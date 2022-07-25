Альянс предателей. Ошибка чиновников может стоить жизни российским учителям

Профсоюз «Альянс учителей» заявил, что передал зарубежным СМИ и Службе безопасности Украины персональные данные 250 педагогов из России, которые хотят поехать на работу в Донбасс. Председатель признался, что лично скачал список учителей. По его словам, никаких хакеров не понадобилось — перечень в общий доступ выложило Министерство образования и науки Республики Дагестан. Теперь эта оплошность угрожает жизни людей.

Личные данные учителей из России попали в СБУ

Профсоюз «Альянс учителей» заявил в соцсетях, что передал американской газете The Washington Post и Службе безопасности Украины персональные данные российских преподавателей, выезжающих работать в Донецкую и Луганскую народные республики. В ответ на упреки в предательстве подписчикам ответили: «Эти учителя — оккупанты, и планка допустимых для нас методов работы с ними несколько иная. Плевать на заботу об их персональных данных».

Источник фото: «ВКонтакте»

Удивительно, но даже The Washington Post, на которую, гордо рапортуя о своей «работе», ссылается «Альянс учителей», в своей статье показывает больше лояльности к российским учителям. Американские журналисты не меняют своих приоритетов, но вместе с тем рассказывают и о том, что многие педагоги едут учить детей Донбасса, искренне желая быть полезными и по мере сил помочь жителям регионов, которым и так приходится нелегко.

Депутат Государственной думы Александр Хинштейн пообещал направить запросы в Генпрокуратуру и ФСБ. Он подчеркнул, что своей публикацией «Альянс учителей» публично признался в поступках, напрямую угрожающих безопасности российских граждан, а также в сотрудничестве с иностранной спецслужбой.

Суррогат профсоюза продолжает работать

«Альянс учителей» был создан в 2018 году и позиционирует себя как «межрегиональный профессиональный союз всех работников образования (от воспитателей детсадов до преподавателей вузов)». Однако «Альянс» чаще называют «профсоюзом Навального*», отмечая, что организация занимается не столько помощью учителям, сколько политической пропагандой определенной направленности. Согласно базе СБИС, данный профсоюз под председательством Семена Кочкина был ликвидирован 26 апреля этого года.

Кроме того, год назад Роскомнадзор заблокировал доступ ко всем сайтам, принадлежащим Алексею Навальному* и его сторонникам. В числе прочих был закрыт доступ к сайтам «Профсоюза Навального», в частности — «Альянса учителей». Однако в соцсетях, в частности во «ВКонтакте», страница организации продолжает существовать. Как раз сегодня там выложили видеозапись интервью нынешнего председателя профсоюза «Альянс учителей» Даниила Кена на украинском телеканале ICTV.

Источник фото: youtube.com

Беседуя с ведущими, Кен уточнил, что примерно две недели назад «утекли» персональные данные 250 российских учителей. Часть из них заключили контракты до Нового года, часть — до мая 2023 года. Председатель «Альянса учителей» заявил, что он лично скачал и передал СМИ список педагогов, который случайно опубликовало Министерство образования и науки Республики Дагестан.

В числе прочих в рядах «Альянса» числится новосибирский депутат Хельга Пирогова. Организация описывает ее как «преподавателя танцев», которая «выступала с пацифистских позиций», и за это против нее завели дело. Дело Следственный комитет РФ действительно завел: депутат позволила себе откровенно циничные и хамские замечания, комментируя статью о похоронах погибших в ходе СВО российских военных. Однако отвечать за свои слова Пирогова не собирается — она спешно покинула Россию.

Российских учителей нужно защитить

Журналист и политолог Виталий Третьяков в разговоре с «360» отметил, что информацию о передаче персональных данных российских преподавателей сперва нужно проверить и выяснить, соответствует ли она реальности.

«Следственные органы должны выяснить, где „Альянс учителей“ взял эту информацию и имели ли право ее обнародовать, неважно для кого и как», — подчеркнул Третьяков.

Но самое главное здесь другое. Если передача сведений действительно произошла, то налицо уголовное преступление: передача враждебной стороне данных о гражданах России Виталий Третьяков.

Он уточнил, что личные данные педагогов могут использоваться против них и их близких. Людей могут шантажировать, запугивать, напасть на них и даже убить. По мнению политолога, Следственный комитет РФ должен найти создателя и руководителя «Альянса учителей», того, кто собирал информацию о российских учителях и передавал ее за рубеж. Таким образом поступить по отношению к своим соотечественникам могли только предатели.

«Они — предатели. Они работают на противоположную сторону, против России в целом и против граждан своей страны. Они против того, чтобы наши учителя работали на освобожденных территориях, и против каждого конкретного человека», — сказал Третьяков.

Ведь всем ясно, как полученную информацию будут использовать украинские и западные спецслужбы, а также разные националистические, бандитские формирования на территории Украины. Это будет террор, попытки физического насилия и убийства кого-то из этих людей Виталий Третьяков.

Он отметил, что после того, как будет подтверждена информация о передаче персональной информации россиян, Федеральная служба безопасности должна разработать механизм их защиты. Ведь речь идет о десятках, а возможно, даже и сотнях граждан России, которые теперь находятся в опасности.

* Алексей Навальный является физлицом, причастным к экстремистской деятельности или терроризму.