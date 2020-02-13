Мастер диверсий без единого ранения. История жизни легендарного разведчика Алексея Ботяна
На 104-м году жизни умер разведчик и Герой России Алексей Ботян. В понедельник, 10 февраля, ему исполнилось 103 года. Точные причины смерти полковника госбезопасности в отставке не сообщаются.
Он целиком прошел Вторую мировую, причем в рядах как польской, так и советской армии. Ботян постоянно находился на территориях, занятых врагом: в Белоруссии, на Украине, в Польше, Чехословакии. Он был солдатом двух народов и супергероем своего времени, но не любил, когда его превозносили. Он считал, что ему просто везло. Ведь за все время войны он вспомнил только один случай, когда мог умереть. И то, рассказывал о пуле, задевшей висок, с улыбкой.
Родился Ботян в 1917 году в деревне Чертовичи Виленской губернии Российской империи (современная Белоруссия). В 1920 году территория губернии была разделена между Польшей, Литвой и Белорусской ССР, а в марте 1921 года по итогам Рижского мирного договора между РСФСР и Польшей село Чертовичи вошло в состав Польского государства.
Вторая мировая война для Ботяна началась сразу после школы. 1 сентября 1939 года он уже начал своей боевой путь. Тогда Ботян сражался в рядах польской армии — в составе зенитного расчета. Отличиться он успел в первые дни войны, сбив гитлеровский бомбардировщик «Юнкерс», а во время обороны Варшавы уничтожил еще два.
В 1939-м, когда советские войска заняли восточные районы Польши, Ботян стал гражданином СССР и преподавал в начальной школе. А уже в 1940-м его направили на службу в органы НКВД СССР.
С началом Великой Отечественной войны его зачислили в разведывательную школу, где Ботян прошел подготовку к заброске на временно оккупированную фашистами территорию. В качестве практических занятий у него была битва за Москву, где он участвовал в рейдах по тылам противника в Подмосковье.
Опытный диверсант
В 1943 году он был частью диверсантов из отряда «Олимп» под командованием Виктора Карасева. Подразделение направили в украинский город Овруч, где собрались влиятельные и матерые немецкие специалисты по борьбе с партизанами. В сентябре этого же года отряд «Олимп» взорвал Овручский гебитскомиссариат (областную администрацию). Там находились десятки гитлеровских офицеров. 80 из них погибли.
Именно под командованием Ботяна группе партизан удалось спасти один из красивейших городов Европы в январе 1945 года — польский Краков — от уничтожения немецко-фашистскими войсками. Идея фашистов была в том, чтобы взорвать плотину водохранилища на реке Дунаец. Разлившаяся вода должна была остановить наступление советских войск, а Краков оказался бы под угрозой затопления. Группа Ботяна смогла заминировать склад взрывчатки и боеприпасов, расположенный в Ягеллонском замке, и планы гитлеровцев не были реализованы.
Этот исторический момент сам Ботян считал самым главным достижением своей жизни. Поляки прозвали Ботяна «лейтенант Алеша», потому что он построил очень хорошие отношения с польским подпольем в годы войны. Собственно, это и помогло ему найти местного жителя, работавшего в Ягеллонском замке, который согласился заложить там мину.
О событиях возле Кракова советский литератор Юлиан Семенов написал роман «Майор Вихрь» в 1967 году. В том же году режиссер Евгений Ташков экранизировал книгу. Прототипами главного героя стали несколько человек, в том числе Алексей Ботян. А он говорил, что в жизни все было далеко не как в кино.
Награда для героя
После войны Ботян остался работать во внешней разведке в качестве разведчика-нелегала. Его отправили в Чехословакию и дали имя Алоиз Дворжак. Он устроился слесарем, потом отучился на конструкторском факультете, а в начале 1950-х женился — естественно, с разрешения командования.
«Я говорю: жениться мне можно? Он говорит: „Да, женись, только имей в виду: если надо бросить — бросишь!“» — вспомнил Ботян слова руководства.
В 1955-м Ботяна отозвали в Москву и уволили из разведки в связи с сокращением штата. В 1956-м в СССР приехали его жена и дочь. Спустя год Ботяна взяли на работу в КГБ, дали звание майора. С 1965 года он семь лет провел в Берлине под прикрытием как представитель «Аэрофлота». А на самом деле координировал немецких шпионов.
К званию Героя Советского Союза его представляли трижды: в 1945, 1965 и 1974 годах, — но по разным причинам награду ему так и не вручили. В мае 2007-го Ботян наконец получил свою звезду.