«Алкаш» против «Киски». Макгрегор и Нурмагомедов обменялись оскорблениями

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор на этой неделе прибудет в Москву, где, как ожидается, заявит о возвращении в октагон. Перед поездкой спортсмен традиционно обменялся оскорблениями со своим главным антагонистом Хабибом Нурмагомедовым. Ирландец назвал россиянина «киской», тот в ответ обвинил бывшего соперника в алкоголизме.

Макгрегор встретится с журналистами в Москве 24 октября. Это первое подобное мероприятие с его участием в России, сообщили ТАСС в компании «Париматч», организовавшей поездку.

NYT: ирландского бойца UFC Макгрегора обвинили в изнасиловании Подробнее

По словам организаторов, Макгрегор планирует рассказать о своих ближайших планах, форме и режиме тренировок.

«Возможно, он сделает заявления о скором возвращении в октагон», — сказано в пресс-релизе.

В октябре 2018 года Макгрегор проиграл Нурмагомедову пояс чемпиона UFC в легком весе. После поединка, проходившего в Лас-Вегасе, завязалась драка с участием спортсменов и членов их команд. В январе 2019 года Атлетическая комиссия американского штата Невада дисквалифицировала Нурмагомедова на девять месяцев и оштрафовала на 500 тысяч долларов, Макгрегора отстранили от соревнований на полгода и оштрафовали на 50 тысяч.

В марте ирландский спортсмен объявил о завершении карьеры.

Перед поездкой в Москву Макгрегор выложил в Twitter свою фотографию на фоне российского герба.

Также ирландец опубликовал твит, в котором раскритиковал поединок Нурмагомедова, организованный главой UFC Даной Уайтом.

«Ну и кто тут мужик? Разве не твой мужик провел шоу в шатре? Это был шатер посреди чертовой пустыни. Продолжай себя обманывать», — заявил Макгрегор.

На это Нурмагомедов ответил: «Это фиаско, алкаш».

Ирландец прокомментировал этот выпад словами: «Увидимся в Москве, киска».

На что россиянин заявил: «В Москве насильников не ждут», имея в виду обвинения, выдвинутые против Макгрегора в Ирландии.

Менеджеры Нурмагомедова и лучшего бойца UFC устроили потасовку Подробнее

По мнению промоутера Fight Nights Камила Гаджиева, проведение Макгрегором пресс-конференции — это подготовка к бою-реваншу с чемпионом UFC Нурмагомедовым.

«Это этап раскрутки боя Хабиба и Конора в Москве. Это один из первых шагов для организации такого боя», — рассказал он ТАСС.

В смешанных единоборствах Макгрегор провел 25 поединков, в которых одержал 21 победу и потерпел четыре поражения. Он стал первым в мире бойцом UFC, который одновременно выиграл чемпионские титулы в разных весовых категориях — легкой и полулегкой.

Макгрегор выпускает свое виски, за что Нурмагомедов и называет его пьяницей.