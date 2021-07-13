Алкогольный бред породил изощренное домашнее насилие. Главное об иркутянине, угрожавшем выбросить сына с 14-го этажа

Иркутянина, несколько часов простоявшего на карнизе балкона на 14-м этаже с трехлетним сыном на руках, благополучно задержали. Он угрожал сброситься вместе с ребенком из-за того, что жена якобы ему изменяла. Супруги уже почти полгода разводились, но муж продолжал наведываться и избивать женщину, уговаривая ее вернуться.

Конфликт в семье

Житель Иркутска в течение нескольких часов удерживал внимание россиян на себе: с раздетым трехлетним ребенком на руках он стоял на внешнем карнизе балкона на 14-м этаже жилого дома и грозился броситься вниз. Мальчик у него на руках плакал и просил отпустить его.

На поступок мужчину толкнули сложные отношения в семье. В марте после очередного избиения жена выгнала его из дома и подала на развод, об этом Ольга сама рассказала «360». Стоя на карнизе, мужчина требовал, чтобы к нему привезли супругу, но когда это случилось, конструктивный разговор не складывался: мужчина что-то кричал, а Ольга плакала и просила отдать сына.

На протяжении нескольких часов психолог МЧС, соседи, супруга и полицейские пытались уговорить иркутянина отдать ребенка и вернуться в квартиру. Жена даже обещала забрать заявление из полиции, которое она написала 10 июля из-за очередных побоев.

«Он требовал, чтобы я забрала заявление из полиции, боялся, что его посадят. Говорил: „Меня закроют, а я не хочу сидеть“», — объяснила Ольга «360».

После этого подозреваемый решил отомстить жене иначе. Он забрал их общего сына из детского сада раньше времени, не предупредив Ольгу. Ребенка он держал в квартире, где супруги не жили. Ни ей, ни полиции место не назвал, адрес силовикам пришлось устанавливать самостоятельно.

В процессе он распивал алкоголь, один с ребенком находился в квартире и постоянно меня держал на видеосвязи. То есть я с ним постоянно разговаривала, а он сидел и пил, грозился, что сейчас пойдет и скинется вместе с сыном с балкона, что я вижу последние минуты его жизни Ольга.

Бред об измене

В числе прочего пьяный мужчина, стоя с ребенком на карнизе, кричал о том, что жена якобы ему изменила. Он утверждал, что установил в квартире камеру, о которой не знали члены семьи, именно чтобы подтвердить свои подозрения о супружеской неверности. СМИ сообщали, что он якобы сам же и уничтожил записывающее устройство.

Но и на этом его ревность не остановилась. Накануне, как рассказала «360» его супруга Ольга, он подкараулил ее после работы — уже в квартире. Хотя еще в марте Ольга со старшим сыном сменила все замки, чтобы бывший не смог попасть в дом. Мужчина избил жену молотком, забрал украшения и ушел.

Когда я в первый раз подала заявление на развод, он решил мне мстить, чтобы я вернулась к нему, таким образом. То есть он тиран по сути своей, привык добиваться своего, а тут что-то пошло не так, как он захотел. Он думал, что я буду постоянно это терпеть Ольга.

Его пасынок, 19-летний Данил, сын Ольги от предыдущего брака, рассказал, что тогда мужчина действительно пробрался в их квартиру, пока мать была на работе, а младший брат — у бабушки.

«Он мне предложил обмотать меня пищевой пленкой и скотчем, чтобы он меня сфотографировал и маме отправил фотографии — испугать ее, типа, чтобы она призналась ему в том, что она якобы ему изменяет», — сказал Данил.

Свои подозрения мужчина якобы объяснил тем, что недавно видел жену онлайн в Viber в три часа ночи. Фотографиями подозреваемый в итоге не обошелся. Он решил, что получается неправдоподобно, а потому решил оставить пасынка связанным до прихода супруги, надел на него наушники и включил музыку погромче.

«Так я пролежал на кровати, обмотанный скотчем, шесть часов. Я не мог шевелиться и никак двигаться, у меня все тело уже онемело спустя шесть часов лежания. Я слышу — какие-то шлепки, какие-то выкрики редкие, оскорбления. Я осознал, что он, кажется, там маму бьет. Я постепенно терял сознание. Когда я в себя пришел, его уже не было, а мама с разбитым лицом лежала на кровати», — рассказал Данил.

Преступление и покаяние

Когда мужчину все же убедили отдать ребенка, а затем и задержали, он объяснил, что вредить сыну не хотел. В первые минуты он попросил прощения «у своего сына, ребенка, которого я люблю, без него жить не смогу, и жены своей, которую я люблю».

Свои действия мужчина объяснил тем, что хотел повлиять на супругу таким образом, обратить на себя ее внимание, «так как я ее люблю очень сильно и искренне».

Ольга намерена довести дело до конца и добиться, чтобы экс-супруга посадили, — сейчас ему вменяют статью о приготовлении к убийству малолетнего. С мальчиком, к счастью, все в порядке.

«Буду идти до конца, потому что он преступник, этому человеку не место на свободе», — заявил Ольга.

Спасательная операция

Первыми происходящее на балконе 14-го этажа заметили соседи. Школьник увидел стоящего на карнизе мужчину и начал с ним разговаривать, пытаясь убедить вернуться в квартиру. Позднее с этого же балкона общались с иркутянином и специалисты МЧС и полиции. Благодаря их работе ребенка удалось спасти, а мужчину задержать.

Врач-психолог, психиатр и психотерапевт Евгений Фомин убежден, что человеку с подобным поведением необходима госпитализация в психиатрический стационар, так как у него много бредовых идей, которые к тому же нашли отражение в насилии над женой и попытке убить собственного сына.

Здесь явно прослеживается нездоровая психопатологическая черта, которая должна быть пролечена в психиатрическом стационаре Евгений Фомин.

По словам профессора криминалистики Анатолия Кустова, в первую очередь в таких ситуациях необходимо установить психологический контакт с человеком. В этом смысле силовики сработали безукоризненно.

«Психолог убеждает его, что это не дело, объясняет последствия. А спецгруппы с крыши и с соседних балконов работают над тем, чтобы предотвратить происшествие, — все делается параллельно», — сказал он.

Кустов добавил, что очень важно, чтобы разговаривал с человеком в такой ситуации кто-то один, и не с земли, а, например, с соседнего балкона, чтобы не спровоцировать на резкие движения и отчаянные поступки.

Фомин подчеркнул, что в разговоре с таким человеком нельзя слишком сильно давить, вступать в конфликт и провоцировать. Более того, посторонние люди, с которыми у человека нет личных счетов, могут справиться с ситуацией лучше.

«Ему не за что злиться на этих людей, так что они могут объяснить ему, что он не прав, даже если он в бредовых идеях. Интонация спокойная, умиротворяющая, тихая. Нужно сказать, что понимаешь его чувства и переживания, показать понимание того, как ему плохо, чтобы он понял, что он не одинок и что уход из жизни — это не выход из ситуации», — объяснил психиатр.

Отчасти, уверен врач, у произошедшего не было трагического конца и потому, что сцена на карнизе была нужна только для шантажа жены.

Фомин добавил, что, раз мужчина добровольно отдал ребенка и сам вернулся в квартиру, скорее всего, он своей демонстрацией добился той цели, которую себе поставил. Например, получил обещание жены забрать заявление. Но теперь против мужчины могут завести сразу несколько уголовных дел.