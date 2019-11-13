17 миллиардов на AliExpress. Зачем россияне разоряются на «счастливые 11.11»

Семнадцать с лишним миллиардов, казалось бы, баснословные деньги! Но при ближайшем рассмотрении все не так уж и страшно: средняя сумма покупки каждого из пяти миллионов должна была быть чуть меньше трех с половиной тысяч рублей.

Предположив, что некоторые более обеспеченные покупатели приобретали девайсы — робот-пылесос по цене от 6 до 16 тысяч, iPhone — от 42,5 до 47 тысяч, плазму в 50 дюймов — от 16,5 до 85 тысяч рублей, — то на рядового покупателя придется даже меньше 3,5 тысячи на распродаже главного китайского маркета.

Тем не менее остается вопрос, зачем россиянам тратиться на распродажах AliExpress, когда кризис в стране, кажется, не собирается отступать, кредитов берется все больше, страшные истории о коллекторах, «перегнувших палку» с очередным должником, появляются чаще?

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Некоторые психологи говорят о том, что шопинг может быть своего рода психотерапией — покупки могут временно делать людей счастливее, придавать им уверенности в себе, поднимать настроение. Распродажа — замечательный повод побаловать себя, поднять настроение новой вещью, пусть и не самой нужной.

Тем более что продавцы отлично знают психологию людей — пройти мимо скидки на ненужную и все еще дорогую вещь сложнее, чем мимо этой вещи без красного ценника. Подумайте сами, куда вы скорее зайдете — в магазин, где скидки «на все до 30%» или «на все до 90%»? А ведь в результате итоговые цены могут оказаться одинаковыми.

Многие товары на распродажах, которые продаются с «грандиозными скидками», могли стоить не намного больше, но чем более привлекательная цифра будет на купоне со скидкой, тем больше вероятность того, что вещь уже не будет пылиться на полке магазина, а перейдет на полку потребителя.

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В сезон распродаж, тем более в «счастливые 11.11» или «черную пятницу», которых многие ждут весь год, люди как будто чувствуют меньшую вину за деньги, потраченные на маленькие (или не очень) удовольствия, которые в обычное время они себе, скорее всего, не позволят.

И, несмотря на тренд к минимизации отходов, которые после себя оставляет человек, несмотря на моду на движения антипотребительства и zero waste, на попытку осознать, что мы уже перешли от потребления к потребительству и вещизму, мы все еще продолжаем скупать ненужные вещи на распродажах и акциях.

И пусть эти предметы дальше будут лежать забытыми в углу шкафа, мы не готовы отказаться от той мимолетной эйфории, которую нам подарит покупка. А самое страшное, что мы не просто не готовы — мы не хотим. И до тех пор, пока это не изменится, мы будем жить в мире, где все производится сверх меры, где люди и планета не справляются с количеством отходов, а известные бренды сжигают остатки своих старых коллекций.

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