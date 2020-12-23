Алая ночь в Пюи-де-Дом. Как домашняя ссора закончилась огнем, бойней и полицейской погоней

Трое жандармов погибли, еще один получил серьезные ранения во время стрельбы в уединенной французской деревушке в Пюи-де-Дом. Они приехали помочь женщине, которая стала жертвой домашнего насилия. Однако 48-летний мужчина открыл по ним огонь, поджег дом и сбежал. Позднее его нашли мертвым.

Мужчина убил троих и ранил еще одного жандарма в Центральной Франции, сообщает издание France Bleu. Драма разыгралась в ночь на среду, 23 декабря, в уединенной деревушке близ коммуны Сен-Жюст. Около полуночи правоохранители получили сообщение о семейном конфликте и бытовом насилии в департаменте Пюи-де-Дом. На место отправили сотрудников подразделения быстрого реагирования.

Жертвы стрелка

Жертва насилия успела выбраться и спрятаться на крыше. Когда двое жандармов попытались приблизиться к дому, чтобы помочь ей, 48-летний мужчина открыл по ним огонь. Смертельные ранения получил 21-летний бригадир Арно Мавель, пишет телеканал Cnews.

Второго жандарма с тяжелым ранением бедра госпитализировали в госпиталь округа Амбер. Его жизнь и здоровье вне опасности. После этого преступник поджег дом. Двое жандармов отправились на разведку, чтобы выяснить, можно ли потушить здание с безопасного расстояния. Но мужчина снова начал стрелять.

На этот раз жертвами стали 45-летний лейтенант Кирилл Морель и 37-летний адъютант Реми Дюпюи. Их тела смогли забрать только спустя 10 минут, когда пожарные обезопасили территорию. Помочь жандармам медики уже не смогли.

Предположительно, суицид

Женщину все же удалось снять с крыши, ночью ее допросила полиция. Пожарные пытались потушить дом. Мэр Сен-Жюста Франсуа Шотар отметил, что здание было полностью разрушено огнем. Дома остальных 155 жителей деревни не пострадали.

Во время пожара преступник успел бежать. Его искали 300 жандармов и семеро спецназовцев.

Как пояснил начальник местной жандармерии Лоран Битузе, стрелок забрал оружие с собой, он был вооружен и опасен. Около девяти утра его нашли мертвым.

По данным французских СМИ, тело обнаружили в автомобиле преступника. Предположительно, он покончил с собой. О самом мужчине, причинах конфликта и стрельбы практически ничего не известно. По данным газеты LеРаrisiеn, ранее мужчина боролся за опеку над детьми с экс-супругой, место жительства которой неизвестно.

Соболезнования семьям

Президент Эммануэль Макрон выразил соболезнования семьям погибших жандармов.

«Они вмешались, чтобы спасти женщину, ставшую жертвой бытового насилия в Пюи-де-Купон. Три жандарма были убиты, четвертый ранен. Мы соболезнуем их семьям. Чтобы защитить нас, наши правоохранители действуют, рискуя своей жизнью. Это наши герои», — сказал Макрон.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен также выразил слова поддержки близким и друзьям погибших жандармов. «Этой ночью Национальная жандармерия потеряла троих сотрудников, троих своих военных, служивших Франции. Народ преклоняется перед их мужеством и целеустремленностью», — написал он в Twitter.

«Трое наших жандармов были убиты этой ночью, когда они были заняты для защитой и спасением. Эта трагедия затрагивает всех нас и опустошает всю страну. Я разделяю боль их близких и братьев по оружию и заверяю их в своей непоколебимой поддержке», — отметил премьер-министр Жан Кастекс.

А в самой деревушке люди несут цветы к месту трагедии.