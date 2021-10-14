«ВКонтакте» исполнилось 15 лет. Заместитель вице-президента по социальным сетям VK Александр Круглов рассказал «360» о том, как удержать аудиторию, о самых популярных фишках соцсети и о планах на будущее.

— «ВКонтакте» исполнилось 15 лет. Как вы собираетесь отмечатькруглую дату?

— Традиционно постараемся порадовать подарками наших пользователей.

Внутри компании свой день рождения мы уже отметили. К сожалению, из-за пандемии нельзя собираться большими группами, поэтому у нас традиционно все происходит онлайн: через видеозвонки, прямые трансляции, видеооткрытки.

Соцсеть для миллионов

— За счет чего вы удерживаете такую разномастную аудиторию?

— Это совокупность двух факторов. Первый — технологические решения. Недавно мы запустили звонки на несколько тысяч человек — это позволяет собрать практически любую аудиторию в одном месте, как Clubhouse, только на максималках.

Мы продолжаем активно развивать сервисы: музыку, видео, ленту как источник потребления контента. И там постоянно совершенствуются алгоритмы, чтобы рекомендовать то, что наиболее актуально.

Второе — это социальная часть. «ВКонтакте» всегда была сильна сообществами. И это не история, где есть один редактор, который выпускает материал. Это история, где люди обмениваются информацией внутри комьюнити.

С эмоциональной точки зрения это очень сильно удерживает людей: умножаем технологии на силу единомышленников, получаем феноменальные цифры по вовлечению аудитории Александр Круглов.

У нас в среднем каждый второй день пользователь заходит в соцсеть. И есть огромная когорта людей, которые заходят 25 и более дней в месяц. Ни у кого в мировых масштабах таких цифр нет.

Что знает о нас «ВКонтакте»

— Каким образом вы выявляете потребности аудитории?

— Если вы активно пользуетесь соцсетью, мы очень много знаем о вас, в том числе какие-то вещи, которые вы можете не осознавать как происходящее, — лайкать какие-то посты, переписываться с какими-то людьми, с которыми не общались раньше.

Алгоритмы могут понять, что вы хотите расстаться или начать встречаться с кем-то раньше, чем вы это серьезно осознаете Александр Круглов.

Нейросети — это алгоритм, который обучается сам, и результат его действий потом достаточно сложно объяснить. То есть есть миллион факторов у разных пользователей.

У нейросети есть набор данных о том, как пользователи себя вели и к чему это приводило. В примере с отношениями человек переставал переписываться со своей второй половинкой, а через полгода менял статус «В отношениях» на «Все сложно». Возможно, лайкал других женщин.

У алгоритмов есть миллион человек, которые таким образом поступали. Можно сделать вывод, что если человек перестает переписываться — это звоночек. Значит, стоит в рекомендациях предлагать больше других женщин, чем раньше.

Новинки «ВКонтакте»

— Почему больше никто не додумался до расшифровки голосовых сообщений?

— Вопрос не в том, что никто не додумался, — нужно же еще и реализовать. Одно дело, когда тебе нужно расшифровать 100 или тысячу сообщений, другое дело — когда аудио является самым популярным типом. Во «ВКонтакте» из миллиардов сотни миллионов сообщений приходятся на голосовые. Это большой и очень сложный вызов, с которым наша команда прекрасно справилась.

Я знаю, что есть очень много как ненавистников, так и адептов голосовых сообщений. Мы позволяем этим людям в одном пространстве находиться и не поубивать друг друга.

— Одно из последних нововведений—возможность создавать клипы. Каким образом у вас проявляется визуальный сторителлинг?

— Мы понимаем, что востребовано и популярно, набрасываем много ресурсов, чтобы это реализовать. На выходе получаем продукт, в котором есть контентная составляющая, технологическая составляющая и комьюнити-эффект. Людям очень важны социальные взаимодействия и горизонтальные связи во «ВКонтакте».

Пять лет назад история с лейблами начала отходить на второй план и люди становились звездами за счет комьюнити-эффекта. Сегодня уже никто не помнит, но Егор Крид приобрел популярность благодаря «ВКонтакте» Александр Круглов.

От звезды до обычного человека сейчас нет пропасти, которая была раньше. У тебя может быть два миллиона подписчиков, и при этом ты свой в доску парень.

— Какие еще тренды собираетесь задавать?

— Мы продолжаем развивать технологию распознавания аудио и голосового помощника Маруся в рамках большого VK и интегрировать в соцсеть виртуальную сущность.

Мы будем работать над клипами и другими формами видеоконтента, потому что видео становится все более массовой историей. На днях мы запустили автоматические субтитры, чтобы развивать короткий формат без звука. Когда ты сидишь где-нибудь в людном месте, потреблять обычное видео не очень удобно.