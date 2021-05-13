«Бонусы списывает чаще, чем начисляет». От акции «Аэрофлота» для вакцинированных посоветовали ждать подвох

Масштабная вакцинация в России продолжается. Этим решил воспользоваться «Аэрофлот», который объявил собственную акцию «Мили вакцинации». Первые 10 тысяч человек, которые предъявят сертификат о том, что они привились от коронавируса получат 10 тысяч бонусных миль. Маркетинговая стратегия перевозчика понравилась не всем.

Мили за прививки

Объявленная перевозчиком акция рассчитана только на участников программы «Аэрофлот бонус». Начинается она с 15 мая и продлится до конца этого года. Для участия в ней нужно предъявить сертификат с сайта «Госуслуги», который доступен после окончания процедуры. Его нужно предъявить при покупке билета в кассе или на сайте «Аэрофлота», где номер документа нужно вбить в бронирование. Полученные мили начислят автоматически.

Генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Михаил Полубояринов заявил, что вклад перевозчика в вакцинацию составит в общей сложности 100 миллионов миль.

«Это наш вклад в развитие и восстановление полноценного пассажиропотока и наш вклад в комфорт и безопасность наших пассажиров», — подчеркнул он.

Согласно данным калькулятора миль на сайте «Аэрофлота» 10 тысяч миль можно потратить на билет в эконом-классе в одну сторону в Краснодарский край или Крым. А вот за обратную дорогу придется доплатить.

Битва жадности и желания

Предлагаемые 10 тысяч миль — это стоимость билета исключительно на внутренние, но не очень дальние перелеты. О том, как может пойти акция «Аэрофлота» с «360» поделился независимый аналитик Дмитрий Адамидов.

Он отметил, что если бонусными милями воспользуются только несколько человек, то перевозчик ничего особо не потеряет. Но если кампания станет популярной, то правила придется пересмотреть.

«Нужно понимать правило расходования миль. Если у вас низкая загрузка, а вы добавите по бонусным милям несколько человек, то расходы будут минимальны. Но если в сезон все 10 тысяч человек пожелают улететь в тот же Сочи, то здесь „Аэрофлот“ будет или менять правила или переносить полеты на осень», — пояснил Дмитрий Адамидов.

Эксперт отметил, что нужно посмотреть пару месяцев на то, как акция «Аэрофлота» будет работать. Пассажиры обязательно сообщат о своих впечатлениях.

Надо посмотреть отзывы пассажиров, насколько льготу действительно можно получить. Ясно будет только через пару месяцев.

«„Аэрофлот“ достаточно прижимистый: бонусы списывает чаще, чем начисляет. Маркетинговая история у них всегда борется между жадностью и желанием достигнуть цели. То есть одной рукой даем — другой отнимаем. Здесь все зависит от рекламщиков. Они получили бюджет. Задача стоит: сэкономить, но цели достичь. Если кто-то из пассажиров сможет воспользоваться этим предложением, то это хорошо», — подчеркнул эксперт.

Манипуляции с милями

В истории бонусной программы «Аэрофлота» уже были случаи, когда люди просто теряли мили, которые они получили путем накопления.

Виктория Филимонова не улететь в бизнес-класс на Мальдивы с билетом, оплаченными милями. В аэропорту она узнала, что ее нет в списке пассажиров. В компании ей объяснили, что неизвестный прошел полную аутентификацию под ее именем и отменил бронь. Девушке предложили купить новый билет, но на этот раз за деньги.

Еще одна пассажирка Любовь Жукова рассказала, что с подругой оплатила билеты в бизнес-классе до Стамбула. Проблемы начались на обратном пути. Представитель перевозчика объяснил, на рейсе поменяли самолет и в бизнес-классе мест не осталось. Он обещал, что потраченные мили вернут. Но этого так и не произошло. В итоге подруги летели домой бизнес-классом. Поменяется ли что-то в программе «Мили вакцинации» пассажиры узнают через несколько месяцев.