США заявили об акустической атаке на дипломатов. Физики и военные эксперты считают это фантастикой

Американские ученые считают, что на их соотечественников совершили акустическую атаку в нескольких странах, включая Россию. Причиной недомогания дипломатов и офицеров ЦРУ на Кубе, в Китае, Европе и Москве они назвали радиоволновую атаку. У пострадавших поднималось давление, возникали проблемы со слухом и зрением. В теории такое воздействие может оказать акустическое оружие или СВЧ-излучение, говорят военные эксперты и физики. Но только на практике это невозможно.

Девятнадцать ученых Национальной академии наук, инженерии и медицины США пришли к выводу, что причиной внезапного ухудшения здоровья у работавших в посольствах в Гаване и Гуанчжоу дипломатов и членов их семей могла стать «направленная импульсная радиочастотная энергия», пишет The New York Times. В подготовленном для Госдепартамента отчете сказано, что такое излучение способно вызвать у человека головокружение, боли, подъем давления, проблемы со слухом, зрением, расстройство нервной системы.

Именно такие симптомы наблюдались в ноябре 2016 года у посольских работников на Кубе, где пострадали около 20 человек. Болезнь тогда получила название «гаванский синдром». В 2018 году то же самое произошло в Китае. Власти двух стран тогда активно отрицали причастность к этим ситуациям. Про Россию тоже не забыли. Газета и журнал GQ отмечали, что «гаванский синдром» наблюдался у офицера ЦРУ Марка Ленци и его супруги, а также шпиона Марка Полимеропулоса, тайно работавшего в Москве. Из-за непроходящей мигрени он, как и другие дипломаты и офицеры, был вынужден уйти в отставку.

Вопрос о виновности российских спецслужб подвешен в воздухе. Директор ЦРУ Джина Хаспел этого не подтверждала. Однако некоторые аналитики управления, которые являются экспертами по России, этого не исключают. По их мнению, этому есть много подтверждений, не считая того, что РФ якобы имеет большой опыт экспериментов с этой технологией.

В отчете также указано, что недуги возникали после того, как пострадавшие побывали в определенных местах, в комнатах. Это в глазах ученых подтверждает версию о направленных и умышленных радиочастотных атаках. Эксперты рассматривали и другие версии. Например, химическое воздействие или инфекционные болезни, но эти причины показались им маловероятными.

Акустикой по человеку

Негативное воздействие ультразвуковых и инфразвуковых волн на человека известно давно. На его основе некоторые страны, в том числе США, создали направленное акустическое оружие. В Штатах его используют для разгона демонстрантов. Теоретически его применение способно привести даже к летальному исходу, рассказал «360» доцент кафедры общей физики и волновых процессов физического факультета МГУ Николай Брандт. На состояние здоровья и психику человека такое оружие влияет сильно. Даже может вызывать разного типа галлюцинации.

Если бы жертвы атаки находились в замкнутом помещении рядом с устройством, им могло бы стать плохо, сообщил «360» военный эксперт Алексей Леонков. Но незаметно разместить такое оборудование в посольствах невозможно. А выводы, что волны воздействовали на головы дипломатов через стены, выглядят странно. Акустическое оружие может поражать человека на определенном расстоянии, но даже проходя через атмосферу, не говоря о заборе и железобетонных стенах, звук теряет силу.

«Не помню такого, чтобы раньше звуковое воздействие [на дипломатов] оказывалось. Это из области фантастического оружия, о котором любят рассказывать американцы. Но когда начинаешь техническую сторону этого вооружения рассматривать… Против законов физики никто ни разу и ничего не создал», — добавил Леонков.

Территорию американских посольств всегда охраняют морские пехотинцы, но они ни в одном из случаев не пострадали, отметил эксперт. Зато если посмотреть на успехи дипмиссий на Кубе и в Китае, то сразу видно, что результаты их работы нулевые. А атаковать посольство или сотрудников дипмиссии — все равно что атаковать государство, которое они представляют, и Россия «в списке идиотов не числится».

«Чтобы оправдать откровенный провал, все начинают выдумывать сказки про это оружие. Главное, чтобы оно было обязательно российским. Потому что откуда, например, у кубинцев такое оружие?» — отметил Леонков.

СВЧ-излучение

Леонков считает, что такими заявлениями американцы скрывают напрасные траты, которые получали в качестве сдерживания угрозы или подрывной работы. Тот же Полимеропулос мог «элементарно засыпаться по своей работе»: засветился или не смог завербовать агентов. С другой стороны, благодаря таким сообщениям эффективнее работает антироссийская пропаганда: агента рассекретили не из-за его непрофессионализма, а благодаря «страшному оружию русских спецслужб».

По словам доцента Николая Брандта, человека можно «атаковать» и с помощью электромагнитного излучения, теми же описанными в статье радиочастотами — невидимым глазу радиодиапазоном, инфракрасным, ультрафиолетовым, рентгеновским излучением и СВЧ-диапазоном, которым, например, «фонят» мобильные телефоны.

«Насчет того, чтобы создавать оружие такого рода, думаю, это вполне возможно. Но в открытых источниках я не видел публикаций, что оно есть. Но оружие это будет не совсем привычного формата, это будет как яд замедленного действия. То есть им сложно будет кого-то убить, если только не сфокусировать излучение, как в СВЧ-печке. Тогда за счет теплового эффекта будет сильный нагрев тканей, кожи, костей», — отметил ученый.

Но этого можно добиться менее затратными способами. А вот если взять излучение, которое используют в 5G-связи, то получатся сфокусированные импульсы СВЧ-диапазона. И если постоять под таким лучом, ухудшение здоровья гарантировано. Но для создания такого оружия нужна многолетняя совместная работа физиков, биологов и медиков. Только такая команда, предполагает Брандт, лет за пять детально изучит воздействие на человеческий организм и последствия для людей. Но о таких исследованиях ученый не слышал.

Теоретически для такого воздействия понадобятся всего два ретранслятора, которые могут располагаться на расстоянии десятков километров друг от друга. В отличие от вышек сотовой связи, которые стоят гораздо ближе друг к другу, направленный сигнал рассеивается не так сильно, если на пути нет домов, металлических конструкций и всего того, что ослабляет сигнал.

«Вы его (излучение — прим. ред.) реально можете сфокусировать на километры. Даже снайпером не надо быть. Просто включили эту штуку в сеть, она „засветила“ — и все. Народ будет спокойно ходить, ничего не обнаружит по самочувствию, никаких изменений. Симптомы появятся гораздо позже», — заключил он.