Алименты за незнакомца. Как россияне теряют деньги из-за однофамильцев

Житель Бурятии готовится подать в суд на приставов из Волгограда, которые по ошибке списали деньги с его счета. Мужчину приняли за его полного тезку, который задолжал по алиментам. Ситуации, когда люди расплачиваются за чужие долги — не редкость.

Долги со всей страны

Волгоградские приставы разыскивали неплательщика алиментов, но нашли его полного тезку — жителя Бурятии. Долг списали с его счета. Об этом сообщило издание «Байкал-Daily». Когда мужчина выяснил причину пропажи средств, он обратился напрямую к приставу-исполнителю с требованием вернуть арестованные средства.

Однако пристав предложил мужчине подождать, пока настоящего должника не найдут. На угрозу обратиться в суд пристав ответил: «Не боимся, на адвоката больше потратите».

Каждый год подобных историй о том, как приставы списывают деньги с тезок должников в СМИ, появляется очень много, но заканчиваются они по-разному.

История жителя Омска Алексея Попова закончилась хорошо. Но перед этим в течении двух лет он оставался практически без денег. Средства с его счета списывали по требованию приставов из Свердловской области. Уральский тезка омича постоянно был в долгах.

Когда история попала в СМИ, Свердловские приставы связались с Поповым из Омска и запросили у него копии паспорта ИНН и СНИЛС. Только после этого ведомство признало свою ошибку. Они отменили все постановления об аресте счетов жителя Омска.

Москвич Алексей Иванов за несколько лет устал от постоянных действий приставов из Тверской области, которые путали его с полным тезкой. В первый раз у жителя столицы списали деньги со счета. Когда он объяснил ситуацию, средства вернули. Правда только через три месяца и не полностью.

Тверское управление объяснило, что одна тысяча рублей пошла на штрафы в ГИБДД. Так что деньги деньги требовать нужно там. Во второй раз москвич не смог продать машину, так как из-за тверского тезки она оказалась под арестом. Последней каплей стал отказ в ипотеке. В итоге Алексей Иванов обратился в ЗАГС и сменил фамилию.

Выход есть

Списанные приставами деньги вернуть можно. Для этого нужно подать заявление и копию документов, чтобы доказать, что долг относится к другому лицу. Однако сколько продлится возвращение средств, зависит только от удачи пострадавшего, рассказала «360» юрист Ольга Плешанова.

Она пояснила, что деньги со счета должника переходят на депозитный счет службы приставов. Если быстро доказать свою невиновность, пока деньги оттуда не перевели взыскателю, можно вернуть свои кровные в течение нескольких дней.

«А если придется через суд признавать действия приставов незаконными и добиваться взыскания, это на месяцы может затянуться», — отметила она.

По словам юриста, в суд надо обращаться в тех случаях, когда приставы начинают бездействовать и на жалобы присылают отписки.

«Вот эти деньги, которые неправомерно списаны, должны возвращаться с процентами. По ключевой ставке Центробанка. Понятно, что это ерунда, но здесь речь идет об имущественной ответственности», — подчеркнула Ольга Плешанова.

Также она пояснила, что если на депозитном счету службы приставов денег нет, то за них платит казна.

Проблема с документами

Основная проблема заключается в том, что судебные приставы в поисках счетов должников, рассылали по банкам запросы, где указывали только ФИО и даты рождения. Сотрудники банков по своим базам разыскивали человека с указанными данными и блокировали средства. Полных тезок с совпадающими датами рождения немного, но они есть.

Глава федерального ведомства Дмитрий Аристов в беседе с РИА «Новости» еще два года назад обещал, что проблем с должниками по административным штрафам больше не будет. Начиная с 31 июля 2018 года в постановлениях приставов кроме анкетных данных человека и даты рождения будет указываться дополнительный идентификатор.

Это может быть ИНН, СНИЛС, номер водительских прав или серия и номер паспорта. В зависимости от того, какая служба выписывала этот штраф.

«Это практически на 100 процентов исключит возможность взыскания долга не с того физического лица», — говорил глава ведомства. Однако, судя по истории из Бурятии, правило пока не сработало.