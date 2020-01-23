Россия возвращает себе Александровское подворье в Израиле. Его история начиналась с Христа

Александровское подворье в Иерусалиме могут передать России в течение 60 дней. Это единственный русский объект в черте Старого города. Россия давно пытается вернуть себе землю, купленную еще императором Александром III. Почему она важна для нашей культуры, рассказывает «360».

Что такое Александровское подворье

Александровское подворье — это комплекс из нескольких построек и исторических реликвий. В него входит: Порог Судных Врат — православная святыня, представляющая собой порог древних ворот, через которые, как считается, переступал Иисус Христос, ведомый на казнь; домовая церковь князя Александра Невского; небольшой музей и другие достопримечательности. Вообще подворье — это дом, рядом с которым возведены другие постройки и усадьба. Александровским его назвали в честь императора Всероссийского Александра III.

Внутреннее убранство храма Александра Невского. Источник фото: РИА «Новости»/Антон Скрипунов

Александровское подворье — единственный русский объект, который находится в черте иерусалимского Старого города. Он располагается в нескольких десятках метров от места распятия, погребения и воскрешения Христа. Его другое название — «Русские раскопки».

В течение многих лет российское правительство пыталось вернуть право собственности на Александровское подворье в Израиле Еще в 2015 году Дмитрий Медведев распорядился оформить права РФ на подворье, но произошло недопонимание между странами. В любом случае 23 января министр по вопросам защиты окружающей среды Израиля, сопредседатель российско-израильской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (МПК) Зеев Элькин подтвердил, что Израиль начал юридический процесс записи Александровского подворья на имя Русской православной церкви.

История Александровского подворья

Арка базилики Воскресения Господня. Источник фото: Wikipedia

Землю для строительства подворья купил Александр III еще в 1859 году, а комплекс зданий построило Императорское православное палестинское общество (ИППО) в 1896 году. Споры вокруг права собственности на подворье возникли после революции 1917 года. За право владеть комплексом 10 лет боролись ИППО и Русское православное общество Святой Земли, зарегистрированное в Германии.

Весь комплекс пропитан историей. На одной стороне храма расположено тройное окно-витраж с изображением распятия. Около него находится картина русского художника Ильи Репина «Несение креста» и работы Николая Кошелева. Соответственно, в подворье много древних икон, портретов и других достопримечательностей.

Иконы Александровского подворья. Источник фото: Wikipedia

Основная реликвия Александровского подворья — Порог Судных Врат. Это место, через которое прошел Иисус Христос по пути на Голгофу — здесь ему зачитали окончательный приговор. Кроме того, комплекс включает в себя упоминаемое в Библии «игольное ушко» — узкий проход в древней городской стене, чтобы путники могли попасть в город после того, как ворота на ночь закрывались.

Порог Судных Врат. Источник фото: Wikipedia

В 1880-е годы на участке, где стоит Александровское подворье, проводились масштабные раскопки под руководством начальника Русской миссии на Святой земле архимандрита Антонина. В 1883 году здесь нашли не только фрагмент второй обводной иерусалимской стены с Порогом Судных Врат, но и арку храма Адриана, остатки базилики храма Воскресенья времен правления императора Константина Великого, а также многие другие сооружения Античности и Средневековья.

Когда археологические раскопки завершились, подворье начали восстанавливать для нужд прибывающих на Святую землю русских паломников.