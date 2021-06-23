Аллергикам напомнили правила вакцинации от ковида. Помешать может только одно

Многие аллергики боятся идти на вакцинацию из опасения, что у них обострится уже имеющаяся болезнь или они получат анафилактический шок. Но, по мнению врачей, аллергия не является противопоказанием, если ее нет прямо сейчас. Даже если у человека есть реакция на какой-то компонент вакцины, ее всегда можно заменить другой. Единственное условие: перед походом на прививку необходимо посетить аллерголога.

В России продолжается активная вакцинация. Вслед за Москвой и Подмосковьем регионы страны вводят частичную обязательную вакцинацию. Люди считают эту практику оправданной, ведь победить пандемию без лишних жертв поможет только коллективный иммунитет, который появится благодаря вакцинации.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал заболевания, при которых нельзя вакцинироваться «Спутником V». Делать прививку нельзя тем, у кого острая фаза крапивницы и конъюнктивита. Также запрещено вакцинироваться при остром состоянии любого другого заболевания.

При этом академик РАН отметил, что пациентам с онкологическим заболеванием в ремиссии, которые не получают химиотерапию, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гепатитом С прививаться можно и нужно. Если же человек получает химиотерапию в виде цитостатиков, препарат не нанесет ему вреда, но и не сможет создать антитела.

Аллергикам тоже можно

Иммунолог-аллерголог, врач-консультант Надежда Логина заверила «360», что аллергические заболевания, даже такие серьезные как бронхиальная астма, вне периода обострения не являются противопоказаниями к вакцинации. Единственное непременное условие: перед прививкой пациенту нужно посетить лечащего врача.

«Врач-аллерголог должен подготовить пациента к вакцинации и дать соответствующие рекомендации. Противопоказанием является любая стадия обострения аллергического заболевания — при таких условиях делать прививку нельзя. Также нельзя проводить вакцинацию больным поллинозом, то есть аллергией на пыльцу, в сезон цветения растений», — пояснила Надежда Логина.

Она рассказала, что аллергикам нельзя делать прививку, если они системно сталкивались с реакциями в виде анафилактического шока или отека гортани, это общепринятое правило.

«Например, когда вакцинировали людей от гриппа, там было общее противопоказание: аллергия на куриный белок. Это было связано с тем, что при подготовке вакцины использовались куриные эмбрионы и теоретически это могло вызвать реакцию. Вакцины от коронавируса куриный белок точно не используют», — сказала врач.

Совет врача важен

Аллерголог-иммунолог Дарья Фомина на сайте городской клинической больницы №52 пояснила, что, как и в случае с любыми лекарствами, анафилактический шок может возникнуть даже у человека, у которого раньше никогда не было аллергических реакций. Это осложнение не связано с возрастом, полом или другими параметрами. Именно поэтому все пациенты после прививки должны находиться под наблюдением врача около 30 минут.

Дарья Фомина подчеркнула, что кабинеты вакцинации оборудованы всем необходимым, чтобы помочь пациенту в случае развития у него анафилактической реакции.

Подходит любая вакцина

При вакцинации можно выбрать один из трех российских препаратов: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» или «КовиВак». Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева отметила, что такой выбор позволяет подобрать именно ту вакцину, на компоненты которой у человека не будет аллергии.

При выборе вакцины стоит опираться на рекомендации лечащего врача. Если у человека давно не было аллергических реакций, ему не нужно пить никаких препаратов перед прививкой Зоя Скорпилева.

Иммунолог, профессор НИИ вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова РАМН Михаил Костинов подтвердил «360», что при отсутствии аллергии на какие-нибудь составляющие препарата непосредственно для аллергиков подходит каждая из отечественных вакцин.

«Не имеет никакой разницы, какой препарат выбрать. Между вакциной и аллергией нет никакой взаимосвязи. Нужна только предварительная консультация врача. Если же аллергическая реакция пошла после первой вакцинации, при втором уколе медики просто сменят препарат. Это вполне допустимо», — сказал Михаил Костинов.