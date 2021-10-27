Алкомаркеты закроют в длинные выходные. Но это лишь переведет торговлю спиртным в тень

Магазины с алкоголем в Москве попросили закрыться на время длинных выходных. Префектуры и управы сослались на то, что в алкомаркетах почти нет продуктов питания и товаров первой необходимости. «Трезвая Россия» приветствует эту меру, но производители плюсов в ней не видят. Если запретить в выходные работу алкомаркетов, то люди найдут нелегальную и опасную альтернативу.

Ограничения для алкомаркетов

В Москве владельцев алкомаркетов уведомили о необходимости закрыться на время нерабочих дней — с 28 октября по 7 ноября. Владельцам нескольких магазинов пришло письмо от префектур и управ с требованием приостановить продажу, если на полках менее 30% продуктов питания или товаров первой необходимости.

При этом крупные сети «Ароматный мир» и «Красное & Белое» продолжат свою работу, потому что продают достаточно продуктов. Управляющий винными бутиками Wine Room Евгений Дьячков не согласен с требованиями властей, поскольку алкоголь и есть продовольствие. А маркеты Winemania и «Е-вино» планируют увеличить ассортимент товаров первой необходимости и продуктов. Предприниматели также отметили, что в предыдущий локдаун такие меры не вводились и они продолжали работу.

В мэрии Москвы подтвердили закрытие магазинов в нерабочие дни. Пресс-секретарь департамента торговли и услуг столицы Тарас Белозеров отметил, что требование коснется небольших компаний. Приостановить работу должны и объекты розничной торговли, которые продают алкоголь дистанционно и доставляют его, написала газета «Известия».

Запрет алкоголя во благо?

Владельцы алкомаркетов недовольны таким решением, однако активисты считают, что у меры властей есть плюсы. Руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев рассказал «360», что винные маркеты и специализирующиеся на продаже алкоголя магазины надо закрыть на время пандемии.

Мы видим и понимаем, что алкоголь является сильным уничтожителем иммунитета человека. А коронавирус свирепствует там, где слабый иммунитет Султан Хамзаев.

По его мнению, в период пандемии надо исходить не из экономических соображений, а из вопросов защиты здоровья граждан. Хамзаев отметил, что во время первого локдауна в марте прошлого года больше людей начали выпивать, это привело к увеличению бытовых конфликтов и преступности.

На период с 28 октября по 7 ноября часть россиян также может пристраститься к алкоголю. Нарколог Олег Стеценко объяснил «360», что тех, кто уже страдает алкоголизмом, любой стресс будет побуждать выпить. Выбивание из привычной колеи в выходные может спровоцировать и обычных людей. Некоторые начнут пить просто от скуки.

«Неалкоголик пойдет в большой хороший магазин для покупки алкоголя. А алкоголик, возможно, тоже начнет с хорошего магазина, но каждый алкоголик уверен в том, что запоя не будет. Он начнет с хорошего напитка, но на второй или третий день ему станет уже тяжело идти в хороший магазин — и он пойдет в алкомаркет поближе», — рассказал Стеценко.

Однако бороться с алкоголизмом бесполезно. По мнению Стеценко, это явление есть и будет, вопрос заключается лишь в том, как помочь зависимым людям и адаптировать их.

Султан Хамзаев, впрочем, не исключил, что ради защиты здоровья населения стоит ограничить продажу спиртных напитков. В выходные их стоит прекратить продавать, как это сделано в некоторых странах Европы.

Нелегальный алкоголь

Решение префектур и управ может не остановить людей от покупки спиртного. Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев напомнил «360» о том, что алкоголь — это тоже продукты питания, поэтому, согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, закрывать винные маркеты нельзя. Если их все же закроют, то люди найдут способ нелегально обойти запрет.

«Мы знаем, что на сегодняшний день незаконное снабжение продуктами питания в интернете организовано на 200%. Поэтому если закрытие — это попытка сделать так, чтобы люди меньше пили в локдаун, то этого не будет достигнуто. Продажа перейдет в нелегальный оборот», — рассказал Косарев.

Такое решение также может вынудить людей пить не качественный, а непроверенный алкоголь. По мнению Косарева, эта мера неправильная, поскольку традиционно в ноябрьские праздники люди много пьют.