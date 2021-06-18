Мать Аршавина отсудила дом у бывшей невестки. Алиса Казьмина тяжело больна и попрощалась с подписчиками после выселения

Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна выиграла суд у бывшей невестки Алисы Казьминой. Теперь экс-супруга спортсмена должна будет покинуть загородный дом вместе с тремя детьми. После того, как суд вынес решение о выселении, Казьмина простилась в Instagram со своими подписчиками, попросила прощения у родных и заявила, что больше не может бороться.

Судебная тяжба

Санкт-Петербургский Приморский суд встал на сторону Татьяны Аршавиной в споре с ее бывшей невесткой Алисой Казьминой. Экс-жена футболиста Андрея Аршавина, согласно постановлению суда, должна покинуть коттедж в Коломягах, так как он принадлежит ее бывшей свекрови — суд это подтвердил.

Андрей и Алиса Аршавины развелись еще в 2019 году. Развод супругов был некрасивым: после трех лет совместной жизни Казьмина пришла в полицию с жалобами на то, что супруг присылает ей сообщения с угрозами уголовным преследованием и расправой. Расследование по этому делу так ничем и не кончилось. Зато Аршавин настаивал на том, что экс-супруга украла у него миллион евро наличными, а Татьяна Аршавина уверяла, что невестка постоянно употребляла наркотики.

Уже тогда футболист хотел выселить недавнюю возлюбленную и мать их общей дочери Есении из дома в 300 квадратных метров, который они приобрели в браке, но Казьмина уезжать не хотела, тем более, что у нее на руках были еще двое детей от предыдущего брака.

Имущество, как выяснилось в ходе разбирательств, было записано на мать Аршавина Татьяну. В 2020 году она потребовала, чтобы бывшую невестку выселили через суд. Повестка об этом пришла Алисе накануне дня рождения Есении, о чем она написала в своем Instagram.

«Подарок на день рождения дочки от папы и бабушки», — значилось под постом с фотографией документа с требованием о выселении, подписан он был Татьяной Аршавиной.

Перед этим, как сообщали СМИ, Казьмина все же смогла выиграть у Аршавина суд по алиментам в пользу их общей дочери — на ее содержание футболист ежемесячно должен был отчислять 350 тысяч рублей, однако свои обязанности спортсмен выполнял не всегда.

После того, как суд огласил вердикт по делу о выселении Алисы и ее детей из особняка Аршавиных, она написала в Instagram пост, который назвала последним. В нем она попрощалась со своими подписчиками и заявила, что сил бороться у нее больше нет. Она также попросила прощения у своих детей, мамы и бабушки — за то, что не смогла «все побороть и выстроить жизнь».

«Ничего не получается у меня ни со здоровьем, ни с самой жизнью, я почти дохожу до двери, как она закрывается, и сегодня закрылась последняя. Мои милые, самые любимые детки, моя единственная бабушка и мамочка, простите меня за опустившиеся руки. Я дальше не могу идти вперед», — написала Казьмина.

Тяжелая болезнь

После расставания с футболистом в 2020 году Кузьмина рассказала о том, что тяжело болеет. В «Прямом эфире» Андрея Малахова она рассказывала, что сначала не придала значения тому, что простудилась, затем у нее обнаружили стафилококк и пролечили от него. Тогда, по словам Казьминой, у нее и начал усыхать нос — все думали, что она сделала неудачную ринопластику.

Но экс-супруга Аршавина уверяет, что менять нос ей было незачем.

«С 1 сентября начались головные боли и субфебрильная температура 37,2 — так две недели. Дальше голова болит каждый день в одно и то же время, но сильнее. И вдруг начинаются разрезы [на лице рядом с носом], оттуда я начинаю видеть черноту. То есть не как у нормального человека слизистая розовая», — рассказала она.

Врач срочно отправил ее в больницу на экстренную операцию. Но хирурги, по словам Казьминой, не могли исправить ситуацию — некроз и сепсис затронули большую часть тканей. «Если бы дошло до мозга — смерть», — заключила она.

По словам Казьминой, проблемы с носом, некроз и сепсис вызваны редким аутоиммунным заболеванием, с которым она борется почти год. Именно оно вызвало разрушение тканей.

В апреле 2021 года Алиса Казьмина в своем Instagram рассказала еще об одной проблеме со здоровьем — ей стало тяжело ходить. На видео средняя дочь экс-супруги Аршавина помогает врач бинтовать маме ноги, передает «Вокруг ТВ». Предположительно, это также связано с редкой болезнью Казьминой.