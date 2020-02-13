Мастер диверсий без единого ранения. История жизни легендарного разведчика Алексея Ботяна

Умер легендарный разведчик Алексей Ботян, который прошел всю Вторую мировую войну — он сражался в рядах польской армии, а после капитуляции стал советским солдатом. Ботян спас Краков, узнав о замысле фашистов подорвать плотину на реке Дунаец, получил звание Героя России и стал прототипом главного героя из знаменитого фильма «Майор Вихрь». О самых главных достижениях Ботяна — в материале «360».

На 104-м году жизни умер разведчик и Герой России Алексей Ботян. В понедельник, 10 февраля, ему исполнилось 103 года. Точные причины смерти полковника госбезопасности в отставке не сообщаются.

Он целиком прошел Вторую мировую, причем в рядах как польской, так и советской армии. Ботян постоянно находился на территориях, занятых врагом: в Белоруссии, на Украине, в Польше, Чехословакии. Он был солдатом двух народов и супергероем своего времени, но не любил, когда его превозносили. Он считал, что ему просто везло. Ведь за все время войны он вспомнил только один случай, когда мог умереть. И то, рассказывал о пуле, задевшей висок, с улыбкой.

Источник фото: пресс-бюро СВР России

Родился Ботян в 1917 году в деревне Чертовичи Виленской губернии Российской империи (современная Белоруссия). В 1920 году территория губернии была разделена между Польшей, Литвой и Белорусской ССР, а в марте 1921 года по итогам Рижского мирного договора между РСФСР и Польшей село Чертовичи вошло в состав Польского государства.

Вторая мировая война для Ботяна началась сразу после школы. 1 сентября 1939 года он уже начал своей боевой путь. Тогда Ботян сражался в рядах польской армии — в составе зенитного расчета. Отличиться он успел в первые дни войны, сбив гитлеровский бомбардировщик «Юнкерс», а во время обороны Варшавы уничтожил еще два.

В 1939-м, когда советские войска заняли восточные районы Польши, Ботян стал гражданином СССР и преподавал в начальной школе. А уже в 1940-м его направили на службу в органы НКВД СССР.

С началом Великой Отечественной войны его зачислили в разведывательную школу, где Ботян прошел подготовку к заброске на временно оккупированную фашистами территорию. В качестве практических занятий у него была битва за Москву, где он участвовал в рейдах по тылам противника в Подмосковье.

Опытный диверсант

В 1943 году он был частью диверсантов из отряда «Олимп» под командованием Виктора Карасева. Подразделение направили в украинский город Овруч, где собрались влиятельные и матерые немецкие специалисты по борьбе с партизанами. В сентябре этого же года отряд «Олимп» взорвал Овручский гебитскомиссариат (областную администрацию). Там находились десятки гитлеровских офицеров. 80 из них погибли.

Источник фото: пресс-бюро СВР России

Именно под командованием Ботяна группе партизан удалось спасти один из красивейших городов Европы в январе 1945 года — польский Краков — от уничтожения немецко-фашистскими войсками. Идея фашистов была в том, чтобы взорвать плотину водохранилища на реке Дунаец. Разлившаяся вода должна была остановить наступление советских войск, а Краков оказался бы под угрозой затопления. Группа Ботяна смогла заминировать склад взрывчатки и боеприпасов, расположенный в Ягеллонском замке, и планы гитлеровцев не были реализованы.

Этот исторический момент сам Ботян считал самым главным достижением своей жизни. Поляки прозвали Ботяна «лейтенант Алеша», потому что он построил очень хорошие отношения с польским подпольем в годы войны. Собственно, это и помогло ему найти местного жителя, работавшего в Ягеллонском замке, который согласился заложить там мину.

О событиях возле Кракова советский литератор Юлиан Семенов написал роман «Майор Вихрь» в 1967 году. В том же году режиссер Евгений Ташков экранизировал книгу. Прототипами главного героя стали несколько человек, в том числе Алексей Ботян. А он говорил, что в жизни все было далеко не как в кино.

Источник фото: пресс-бюро СВР России

Награда для героя

После войны Ботян остался работать во внешней разведке в качестве разведчика-нелегала. Его отправили в Чехословакию и дали имя Алоиз Дворжак. Он устроился слесарем, потом отучился на конструкторском факультете, а в начале 1950-х женился — естественно, с разрешения командования.

«Я говорю: жениться мне можно? Он говорит: „Да, женись, только имей в виду: если надо бросить — бросишь!“» — вспомнил Ботян слова руководства.

В 1955-м Ботяна отозвали в Москву и уволили из разведки в связи с сокращением штата. В 1956-м в СССР приехали его жена и дочь. Спустя год Ботяна взяли на работу в КГБ, дали звание майора. С 1965 года он семь лет провел в Берлине под прикрытием как представитель «Аэрофлота». А на самом деле координировал немецких шпионов.

К званию Героя Советского Союза его представляли трижды: в 1945, 1965 и 1974 годах, — но по разным причинам награду ему так и не вручили. В мае 2007-го Ботян наконец получил свою звезду.