Отдал все и еще немножко. Главное о скандале актера Гогунского и его супруги-модели из-за алиментов

Актер Виталий Гогунский, сыгравший Кузю в «Универе», согласился выплатить алименты на содержание дочери. Деньги он не платил два года, поскольку «отдал при расставании все». О тяжелой истории отношений артист рассказал в программе «Судьба человека» на «России 1».

Дочь Милана родилась во втором браке Гогунского — с моделью Ириной Маирко. Пара познакомилась на съемочной площадке комедийного сериала «Универ». Гогунский там сыграл одну из главных ролей, а Маирко снялась в эпизоде.

В феврале 2010 года «получился главный подарок» в жизни актера — у него родилась дочь Милана. Но отношения с матерью ребенка не складывались. Гогунский обеспечивал их, но жил отдельно.

От возлюбленной он ушел перед самым рождением девочки. Через два года вернулся в семью. Но вскоре увлекся новой женщиной Анной, и в 2013 году женился на ней.

«С ней я узнал, что такое теплота, понимание, поддержка и спокойствие», — рассказал гость программы.

Свадьба прошла во Флоренции. Молодожены «были счастливы как дети», но любовь к дочери перевесила, сообщил актер.

В отношения, добавил он, «вмешались определенные обстоятельства». В итоге супруги развелись, и он вернулся к Ирине.

В 2017 году пара официально оформила отношения. Но уже в 2019-м Гогунский и Маирко развелись. Всего, по подсчетам актера, они ссорились и сходились 12 раз.

Источник фото: Нина Зотина / РИА «Новости»

Артист оставил Ирине двухкомнатную квартиру в центре Москвы, но алименты на ребенка не платил.

«Я просто отдал при расставании все», — заявил он в программе.

По словам звезды «Универа», вопрос с алиментами будет закрыт в ближайшее время — как только юристы уладят необходимые формальности. Долг за два года актер пообещал погасить.

«Сейчас юристы определяют сумму. Если я что-то должен еще, кроме алиментов, я все это закрою», — заявил 42-летний актер.

После развода Ирина и Виталий стали частыми гостями ток-шоу. Модель обвиняла бывшего супруга в том, что он не содержит их дочь. Также она рассказала о рукоприкладстве бывшего мужа. После одного такого случая, по словам Ирины, девочка помогала ей смыть в ванной кровь.

Гогунский выразил сожаление из-за того, что общение с матерью ребенка проходит со скандалами. По словам артиста, он не способен повлиять на ситуацию, так как Ирина не идет на контакт. Актер давно не общался с дочерью и, по его словам, уже практически привык к этому.

Милана — юная певица. Она выступала в программах «Один на один» и «Лучше всех». Новые песни выходят на ее YouTube-канале, у которого 1,9 миллиона подписчиков.

Роль Кузи стала самой запоминающейся для Виталия Гогунского. Съемки начались, когда он был еще студентом ВГИКа. В проекте, рассказал артист, он оказался почти случайно. Пришел на кастинг, чтобы поддержать свою тогдашнюю девушку, студентку ВГИКа Веронику.

Роль ему досталась в последний день кастинга, который длился полгода. Вероника пробовалась на роль Аллочки. Пока Виталий ждал подругу, к нему подошел ассистент и спросил, не актер ли он. Гогунский ответил утвердительно.

По словам артиста, он всегда любил сериал «Друзья» и особенно простоватого Джоуи. Наблюдая за его игрой, он часто вспоминал слова своего наставника Алексея Баталова. Тот говорил о мастерстве сыграть дурака так, чтобы тебе поверили. Вероятно, этот образ Гогунский использовал и в «Универе».