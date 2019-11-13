  • 17 миллиардов на AliExpress. Зачем россияне разоряются на «счастливые 11.11»

    13 ноября 2019, 21:00

    Татьяна Струкова

    AliExpress впервые раскрыл данные российской распродажи. Оказалось, что за два дня пять миллионов россиян совершили более 30 миллионов покупок на сумму 17,2 миллиарда рублей. По данным сервиса, самыми популярными товарами на российской распродаже стали iPhone XR, робот-пылесос и 50-дюймовый телевизор. Откуда у сограждан возможность так тратиться, и зачем им это нужно, рассуждает колумнист «360».
    17 миллиардов на AliExpress. Зачем россияне разоряются на «счастливые 11.11»

    Семнадцать с лишним миллиардов, казалось бы, баснословные деньги! Но при ближайшем рассмотрении все не так уж и страшно: средняя сумма покупки каждого из пяти миллионов должна была быть чуть меньше трех с половиной тысяч рублей.

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    Предположив, что некоторые более обеспеченные покупатели приобретали девайсы — робот-пылесос по цене от 6 до 16 тысяч, iPhone — от 42,5 до 47 тысяч, плазму в 50 дюймов — от 16,5 до 85 тысяч рублей, — то на рядового покупателя придется даже меньше 3,5 тысячи на распродаже главного китайского маркета.

    Тем не менее остается вопрос, зачем россиянам тратиться на распродажах AliExpress, когда кризис в стране, кажется, не собирается отступать, кредитов берется все больше, страшные истории о коллекторах, «перегнувших палку» с очередным должником, появляются чаще?

    17 миллиардов на AliExpress. Зачем россияне разоряются на «счастливые 11.11» | Изображение 1
    Источник фото: pixabay

    Некоторые психологи говорят о том, что шопинг может быть своего рода психотерапией — покупки могут временно делать людей счастливее, придавать им уверенности в себе, поднимать настроение. Распродажа — замечательный повод побаловать себя, поднять настроение новой вещью, пусть и не самой нужной.

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    Тем более что продавцы отлично знают психологию людей — пройти мимо скидки на ненужную и все еще дорогую вещь сложнее, чем мимо этой вещи без красного ценника. Подумайте сами, куда вы скорее зайдете — в магазин, где скидки «на все до 30%» или «на все до 90%»? А ведь в результате итоговые цены могут оказаться одинаковыми.

    Многие товары на распродажах, которые продаются с «грандиозными скидками», могли стоить не намного больше, но чем более привлекательная цифра будет на купоне со скидкой, тем больше вероятность того, что вещь уже не будет пылиться на полке магазина, а перейдет на полку потребителя.

    Источник фото: pixabay

    В сезон распродаж, тем более в «счастливые 11.11» или «черную пятницу», которых многие ждут весь год, люди как будто чувствуют меньшую вину за деньги, потраченные на маленькие (или не очень) удовольствия, которые в обычное время они себе, скорее всего, не позволят.

    И, несмотря на тренд к минимизации отходов, которые после себя оставляет человек, несмотря на моду на движения антипотребительства и zero waste, на попытку осознать, что мы уже перешли от потребления к потребительству и вещизму, мы все еще продолжаем скупать ненужные вещи на распродажах и акциях.

    И пусть эти предметы дальше будут лежать забытыми в углу шкафа, мы не готовы отказаться от той мимолетной эйфории, которую нам подарит покупка. А самое страшное, что мы не просто не готовы — мы не хотим. И до тех пор, пока это не изменится, мы будем жить в мире, где все производится сверх меры, где люди и планета не справляются с количеством отходов, а известные бренды сжигают остатки своих старых коллекций.

    Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.