Возле алтайского села нашли тела двух подростков, которые пропали еще в январе 2020 года. Хоронить их собираются в закрытых гробах. Отчим погибшей уверен: это убийство.

Пятнадцатилетний мальчик и 18-летняя Оксана Руденко ушли из дома в городе Новоалтайске 7 января 2020 года. После этого детей никто не видел, поэтому начались поиски и появилось уголовное дело по статье «Убийство двух лиц».

С момента исчезновения поиски подростков не прекращались, но только 27 апреля удалось найти их тела. Это заняло так много времени, потому что искать зимой было сложно из-за сугробов.

По информации kp.ru, Руденко 7 января сказала маме, что поедет в гости к своему молодому человеку, но вместо этого отправилась с другом к знакомому, живущему недалеко от села Токарево. Там подростки заночевали у 48-летнего мужчины. По данным СМИ, он был работодателем мамы Руденко, занимался сбором рябины и грибов, дети его хорошо знали. Но после этого визита к мужчине и девушка, и ее 15-летний друг пропали.

Мать Руденко Лариса уверяла, что дочь никогда не сбегала из дома, а с 15-летним парнем дружила с самого детства, часто гуляла, а самое позднее время, когда возвращалась домой, это час ночи.

В конце концов мужчина, у которого гостили подростки, стал свидетелем. 11 января его доставили в отделение, так как он был последним, кто видел пропавших. Кроме того, следователям он якобы рассказал, что подростки переночевали у него в доме, а утром 8 января ушли, не сказав куда. Во время допроса 48-летний мужчина попросился в туалет, где покончил с собой. Родственники не исключают, что у 18-летней Руденко могла быть интимная связь с этим мужчиной, тем более что он дарил ей недешевые подарки. Например, телефон за 11 тысяч рублей, куртку, обувь.

15-летний погибший (слева), 18-летняя Оксана Руденко (справа) Источник фото: СКР по Алтайскому краю

По информации журналистов, трупы Руденко и ее 15-летнего друга обнаружили в 10 километрах от Токарева. Тела лежали возле трассы в ямах в 500 метрах друг от друга.

«Тела просто черные все. У дочки татушка была на руке, и когда муж ездил на опознание, то кое-как разобрал последние иероглифы. 110 дней пролежали. Вроде как и глаза у нее нет — это из морга позвонили и сказали», — сказала Лариса Руденко, отметив, что подростков будут хоронить в закрытых гробах.

Отчим Оксаны Виктор уверен, что это убийство.

«Понятно, что это убийство. И у Димы, и у Ксюши головы направо завернуты. Хоронить будем в закрытых гробах, потому что там ужас. Следователь мне сказал, что на Ксюше белье надето на левую сторону. Насиловали ее или нет, узнаем только после вскрытия», — сказал Виктор.

Семья Оксаны подозревает в убийстве именно 48-летнего мужчину, который покончил с собой во время допроса. По данным СМИ, его зовут Владимир Корепанов.

Старший брат Оксаны Роман еще в январе говорил, что в Корепанове «будто жили два человека». Он мог спокойно сидеть, а потом вдруг засмеяться или заплакать.

«Бывает, ему кто-то из девочек (маленьких сестер Ксюши) что-то скажет, так он обидится и всю семью в WhatsApp заблокирует. Потом отойдет — разблокирует. Но при этом сказать, чтобы он когда-то кому-то угрожал или вред причинил, я не могу», — сказал Роман.

По словам Романа, у Корепанова был взрослый сын, а за день до самоубийства в отделении у него родился внук. У мужчины водились деньги, а многим соседям он давал работу — собирали и обрабатывали для него ягоды и грибы, а он исправно платил за труд.