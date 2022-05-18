Алине Загитовой исполняется 20 лет. В чем ее секрет?

Одной из самых успешных фигуристок современности Алине Загитовой 18 мая исполняется 20 лет. Это единственная в истории России и вторая в мировой истории фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Можно сказать, что к своим 20 годам Загитова сделала в спорте все. Теперь она отдыхает на Мальдивах и покоряет телевидение.

Алина Загитова является олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании. Она выигрывала чемпионаты мира и Европы, а также финал Гран-при.

Фигуристка приостановила карьеру в 2019-м. В прошлом году ее исключили из состава сборной России. Теперь она выступает в шоу.

Как Загитова проводит время сегодня

В начале мая у титулованной фигуристки закончилась последняя тренировка и начался отпуск, о чем она сообщила в социальных сетях. Загитова не сразу сказала фанатам, где будет отдыхать, намекнув на долгий перелет. Оказалось, спортсменка прибыла на Мальдивы. Там она наслаждалась видами, каталась на велосипеде, тренировалась в зале и даже попробовала теннис. Правда, неудачно, над чем сама же пошутила.

Загитова щедро снабдила и поклонников, и хейтеров информацией, выкладывая фото из шикарных бассейнов в купальниках и рассказывая о погоде на острове.

«Ребята, погода здесь меняется очень быстро. Было солнце, сейчас прошел дождь, пасмурная погода, но я успела загореть», — рассказала она в Telegram.

На Мальдивах Загитова, судя по информации в социальных сетях, пробыла около недели. Правда, домой, похоже, фигуристка не спешит.

«Это было здорово. Ну а я продолжаю свое путешествие. Как думаете куда?» — написала спортсменка.

Так что пока неясно, где Загитова встретит свой день рождения в 2022 году.

Загитова к 20 годам завоевала все, что можно

Сейчас спорт так движется вперед, что 20 лет нельзя назвать пределом для фигуристки. В этом возрасте вполне можно и дальше тренироваться и даже выступать. Правда, речь не идет о большом спорте и международных соревнованиях. Это скорее про шоу и выступления, которые просто приносят радость людям и помогают фигуристу реализовать себя дальше. Об этом «360» рассказала первый хореограф Алины Загитовой Лариса Санина.

По ее словам, к своим 20 годам именитая спортсменка достигла всего. Она единственная в России и вторая в мире фигуристка-одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»). Она же самая юная фигуристка, сумевшая выиграть все главные старты на взрослом уровне, а также все титулы в юниорском катании. Загитова — первая фигуристка, набравшая 80 баллов в короткой и более 150 в произвольной программе. Она один раз побила мировой рекорд в короткой программе по старой системе судейства и четырежды сделала это по новой системе.

Все титулы завоеваны, можно на этом остановиться, кататься в свое удовольствие и радовать людей Лариса Санина первый хореограф Алины Загитовой.

По словам Саниной, на сегодня Загитова тренируется, но вряд ли ставит себе какие-то глобальные цели, скорее просто поддерживает форму.

Эксперт по фигурному катанию Сергей Дадыгин отметил, что 20 лет назад он сказал бы, что у двадцатилетней фигуристки все еще впереди. Сейчас же в этом возрасте спортсменки уже действительно заканчивают карьеру. Многие даже уходят раньше.

«За Алину можно только порадоваться. Она волею судьбы попала на Олимпиаду в Пхенчхане. А могло бы случиться так, что приняли бы возрастной ценз. Были такие желания. <…> Вполне могла Алина на Олимпиаду. Тогда мы, может быть, и не восторгались ей так, как сейчас. Она стала суперзвездой мировой величины, прекрасной девушкой, очень красивой. Еще и стала телеведущей», — отметил Дадыгин.

Как Загитова встретила и провела свои 19 лет

Пока одни фанаты гадают, как Загитова встретит свой день рождения в 2022 году, другие вспоминают, как это было в 2021-м. Тогда Загитова встретила 18 мая в самолете, направлявшемся в Японию. Все началось с билборда с надписью «Мисс Загитова, добро пожаловать в Японию» в центре Токио, пишет Telegram-канал TeamZagitova. А сами поздравления фигуристка принимала уже в номере отеля, где была вынуждена находиться несколько дней на карантине после прилета. Комната в отеле, где остановилась Загитова, была украшена воздушными шарами и аппликациями.

Спортсменка прилетела на премьеру фильма «Пальма», в котором сыграла саму себя. Ведь картина рассказывает историю «любви и дружбы между человеком и собакой». А Загитова успела прославиться этим в Японии.

Источник фото: Telegram-канал TeamZagitova

После триумфальной для россиянки Олимпиады в Пхенчхане в Южной Корее японцы подарили фигуристке щенка акита-ину по кличке Масару. После премьеры россиянка выступила с новым показательным номером на саундтрек к уже упомянутому фильму «Пальма».