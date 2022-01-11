Палачей алтайского табуна ждет тюрьма и большой штраф. Но их будет сложно найти

Неизвестные расстреляли более полусотни кобылиц с жеребятами в Алтайском крае. Местные жители считают, что это могла быть месть за испорченные посевы. Хозяин табуна рассказал «360», почему животные находились на свободном выпасе и иногда заходили на чужую землю.

Бойня в табуне

В Алтайском крае неизвестные расстреляли 53 лошади с жеребятами. Животные гуляли на свободном выпасе, хозяева проверяли табун два-три раза в неделю. Последний раз это случилось перед Новым годом. Несколько дней назад жители села Петропавловского нашли трупы животных между селами Солоновка и Камышенка.

Очевидцы сразу сообщили о происшествии хозяину лошадей и в полицию. По словам главы алтайской полиции Андрея Подоляна, создали специализированную группу — делом занялись следователи, полицейские уголовного розыска и криминалисты.

Ущерб предварительно оценили в пять миллионов рублей. У большинства животных обнаружены ранения под лопатками — видимо, им целились в сердце из мелкокалиберной винтовки. Гильз не нашли, сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

Местные жители предполагают, что причина либо в жестоком хулиганстве, либо в вольном выпасе табуна. По словам сельчан, на фермера Николая Дрокова уже неоднократно жаловались в социальных сетях за вытоптанные его лошадьми посевы, сообщил сайт kp.ru.

Рассказ хозяина табуна

Николай Дроков уже около 15 лет занимается разведением лошадей. Он рассказал «360», что убийцы намеренно загнали его животных в такое место, откуда они не смогли бы убежать. Не пощадили ни маленьких жеребят, ни беременных кобыл. Дроков сравнил такой жестокий расстрел с преступлениями нацистов.

«За свои 57 лет я о таком не слышал и такого не встречал. Ну, бывает, что одну голову застрелили или две, дело случая, но чтобы всех перебить! Скандалов больших у нас не было. Конечно, иногда лошади прорываются на чужие угодья, но быстро угоняем, люди не должны страдать», — сказал Николай Дроков.

Летом перемещение лошадей контролирует электропастух — на заградительную проволоку подаются кратковременные импульсы высокого напряжения. Удар током пугает животное и заставляет держаться подальше от опасности. Однако зимой эта система не работает, так как рассчитана на температуру не ниже −10 градусов.

«Лошади ходят там, в горах, роют копытом и ищут траву под снегом. Раньше у нас были колхозы, совхозы и скота было очень много. Сегодня нас человек 10 в деревне, объединяемся, вместе выпасаем. Помех никому не создаем, все можно решить», — пояснил Николай Дроков.

Его односельчанин Александр тоже отрицает версию, будто лошадей расстреляли из мести за порчу посевов. Все споры решаются лично, никто не стал бы отыгрываться на беззащитных животных, которые приучены к человеку и не боятся его.

В прошлом году в крае также случилось убийство лошадей — тогда застрелили семь животных. Хотя хозяева обратились в полицию с заявлением, следователи так и не смогли разыскать убийц. Местные жители уверены, что это сделал кто-то из своих.

В марте 2021 года тоже на Алтае, в Усть-Коксинском районе, 36-летний полицейский открыл стрельбу по табуну лошадей. Начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России по Онгудайскому району успел убить восемь кобыл и одного жеребца, еще двух кобыл полицейский ранил, рассказал сайт Altapress.ru.

Убийцам лошадей грозит тюрьма

Адвокат Мария Ярмуш в разговоре с «360» рассказала, что убийцам лошадей прежде всего грозит уголовная ответственность за порчу чужого имущества — именно в таком правовом статусе находятся животные. По совокупности грозит и уголовная статья за жестокое обращение с животными.

«Плюс гражданско-правовая ответственность возмещения убытков, то есть им придется полностью погасить убытки собственникам этих лошадей. При этом порча чужого имущества из хулиганских побуждений может повысить ответственность перед законом. Однако разбираться во всех аспектах дела будет суд», — сказала Мария Ярмуш.

Между тем в управлении МВД по Алтайскому краю уже сообщили, что возбуждено уголовное дело по первой части статьи 167 Уголовного кодекса РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба». По ней грозит до двух лет тюрьмы.