Россиянин Гаджимурад Антигулов, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), устроил драку на свадьбе в Дагестане. Причиной конфликта называют употребление алкоголя.Теперь его может ждать наказание со стороны промоутера UFC. При этом боец близок к завершению карьеры и вряд ли будет переживать из-за санкций.

Как рассказал «360» президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев, Антигулов — «возрастной боец», который редко выступает в последнее время.

Я думаю, что до уголовного дела не дойдет. Какие-то санкции со стороны организации, в которой он выступает… UFC к таким вещам относится достаточно серьезно, но Гаджимурад уже находится в конце своей карьеры, и его, мне кажется, это (санкции — прим. ред.) не очень интересует

Глава Fight Nights Global добавил, что «на свадьбах дрались, дерутся и будут драться». В том числе в потасовках могут участвовать профессиональные бойцы, потому что они такие же люди, как и все остальные.

Боец MMA и видеоблогер Артем Тарасов считает, что Антигулов поступил нехорошо, но наказание за это вряд ли последует.

Что будет за это Гаджимураду Антигулову? Ну, по сути, ничего. Потому что, как я понял, стороны пришли к какому-то примирению. Сама ситуация, конечно, нехорошая Артем Тарасов Боец MMA

По мнению Тарасова, этот случай станет неприятной точкой в спортивной биографии Гаджимурада.

Видео со свадьбы появилось в соцсетях 2 декабря. Видно, как Антигулов (он в синем свитере) нападает на одного из гостей. Дальше начинается потасовка.

На оригинальном видео за кадром мужские голоса говорят о том, что Антигулов употребил алкоголь, а «им же пить нельзя, спортсменам». Сначала бойцу делают замечание, он на какое-то время успокаивается, а затем лезет на гостей с кулаками.

СМИ пишут, что он сам принес алкоголь, хотя на мероприятии он был запрещен.