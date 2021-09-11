«Главное, чтобы жители оценивали». Акция «Наш Лес. Посади свое дерево» прошла в Подмосковье

Московской области в субботу стартовала акция «Наш Лес. Посади свое дерево». Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял в ней участие: посадил деревья и пообщался с жителями Краснознаменска.

Губернатор отметил, что уже девять лет акция объединяет большое количество жителей в самых разных уголках Подмосковья. Он вместе с юными горожанами и заслуженным артистом РФ Денисом Майдановым высадил саженцы деревьев в рамках экологической акции. В Краснознаменске она прошла на 6 площадках.

«Вы помните, начиналось все с того, что была болезнь деревьев — короед, о которой мы очень много говорили, но, спасибо нашим ученым, специалистам. Мы это победили и сейчас, как правило, мы уже не высаживаем деревья в лесу, сейчас там этим занимаются профессионалы», — сказал Воробьев.

Он отметил, что акция вся ушла в города: преображаются площади, общественные пространства, скейт-парки. Все те места, которые любят жители разных городов.

«Мое впечатление важно, но самое главное, чтобы жители это оценивали. Краснознаменск — это легендарный город, здесь очень много военных, много традиций и патриотизма. Я регулярно здесь бываю, общаюсь с детьми, которые занимаются в этом дворце. Конечно, очень обращает на себя внимание воспитание малышей», — рассказал Воробьев.

Губернатор отметил, что в каждом городе воспитание имеет свои оттенки и специфику. По словам главы региона, в Краснознаменске чувствуется дисциплина с малых лет.

На территориях в рамках акции будут высажены пять туй, пять каштанов, пять кленов и пять рябин, а также 20 саженцев кустарников.

«Наш лес» пришел в Подмосковье

Центр акции «Наш Лес. Посади свое дерево» в этом году в Мытищах, около ЖК Шолохово. После санитарной рубки здесь высадят молодые сосны, ели и дубы – 29 тысяч.

Жители уже начали активно делиться фотографиями с акции в соцсетях. Многие назвали событие настоящим праздником.

Всего в лесах организовали 28 участков. Еще 667 площадок откроется в муниципалитетах. В Домодедове на одной из площадок акции «Наш лес. Посади свое дерево» высадили 4,4 тысячи саженцев ели, сообщило РИАМО. В Домодедове на одной из площадок акции «Наш лес. Посади свое дерево» высадили 4,4 тысячи саженцев ели, сообщило РИАМО.

В городе по будут сажать декоративные деревья и кустарники — каштаны, клены, рябины, кусты сирени и жасмина, а также фруктовые — яблони, вишни, груши, рассказали в пресс-службе губернатора.