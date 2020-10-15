Преподобный Трэвис Кларк был арестован по обвинению в непристойном поведении после того, как его застукали в церкви за сексом с двумя порноактрисами. Все действия троица совершала прямо на алтаре, который был обставлен секс-игрушками, а рядом был установлен штатив с телефоном, на который велась запись происходящего. Мужчине и женщинам за это грозит тюрьма, а алтарь сожгли представители церкви.

Все произошло в Римско-католической церкви Святых Петра и Павла в Перл-Ривер (Новый Орлеан, США), пишет The Sun. Архиепископ Нового Орлеана Грегори Эймонд в видеообращении назвал осквернение алтаря «демоническим».

Муниципальный комплекс в городе Перл-Ривер. Источник фото: Wikimedia

«Его осквернение алтаря в церкви было демоническим, и я возмущен его действиями», — сказал Грегори Эймонд.

Его видеообращение было опубликовано на сайте архиепископа. В заявлении Эймонд также добавил, что после того, как все подробности действий троицы стали известны, алтарь был убран и сожжен. Архиепископ Нового Орлеана добавил, что будет привезен новый алтарь, который в последующем будет освящен.

Уже лишенный сана Трэвис Кларк и 41-летняя Минди Диксон, которая носит псевдоним «Леди Ви» и 23-летняя Мелисса Ченг, под псевдонимом «Императрица Мин» были арестованы, потому что их действия на алтаре были видны с улицы, пишет портал NOLA.com. При этом полиция считает, что половой акт был добровольным, и не предъявляет священнику обвинений в связи с сексуальным насилием.

В ходе расследования следователи установили, что Диксон работает порноактрисой, за день до произошедшего она написала в соцсетях, что едет в Новый Орлеан, чтобы встретиться со своей коллегой и «осквернить дом Божий».

Сейчас троице грозит наказание за непристойное поведение. По законам штата они могут угодить за решетку сроком до трех лет или же им назначат штраф в размере 2,5 тысячи долларов (194,3 тысячи рублей).

Позже в аккаунте «Леди Ви» в Twitter появился пост с заявлением ее адвоката. В нем говорилось, что женщины «не сделали ничего плохого», поскольку все действия были совершены взрослыми людьми и по взаимному согласию.