Актриса обвинила российского режиссера в домогательствах на кастинге. Он называет все ложью, но были и другие случаи

Актриса Мария Русанова рассказала подписчикам о неприятной истории, произошедшей с ней на пробах. Представившийся режиссером ВГИК Родион Бельков пригласил девушку на кастинг, где предложил записать видео в нижнем белье, а затем якобы грубо отреагировал на отказ. Сам мужчина назвал все обвинения ложью. Вот только в комментариях к истории Русановой рассказали о других подобных случаях с его участием.

В своем посте в Facebook Русанова рассказала, что молодой человек назначил пробы на вечер 11 сентября. Он заявил, что на территории «Мосфильма» снимает дипломную работу для ВГИК. По ее словам, во время кастинга режиссер попросил актрису сделать фотографии в нижнем белье, так как в фильме предполагается сцена с идущими по подиуму моделями.

«Но после фото он говорит: „Пишем визитку в белье“. Я понимаю сразу, что все это не то — свет не выставлен, старый Canon, петли нет. Это не пробы. И тут он берет и столом припирает дверь, чтобы я не могла выйти, и говорит: „Давай, раздевайся. Сейчас еще будешь с обнажением сниматься“», — поделилась Русанова.

Она добавила, что после отказа режиссер попытался ее ударить, но актрисе удалось убежать. Девушка направилась в службу безопасности «Мосфильма».

«Когда это все случилось, пошла в службу безопасности, <…> а они мне сказали, что ничего не сделаешь. В общем, они меня, по сути, отговорили [вызывать полицию]. Там сидел пенсионерного вида охранник, мне немного и его тоже стало жалко, потому что я понимала, что он работу потеряет тут же», — пояснила актриса «360».

По словам Русановой, она могла заснять слова охранника на видео, но не стала этого делать. Актриса утверждает, что сотрудник службы безопасности заявил ей: «Правильно, что убежали, да и убить тут у нас могут».

После случившегося девушка начала искать информацию о Белькове. Она выяснила, что молодой человек пару лет назад зарегистрировал кинокомпанию «Ермак». По ее словам, с 2016 года режиссер арендовал помещение, где и проводил пробы.

«Он как делает — обманным путем проникает на фестивали, фотографируется на красных дорожках и выкладывает. Имитирует, что он режиссер», — сказала Русанова «360».

«Всем на кастинге понравилось»

«Мосфильм» организовал внутреннюю проверку после публикации Русановой.

«На данный момент времени я не могу подтвердить факт обращения Марии Русановой в службу безопасности „Мосфильма“ 11 сентября. Мы, конечно, на основе этого поста проведем внутреннюю проверку», — сообщили «360» в пресс-службе киноконцерна.

При этом сам Бельков опроверг все обвинения актрисы в домогательствах и заявил, что именно девушка вела себя неадекватно.

«Это все обман и ложь. <…> Она пишет, что ее не выпускали из помещения, мы ее, напротив, не могли выпроводить. Мы ее просили покинуть павильон, так как она начала вести себя неадекватно, оскорблять сотрудников кинокомпании, хватать личные чужие вещи, документы по безопасности, пропуска на „Мосфильм“», — объяснил режиссер сайту «Ридус».

Он подчеркнул, что еще четыре года назад окончил ВГИК и теперь занимается съемками полноценного фильма. Свою деятельность молодой человек назвал стандартной работой дипломированного специалиста. При этом он отметил, что в словах Русановой есть нестыковки. Например, актриса говорила, что ей не давали выйти из помещения и подперли дверь столом. По словам Белькова, дверь в павильон вообще не закрывают.

«Может войти кто угодно. Мы со съемочной группой — та, что за дверью, — договорились, что это условный знак: если стоит стол, входить не надо. Это действие не было направлено против актрисы. Спросите более 50 человек, кто был на кастинге, всем все очень понравилось», — заключил режиссер.

Не первый случай?

Несмотря на все пояснения Белькова, под рассказом актрисы собралось большое количество комментариев. Многие девушки заявили, что тоже получали от режиссера приглашения пройти пробы. В качестве доказательств они прикладывали скриншоты переписки.

«Знаете, этот Родион еще и на деньги разводит. В феврале мне писал. Я сразу спросила общих друзей — и все говорят, что мерзавец еще тот. Странно, что до сих пор ВГИК ему позволяет свое имя использовать», — написала одна из подписчиц.

Но ситуации с Бельковым обсуждают не только под постом актрисы. В паблике «Подслушано ВГИК» во «ВКонтакте» тоже появились сообщения о режиссере.

«Этот парень дважды писал в WatsApp, звал на пробы в короткий метр… В первых сообщениях писал, что обязательно нужно будет раздеться в кадре — тактично отказалась. Когда в третий раз повторилось, я перед тем как ответить, посмотрела его работы, ужаснулась, но не удивилась», — поделилась девушка.

Другие девушки тоже писали о предложениях поучаствовать в кастинге и грубости со стороны режиссера. Но, судя по комментариям, за помощью в полицию никто из актрис так и не обратился.