Алхимия лжи. Как нами манипулируют, чтобы заставить верить фейкам

Интернет превратился в новостное зазеркалье, полное фейков о спецоперации ВС РФ. Telegram-каналы, соцсети, а также СМИ в Европе и США манипулируют данными и формируют в головах иностранных пользователей выгодную точку зрения. Масштаб этой фейковой кампании беспрецедентен. А недостоверной информации верят миллионы людей. Происходит это в том числе и из-за применения определенных технологий.

Превращение лжи в «правду»

Новостную алхимию, превращающую ложь в правду, страны НАТО используют по полной программе. Дезинформация населения идет по всем направлениям. Телевидение, печатную прессу, интернет заполонили фейки.

Недостоверные новости, созданные буквально по методичке, публикуют сначала анонимные авторы в Сети, потом их подхватывают и тиражируют боты и впечатлительные пользователи. Затем ложь начинает перетекать в прессу, которая ссылается на те же самые социальные сети. Таков процесс легализации лжи.

При этом никто не отвечает за достоверность публикуемой информации. Повторение одного и того же дает зрителям уверенность в правдивости услышанного. Человек, прочитавший о чем-то сначала в Instagram, потом в Facebook, а затем увидевший это в репортаже по телевизору, уже не сомневается в реальности информации. Он начинает рассуждать по принципу «ведь везде об этом говорят, значит, это правда». А то, что вся информация построена на каком-то маленьком ролике или фрагменте видео, из которых невозможно точно понять, где и когда это было снято, уже не важно.

Фейки на экспорт

Масштабы лжи могут быть любыми — от сообщений с мелким враньем до крупных постановочных видео с искусственной кровью и ранеными, которых играют актеры. Цель фейков не только сформировать у человека нужное отношение к теме, но и ввести зрителя в определенное психоэмоциональное состояние. Нужно, чтобы он испытывал страх, волнение, панику и уныние.

В Twitter среди китайских пользователей на неделе завирусился снимок, на котором якобы украинский солдат прощается с беременной женой. Он целует ее в живот на прощание. Люди стали делиться фотографией, горевать и писать комментарии. А в реальности к украинцам этот снимок вообще не относится. Солдат на фото не прощался, а здоровался с супругой после возвращения из Афганистана в Словакию.

Фото было сделано еще в 2012 году и размещено на сайте Министерства обороны этой страны. Фейк создали украинские пользователи на экспорт, чтобы сформировать сопереживание к своим солдатам.

«Против фейков всегда работает время. Каждый фейк в свое время будет опровергнут. Чуть позже или чуть раньше. Поэтому, друзья, сохраняйте спокойствие, не ведитесь, не совершайте необдуманных действий, будьте менее эмоциональными», — призвал маркетолог Роман Носик.

Ложь на поток

Создание фейков напоминает настоящее отлаженное производство. Пользователи обсуждают идею инфофальшивки, продумывают, как она будет выглядеть, как лучше ее создать и преподнести конечному потребителю.

Эти креативщики владеют знаниями монтажа, редактирования фото и прочими инструментами работы с контентом. Они в курсе, на какие болевые точки надо надавить, как построить текст и какие фото лучше использовать. В некоторые такие креативные фермы входят сразу несколько тысяч авторов.

Средний возраст создателей фейков, как правило, меньше 30 лет. Большинство из них студенты. Бьют в основном по социальным сетям. Одна из их идей — взять снимки разбитой Горловки, которую ВСУ бомбили в 2014 году, и выдать это за «атаки России». Профессионалы и местные жители, которые были очевидцами событий, сразу различат подделку, но большинство в нее могут поверить. В такой работе все строится на доверии пользователя, который не умеет проверять факты.

«Фейковая новость, где обижают детей, — это новость, рассчитанная на женщин. Там, где обижают матерей или сыновей, [рассчитана] на матерей либо на сыновей», — объяснила психолог Анна Девятка.

По ее словам, когда люди видят то, чего они боятся, их мир разделяется на до и после, черное и белое, а середины уже не существует.

Смысл фейковых новостей не только обмануть и сформировать определенное мнение, но и создать для вас внутреннее перенапряжение. Эмоциональное истощение и усталость. Вас травмирует какая-то новость, вы заражаетесь ей и начинаете разносить ее Анна Девятка психолог.

Она обратила внимание, что у человека может складываться впечатление, будто он просто делится информацией. Но на самом деле он ищет того, с кем разделить свой травматический опыт, чтобы не оставаться в этих чувствах одному. Так получается эффект заражения.

Фейки о санкциях

Сейчас украинцы из ферм по созданию фейков активно работают над созданием информационного шума вокруг санкций против России. Они запугивают население тем, что страна стала изгоем, россиян теперь ненавидят за границей и вообще через полгода все население будет голодать.

В частности, они делают вбросы, что еще какой-нибудь крупный производитель ушел из России. Так, например, это было с компанией Mars. Ее уход оказался фейком. Компания как производила сладости и корма для животных, так и будет их производить. Были сокращены только инвестиции в рекламу. Но многие очень испугались и собирались скупать шоколадки. В итоге Mars выступил с официальным опровержением фейка.

«Фейковые новости нужны, чтобы склонить человека в ту или иную сторону в тот момент, когда человек уязвим и не понимает, где вверх, где вниз, как искать точки опоры», — отметила психолог Анна Девятка.

Как мыслить критически

Вернуть человека в позицию критического переосмысления новости непросто. Лучше каждому заняться собой самостоятельно. Для начала выработать правила чтения новостей в социальных сетях, чтобы делать это с позиции сомневающегося человека.

Прочитав что-либо, не нужно сразу всем об этом рассказывать и репостить. Сейчас почти все выбрали для себя версию реальности, в которую верят. В их зону внимания попадают и остаются там лишь те сообщения, которые поддерживают и утверждают выбранный ранее вектор правды. Все остальное идет мимо.

Важно помнить о том, что если информация в соцсетях не имеет официального подтверждения, нельзя исключать, что это написал и придумал один из ботов с фермы фейков, который работает даже не за деньги, а за идею.

Также нужно обращать внимание на то, как увиденное или прочитанное повлияло на вас, задумываться о том, кому вброшенная информация могла быть выгодна.