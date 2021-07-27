Алкоголь, вечеринки и любовь в кустах. Спортсменки раскрыли секреты «безумной секс-культуры» Олимпийских игр

Несмотря на попытки организаторов Олимпийских игр оградить спортсменов от занятий сексом, он все равно был, есть и будет в деревнях для участников. С таким заявлением выступила прославленная прыгунья в длину Сюзен Тидтке, ее слова привело издание New York Post.

Разговоры о том, что в Токио решили предотвратить занятия любовью среди спортсменов, начались еще до игр. Появилась информация, что каркас кроватей в олимпийской деревне сделан из картона. Их сразу же прозвали «антисекс-кроватями».

Слухи развеял глава деревни, который рассказал: такой каркас выдержит до 200 килограммов. Картон использовался только ради экологичности, чтобы после игр мебель можно было отправить на переработку.

Мысль о том, что кровати из картона могут предотвратить секс, считает смешными прославленная немецкая спортсменка Сюзен Тидке. Она рассказала, что во время Олимпиады спортсмены находятся на пике своей физической формы. После соревнований все хотят высвободить энергию, и не помогут никакие запреты на секс: они просто не работают.

По словам Тидтке, на тренировках ей действительно говорили воздержатся от секса перед выступлением. Но никаких запретов после соревнований в спорте нет. Некоторые спортсмены занимаются любовью до самого утра.

«Там проходит одна вечеринка за другой, часто в дело вступает алкоголь. Вы всегда слышали, как „веселятся“ другие, иногда вы едва могли заснуть», — вспоминает спортсменка.

Вратарь женской сборной США по футболу Хоуп Соло тоже поделилась своими воспоминаниями. Она сказала, что на Олимпиаде всегда много секса. Соло видела, как некоторые люди занимались любовью прямо на улице, спрятавшись между зданиями.

Впервые презервативы в олимпийской деревне раздали еще в 1988 году в Сеуле. Организаторы давно были готовы к тому, что секс после соревнований будет обязательно, и хотели минимизировать последствия. Но бывалые спортсмены считают, что никакое отсутствие бесплатных презервативов, никакие якобы антисекс-кровати точно не мотивируют спортсменов отказаться от удовольствия и расслабления.