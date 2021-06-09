Аллергики уже 10 лет борются с тополями в Москве. Но настоящий враг скрывается под пухом

Лето для большинства аллергиков означает страдания. Далеко не у всех есть возможность уехать на время цветения и тополиного пуха. Власти города работают над этой проблемой и постепенно заменяют аллергические деревья на безопасные. Только процесс этот идет очень медленно. А пока лучшей защитой при выходе на улицу для аллергика может быть все та же маска.

«Тополиный пух, жара, июнь» — эти слова известной песни иногда называют гимном аллергиков. Из года в год люди просят градоначальников решить проблему с тополями.

В Москве просьбы жителей услышали еще в 2011 году. Руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский пообещал, что с улиц города будут убраны старые тополя. Но полностью отказываться от этих деревьев нельзя — они лучше других очищают воздух.

Кульбачевский обещал, что примерно к 2020 году город избавится от вездесущего пуха. Для этого высадят не пушащиеся сорта: пирамидальный, серебристый, берлинский, — писала «Российская газета». Но пух не исчез и в 2021-м.

Невидимая работа

Эксперт Центра ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Андрей Нагибин в беседе с «360» пояснил, что если убирать здоровые, а не возрастные деревья, то это вызовет нарекания у горожан.

«Попробуйте в своем районе срубить свежее дерево. Во-первых, будет масса возмущений от местных жителей, а во-вторых, чтобы срубить здоровое дерево, нужна куча разрешительных документов. Но процесс обновления зеленого массива в Москве идет, мы просто не замечаем этой работы, потому что город большой», — сказал Андрей Нагибин.

Он пояснил, что сейчас берутся за старые деревья, которым уже более 50-60 лет и которые не являются полезными с точки зрения выработки кислорода. С тополиным пухом, по словам эксперта, бороться не получится — это естественный процесс цветения и к тому же временное явление.

Пух с добавкой

Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок отметил, что аллергии именно на тополиный пух не бывает. Это просто волокна целлюлозы, вата. Как, например, и пух одуванчиков. Проблема тополиного пуха в том, что он, как и любое волокно целлюлозы, сильный абсорбент.

«Он на себя цепляет пыльцу других растений: луговых, злаковых, сорных трав. И вот у людей с аллергией на пыльцу тополиный пух может вызывать аллергию. Кроме того, пух берет на себя практически любое загрязнение, которое находится в воздухе. Автомобильные и промышленные выхлопы, асфальтовая и металлическая пыль, аэрозоли», — рассказал Владимир Болибок.

Все это, попадая в дыхательные пути, вызывает раздражение не только у аллергиков: возникают чихание, кашель, насморк, может быть и конъюнктивит. Но защититься от этого очень просто: помогут любая тканевая или медицинская маска, респиратор, даже легкий шарф. Глаза можно защитить очками — солнцезащитными или спортивными, пояснил врач-аллерголог.

По словам Владимира Болибока, если у человека аллергия на пыльцу, ему просто нельзя выходить на улицу без маски. Причем маску лучше всего надевать перед выходом из дома, в квартире.

«В прошлом году сезон аллергии у нас прошел без проблем. А все потому, что все носили маски. А в этом году люди расслабились и маски не носят. Но аллергия никуда не делась. Если уже нет возможности избежать попадания в облако этой пыли, нужно прикрыть дыхательные пути и по возможности скорее приобрести маску», — сказал аллерголог.

Болибок добавил, что сегодня маски легко купить в ближайшей аптеке, магазине, в метро. Если человек все же уже надышался пылью и пыльцой, врач посоветовал прокашляться, прочихаться и вымыть лицо. И впредь соблюдать осторожность.

Озеленять вертикально

Болибок рассказал, что в свое время в Москве и других городах была программа озеленения. Когда активно начала развиваться промышленность, люди поняли, что нужно как-то защищаться от выбросов. Под эти требования хорошо подходили тополь, ясень, береза. Но потом стало очевидно, что нужны другие деревья.

«Нужно требовать от городских властей переформатировать программу городского озеленения. Сажать то, что не выделяет пыльцу и пух. Есть идеи вертикального озеленения. Например, на бетонный забор можно повесить шпалеру и пустить по ней вьющееся растение, скажем, дикий виноград», — предложил Владимир Болибок.

Это будет красиво выглядеть, поддержит озеленение города и к тому же полезно: листья хорошо поглощают углекислый газ и заметно охлаждают поверхность, принимая на себя солнечные лучи. Врач предложил также выращивать рябину. Это дерево не дает пыльцы, плоды подходят как пища для птиц, да и глаз радует.

«Каштаны тоже подходят, липы. Липы, кстати, хоть и цветут, но опыляются насекомыми и практически не дают пыльцы. Зато на листьях выделяется липучая субстанция (откуда и название дерева), которая абсорбирует очень много грязи. Так что вдоль дороги такие деревья были бы очень кстати», — сказал эксперт.