Алкоголь «подкинули» в кровь? Главное о деле сбитого полицейским мальчика

13 июля в Уржумском районе Кировской области полицейский насмерть сбил мальчика. Шестилетний Ваня выехал на велосипеде на проселочную дорогу. Уголовное дело заведено, однако пока никого не арестовали — что могло стать этому причиной?

Что говорят родственники

Владимир Суворов, отец сбитого мальчика, с женой находится в разводе. Сам он работает строителем в Нижнем Новгороде, а ребенок был у бабушки.

«Понимаю, что он сотрудник полиции, но меня это никак не интересует, потому что он убил моего единственного сына», — заявил Владимир следователю, когда впервые беседовал с ним.

Как можно было предположить, трудности в расследовании этого инцидента не заставили себя ждать.

«При первом следователе фамилия водителя, убившего моего сына, была Мельников, а когда следователь поменялся, фамилия тоже изменилась и стала Меньшиков», — рассказал Владимир и отметил, что «Мельников» написано в том самом заявлении о признании его потерпевшим.

В телефонном разговоре Владимиру сказали лишь, что это была ошибка. Запоздавший отчет судмедэксперта указал, что в крови мальчика выявили 0,51 промилле алкоголя. Отец ребенка, увидев это, отказался подписывать документ. Данные не могли не насторожить родственников.

«Как я понял, они хотели доказать, что превышение было у ребенка, а не у водителя», — говорит Владимир.

Недовольные ходом следствия родственники погибшего Вани решили предать дело огласке в СМИ. «Все прекрасно понимают, что ребенка уже не вернуть. Я понимаю это, но и оставить его безнаказанным я тоже не могу. Я не отступлю, это мой единственный сын. Это мой любимый сын, он меня любил больше всего на свете», — сказал Владимир.

Что говорит СК

Делом сразу заинтересовались в Следственном комитете, однако комментариев от ведомства пока не поступило. Назначена повторная экспертиза.

«По предварительным данным, он (полицейский — ред.) не имел реальной возможности предотвратить столкновение», — указали в СК.

Дело под свой контроль взял глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Что говорит полиция

От полиции также не поступило никаких данных, кроме того, что подозреваемый 45-летний майор полиции был признан трезвым. На данный момент офицера от работы не отстранили и он продолжает выполнять свои обязанности.

Более того, на вопрос о том, пытался ли полицейский как-то выйти на связь или извиниться, Владимир сказал, что он вообще не знает того, кто сбил его сына.

0,51 промилле — это много?

Автор проведенной экспертизы утверждает, что никакой ошибки с его стороны не было, и он не может сказать, что именно мог выпить мальчик.

О том, что означает данная цифра на деле, рассказал Алексей Егоров, доктор медицинских наук, профессор, врач высшей категории.

По его словам, для 0,51 промилле в крови мальчику, который весил 20 килограмм, достаточно было выпить рюмку водки. Случится могло все — алкоголь могли оставить на столе. Только это была бы не водка (она горькая), а, скорее всего, какое-нибудь вино, которое ребенок мог случайно выпить.

Александр Егоров также пояснил, что 0,5 — это граница легкого алкогольного опьянения. 0,51 — соответственно, самое его начало. В таком состоянии ребенок вполне мог управлять велосипедом, только дело в том, что ребенок сам, скорее всего, не сел бы на него.

Какая-то ерунда, элементы подстроили — первое впечатление такое Алексей Егоров доктор медицинских наук, профессор, врач высшей категории

Чем закончилась история Алеши Шимко из Балашихи

Щелковский городской суд Московской области вынес приговор по поразительно схожему делу, за которым следила вся страна.

Такая огласка случилась по той же причине — в крови погибшего шестилетнего Алеши Шимко нашли 2,7 промилле алкоголя. Это возмутило всю семью — такая доза могла оказаться в крови только, если бы ребенок залпом выпил стакан водки. Оказалось, что в образцы крови мальчика кто-то занес спиртосодержащие вещества.

Шумиха закончилась тем, что виновную, Ольгу Алисову, осудили на три года колонии. Также ее обязали компенсировать моральный вред родственникам погибшего ребенка в размере 2,5 миллиона.

Судмедэксперта Михаила Клейменова приговорили лишь к 10 месяцам исправительных работ. Более того, он был восстановлен в должности.

Сама Алисова вину свою так и не признала, несмотря на то, что во время происшествия она разговаривала по телефону и ехала со скоростью почти 70 км/ч (при дозволенной 20). В интервью она говорила, что ее представили «злодейкой», и общество возмущало, что она находится на свободе.

Так или иначе, с делом Алеши Шимко было все понятно — имели место явные нарушения ПДД. Что же могло на самом произойти с кировским мальчиком — покажет следствие. Главное, чтобы оно было проведено правильно и беспристрастно.