Алкоголю нет места в спорте и на свадьбе. Бойца ММА Антигулова могут наказать за скандал — почему ему все равно
Как рассказал «360» президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев, Антигулов — «возрастной боец», который редко выступает в последнее время.
Я думаю, что до уголовного дела не дойдет. Какие-то санкции со стороны организации, в которой он выступает… UFC к таким вещам относится достаточно серьезно, но Гаджимурад уже находится в конце своей карьеры, и его, мне кажется, это (санкции — прим. ред.) не очень интересует
Глава Fight Nights Global добавил, что «на свадьбах дрались, дерутся и будут драться». В том числе в потасовках могут участвовать профессиональные бойцы, потому что они такие же люди, как и все остальные.
Боец MMA и видеоблогер Артем Тарасов считает, что Антигулов поступил нехорошо, но наказание за это вряд ли последует.
Что будет за это Гаджимураду Антигулову? Ну, по сути, ничего. Потому что, как я понял, стороны пришли к какому-то примирению. Сама ситуация, конечно, нехорошая
По мнению Тарасова, этот случай станет неприятной точкой в спортивной биографии Гаджимурада.
Видео со свадьбы появилось в соцсетях 2 декабря. Видно, как Антигулов (он в синем свитере) нападает на одного из гостей. Дальше начинается потасовка.
На оригинальном видео за кадром мужские голоса говорят о том, что Антигулов употребил алкоголь, а «им же пить нельзя, спортсменам». Сначала бойцу делают замечание, он на какое-то время успокаивается, а затем лезет на гостей с кулаками.
СМИ пишут, что он сам принес алкоголь, хотя на мероприятии он был запрещен.