«Акула» снова напугала туристов. Что делать, если на курорте к вам подплыл морской хищник

В Турции отдыхающие отбились от смертельно опасной рыбы-иглы. Морская убийца подплыла совсем близко к берегу. А накануне на египетском пляже акулы растерзали двух туристок. Похоже, на популярных зарубежных курортах перестали соблюдать правила безопасности. А ведь сарган и акулы — далеко не все неприятности Красного моря.

Опасная рыба и нападение в Египте

На днях туристы в Мармарисе заметили в море рыбу, похожую на акулу. Поначалу отдыхающие не обращали внимания на торчащий из воды плавник, но позже кто-то забил тревогу. Когда рыба приблизилась к людям, они атаковали ее шваброй и заставили ретироваться обратно в море.

Паника купальщиков понятна: несколько дней назад в Хургаде один за другим произошло два трагических случая. Сначала акула напала на гражданку Австрии и откусила женщине руку и ногу. От полученных травм пострадавшая скончалась. На три дня на курорте запретили купание в море, дайвинг и рыбалку от Сахл-Хашиша до бухты Макади-Бэй. Однако уже на следующий день на юге Египта акула убила туристку из Румынии.

Египетский дайвер Мухаммед Самир предположил, что на женщин напала тигровая акула. Сейчас из-за периода размножения они как раз стремятся на мелководье. Кроме того, хищница могла испугаться шума работающих лодочных винтов — оба нападения произошли в небольшом заливе, который заставлен лодками и яхтами.

Рыба-игла и другие опасности моря

Сарган, также известный как рыба-игла, от которого отбились туристы в Турции, тоже очень опасен. Он быстро плавает и способен атаковать, выпрыгивая из воды — буквально превращается в копье и пронзает жертву длинным зубастым клювом. Метровая рыба может не только проткнуть, но и покусать. Такие встречи для человека чаще всего заканчиваются смертью.

Источник фото: wikipedia.org

На вьетнамском курорте в 2014 году рыба-игла напала на 44-летнюю россиянку. В итоге ее полностью парализовало. Врачам удалось спасти женщину: в ходе операции, которая длилась более семи часов, они извлекли из ее шеи зубы саргана, повредившие спинной мозг туристки. После вмешательства хирургов чувствительность начала восстанавливаться и туристка самостоятельно вернулась в Россию, написал Tuoitrenews.

Ихтиолог, начальник лаборатории морских и полупроходных ВНИРО Сергей Леонтьев рассказал, что потенциально опасными для людей могут быть обитатели прибрежной зоны — как раз там, где туристы купаются или занимаются дайвингом. Это все виды кораллов и некоторые — морских ежей. Их иголки кальциевые: если на такую наступить, она сломается, обломок останется в ноге и начнется заражение. Кроме того, они очень долго и болезненно выходят.

«Также есть некоторые виды колючеперых рыб — их иглы хоть и не смертельны, но способны вызвать сильное воспаление и боли. Стоит опасаться скатов-хвостоколов, которые, кстати говоря, обитают и у нас в Черном море. Если на него наступить, можно получить удар хвостом с ядовитым шипом», — сказал ихтиолог.

Не нужно провоцировать

Красное море — традиционное место обитания акул. Там существует много видов этих хищников. Среди них есть как безобидные, так и особо опасные для человека. Однако в случае с нападением в Хургаде пока не ясно, о каком именно виде акулы идет речь.

Если появились особо опасные белая акула, акула-бык, серая акула или акула-мако, некоторые виды так называемых песчаных акул, — это очень опасная ситуация. Там, где они появляются регулярно, например, в районах Австралии, на побережьях Намибии и ЮАР, пляжи обязательно огораживают. Их не надо провоцировать, агрессия у них в природе. Они нападают на людей в лодках и на виндсерферов. Власти должны немедленно принять соответствующие меры Сергей Леонтьев ихтиолог.

Ихтиолог напомнил туристам о существовании ряда рекомендаций по тому, как именно нужно вести себя при встрече с акулой. Они основаны на исследованиях нескольких океанографических институтов. По ним рядом с рыбой нельзя делать резких движений, следует вести себя максимально спокойно и по возможности вылезти из воды — хотя бы на бревна, обломки плота или лодки, рассказал ихтиолог. У всех моряков в спасательный комплект входят отпугиватели: пакет с красящим веществом, который нужно бросить в воду. Считается, что ярко-оранжевый цвет отпугивает хищников.

Источник фото: wikipedia.org

Оградить пляжи

Руководитель турагентства Go travel Наталия Ансталь отметила, что происшествия в Египте вызывают очень большие вопросы. Все с нетерпением ждут расследования, которое выяснит причину появления акулы так близко к берегу.

«Кто-то говорит, что какая-то туристка поранила ногу до крови. Это спровоцировало акулу, которая подплыла и напала на другую женщину. То, что это произошло в прибрежной зоне, где купаются отдыхающие, настораживает. Хочется понять, какие будут приняты меры для безопасности туристов», — сказала Ансталь.

Она также отметила, что на пляжах обязательно должны быть заградительные сетки. Например, их совершенно точно ставят на пляжах в Шарм-эль-Шейхе: из-за рифов вероятность появления акул там намного выше, чем в Хургаде. Возможно, именно этот фактор и привел к ослаблению безопасности.