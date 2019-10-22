«Алкаш» против «Киски». Макгрегор и Нурмагомедов обменялись оскорблениями
Макгрегор встретится с журналистами в Москве 24 октября. Это первое подобное мероприятие с его участием в России, сообщили ТАСС в компании «Париматч», организовавшей поездку.
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По словам организаторов, Макгрегор планирует рассказать о своих ближайших планах, форме и режиме тренировок.
«Возможно, он сделает заявления о скором возвращении в октагон», — сказано в пресс-релизе.
В октябре 2018 года Макгрегор проиграл Нурмагомедову пояс чемпиона UFC в легком весе. После поединка, проходившего в Лас-Вегасе, завязалась драка с участием спортсменов и членов их команд. В январе 2019 года Атлетическая комиссия американского штата Невада дисквалифицировала Нурмагомедова на девять месяцев и оштрафовала на 500 тысяч долларов, Макгрегора отстранили от соревнований на полгода и оштрафовали на 50 тысяч.
В марте ирландский спортсмен объявил о завершении карьеры.
Перед поездкой в Москву Макгрегор выложил в Twitter свою фотографию на фоне российского герба.
Также ирландец опубликовал твит, в котором раскритиковал поединок Нурмагомедова, организованный главой UFC Даной Уайтом.
«Ну и кто тут мужик? Разве не твой мужик провел шоу в шатре? Это был шатер посреди чертовой пустыни. Продолжай себя обманывать», — заявил Макгрегор.
На это Нурмагомедов ответил: «Это фиаско, алкаш».
Ирландец прокомментировал этот выпад словами: «Увидимся в Москве, киска».
На что россиянин заявил: «В Москве насильников не ждут», имея в виду обвинения, выдвинутые против Макгрегора в Ирландии.
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По мнению промоутера Fight Nights Камила Гаджиева, проведение Макгрегором пресс-конференции — это подготовка к бою-реваншу с чемпионом UFC Нурмагомедовым.
«Это этап раскрутки боя Хабиба и Конора в Москве. Это один из первых шагов для организации такого боя», — рассказал он ТАСС.
В смешанных единоборствах Макгрегор провел 25 поединков, в которых одержал 21 победу и потерпел четыре поражения. Он стал первым в мире бойцом UFC, который одновременно выиграл чемпионские титулы в разных весовых категориях — легкой и полулегкой.
Макгрегор выпускает свое виски, за что Нурмагомедов и называет его пьяницей.