на кандидатуре Вазгена Манукяна. За годы своей политической деятельности он успел побывать и главой Кабмина, и министром обороны страны. По словам Арешева, в начале 90-х годов он зарекомендовал себя в качестве грамотного управленца. К тому же за ним не тянется шлейф коррупционных скандалов.

При этом нужно понимать, что Манукян позиционировал и позиционирует себя как временную фигуру. Если Пашинян уйдет в отставку, он готов стать главой на время переходного периода и формирования временного правительства. Участвовать в дальнейшей политике или задерживаться на посту премьера более чем на год, он не собирается.

Поэтому в случае прихода Манукяна к власти сложно говорить о том, какими будут отношения с Россией или что будет с самой Арменией. Нужно будет смотреть на того, кто придет после него.

С другой стороны, есть действующая команда в правительстве. Если у власти останется она, то вместо Пашиняна, скорее всего, выдвинут кандидатуру Тиграна Авиняна. Сейчас он является заместителем премьер-министра.

«Вчера он отвечал на вопросы депутатов в ходе очередного заседания правительства и делал это, на мой взгляд, не шибко убедительно», — подметил Арешев.

Если у власти будет Авинян, то прогресса в российско-армянских отношениях можно не ждать.

«Действующее правительство делало в последние годы все для расшатывания армяно-российских отношений. При том, что формально они заверяли Москву в своей абсолютной лояльности, но мы прекрасно понимаем, что это не так», — сказал эксперт.

Подход Авиняна к политике вряд ли будет отличаться от подхода Пашиняна — он его вице-президент.

Узкий выбор

Если патовая ситуация в стране продолжится, то свою роль в выборе кандидатов и происходящем могут сыграть еще и военные. Они уже высказывались по поводу своего отношения к Пашиняну. Могут заявить о себе вновь. По словам политолога, ситуация в стране сложная, но хотелось бы верить, что ее разрешение будет показано в ближайшее время.

«Для любого, кто окажется в конечном итоге в кресле премьер-министра, это будет непростым испытанием на ближайшие годы», — заявил Арешев.

Выбор у Армении сейчас предельно узок: либо сохранение нынешней ситуации, которая рано или поздно завершится окончательным развалом государственных структур, либо начало трудного, тяжелого и непростого пути консолидации и выхода из той ямы, в которой оказалась страна.