Регионы один за другим ограничивают алкоголь на майских. Но россияне и так стали меньше пить

В некоторых регионах России ограничили продажу алкоголя на майские праздники. Волгоград полностью запретил торговать спиртными напитками, а в Пермском крае это нельзя делать только 1 и 9 мая.

Ограничение продажи алкоголя

Некоторые российские регионы решили сберечь здоровье населения и ввели ограничение на продажу алкоголя во время длинных майских праздников.

Волгоград

Городские власти запретили розничную продажу алкоголя во время культурно-массовых, развлекательных, спортивных и других мероприятий. Речь идет обо всех территориях, где пройдут народные гуляния: улицы, площади, парки, скверы, водоемы.

Местный сайт V1.ru даже составил список мест, где приобрести спиртные напитки не получится. Например, на Аллее Героев (около Вечного огня) в 10:00 планируется массовое мероприятие еще 27 апреля, а купить алкоголь там уже нельзя. 5 мая состоится «Вальс Победы», с 17:00 до 19:00. В это время купить алкоголь не выйдет. Всего в списке около 20 мероприятий. И на всех не будут продавать спиртные напитки.

Тува

Власти Кызыла — столицы Тувы — установили запрет на розничную продажу алкоголя с 1 по 10 мая. Причем речь идет не только о тяжелых алкогольных напитках, но и о пиве. Исключение — точки общественного питания, которым только порекомендовали не продавать спиртные напитки.

Строго запретили продавать алкоголь на массовых мероприятиях. Приносить с собой напитки тоже нельзя.

Пермский край

В Пермском крае не такие жесткие правила. Журналистам издания «АиФ-Прикамье» сообщили в Министерстве промышленности и торговли Пермского края, что запрет на продажу алкоголя будет действовать только 1 и 9 мая. Во все остальные дни люди смогут купить спиртные напитки.

Курган

Администрация Кургана ввела еще более легкие ограничения. Алкоголь в городе можно будет купить в любой день, кроме 9 мая, с 08:00 до 23:00. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Борьба с маевками

Член Общественной палаты России, руководитель организации «Трезвая Россия» Султан Хамзаев в разговоре с «360» отметил, что в майские праздники нужно ограничить продажу алкоголя. Так как россияне любят маевки — время для отдыха на даче, поездок на природу. Зачастую этот отдых сопряжен с употреблением алкоголя.

Чтобы сберечь здоровье людей, считает Хамзаев, нужно нарастить антиалкогольную пропаганду — доносить до людей правильную информацию об употреблении спиртных напитков и последствиях.

Процесс ограничения продажи алкогольной продукции тоже должен быть в этот период, чтобы минимизировать тот социальный урон и последствия. Если оставить на самотек, негативные факторы будут только усиливаться Султан Хамзаев.

В то же время Хамзаев позитивно оценил увеличение праздничных дней, ведь людям нужно отдыхать. Но в эти дни ограничение продажи алкогольной продукции должно быть.

Не быть долгим запоям

Нарколог Олег Стеценко в разговоре с «360» обратил внимание на то, что сейчас употребление алкоголя не настолько популярно, как это было несколько лет назад. До сих пор остались зависимые люди — их 10-15%, — но такие будут всегда, и им не важно — праздничные дни или обычные.

По моему опыту, сейчас это (употребление алкоголя — прим. ред.) не настолько актуально. Последние несколько лет не особенно клинические. Люди стали меньше пить Олег Стеценко.

Тем более менее популярны стали длительные запои. Даже несмотря на длинные выходные, люди научились балансировать употребление алкоголя и занятия более интересными вещами — своими хобби, подработкой, строительством, ремонтом и так далее.

Планы на праздники

Сервис по поиску работы SuperJob 21 апреля, когда еще не было указа про длинные майские праздники, провел опрос и узнал, чем россияне собираются заниматься на выходных. «Российская газета», цитируя сервис, писала, что 18% респондентов проведут выходные дома с семьей. 10% отправятся открывать дачный сезон.

Доля россиян планировала поездку на море, 6% — отдых в Крыму, 5% — в Краснодарском крае. Еще 5% собирались путешествовать по разным регионам России. Среди направлений Байкал, Алтайский край, Карелия, Москва, Санкт-Петербург. Только 4% людей планировали провести отдых за границей.

Но после указа президента России Владимира Путина каждый пятый россиянин изменил планы на предстоящие выходные дни. Несмотря на увеличение праздников, люди отказались ехать за границу и предпочли отдых дома.

Лишь 18% респондентов заявили, что поменяли свои планы после указа. У 70% людей распорядок не изменился.