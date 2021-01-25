Александра Шаляпина погубили 20 лет алкоголизма и год пандемии. Главное о смерти стендап-комика

Актер театра и кино Александр Шаляпин, прославившийся благодаря своим выступлениям в жанре стендап, скончался в Москве. Его директор подтвердила «360», что актер наложил на себя руки. У него была депрессия и проблемы с алкоголем, которые обострились во время пандемии. Совсем недавно Шаляпин вернулся с очередного курса реабилитации.

По предварительным данным, Александр Шаляпин свел счеты с жизнью в своей московской квартире на Хорошевском шоссе. Его тело обнаружила супруга, приехавшая с дачи проведать мужа. В квартире она увидела следы крови, позвонила знакомому и уже вместе с ним зашла внутрь. Приехавшие по вызову медики констатировали смерть.

Александр Шаляпин был востребованным актером и стендап-комиком. К 40 с лишним годам он успел сняться более чем в 50 картинах. Он известен российскому зрителю по фильмам «Бумер-2», «Бессонница», «Все и сразу», а также по сериалам «Карпов», «Под прикрытием», «Крапленый» и многим другим. Основным амплуа Шаляпина был образ бандита. Также Шаляпин стоял у истоков создания Stand Up Show на ТНТ.

Алкоголь и депрессия

В последнее время 41-летний Александр Шаляпин лечился от алкогольной зависимости. Всего за несколько дней до смерти он вернулся с очередного курса реабилитации в белгородской клинике.

По словам супруги актера, он давно страдал от алкоголизма — около 20 лет. По данным «Московского комсомольца», за последние два года у Александра Шаляпина уже было несколько опасных прецедентов, связанных со злоупотреблением алкоголем.

В декабре 2019-го с интервалом меньше чем в две недели к комику приезжали врачи: в первый раз он получил травму головы в состоянии опьянения, а во второй — его пришлось откачивать из-за алкогольной интоксикации. В конце апреля 2020-го, по данным издания, скорую Шаляпину вызывали уже в другую его московскую квартиру. Тогда у артиста диагностировали перелом ребер в пьяном состоянии.

Также супруга Шаляпина рассказала о том, что у мужа была депрессия. Директор артиста Мария Малякина подтвердила «360» эту информацию. Она отметила, что почти год актер боролся с расстройством.

«Просто в целом упадок, он считал, что все плохо. И из-за коронавируса тоже», — объяснила она телеканалу «Звезда».

Тем не менее, по ее словам, в скором времени у Шаляпина должны были состояться концерты.

«Мы с ним давно не общались. Последнее время он был на реабилитации, лечился от алкоголизма. Вышел в четверг, приехал домой и не оправился! У нас были подтвержденные концерты на февраль», — объяснила она.

Друг Александра Шаляпина клубный промоутер Андреас рассказал «360» о том, что смерть актера была ожидаемой. По его словам, из-за алкогольной зависимости и «отголосков бурной молодости», в которой были и наркотики, и алкоголь.

«Я, в принципе, знал, что все к этому все придет, и к этому все шло. Для меня это не стало неожиданностью, потому что профессия актера — это вообще очень сложно. Когда ты востребован, ты переживаешь одни пороки и давление, когда ты не востребован, ты мучаешься в депрессиях, и, в общем, все это вместе дает перегрузки нервные», — объяснил Андреас.

Он добавил, что Шаляпина убирали из основных составов. Актер мог пропадать месяцами, не появляться дома. Друзья пытались помочь ему, но «загулы» нивелировали все это. В период пандемии, как и многие другие артисты, Шаляпин остался без работы. Это только усугубило его состояние.